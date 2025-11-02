Dominik o komentarima: 'Za razliku od društvenih mreža, stvarna okolina je puna podrške i ljubavi'

Deveta sezona RTL-ovog showa 'Život na vagi' donijela je mnoga iznenađenja za gledatelje. Povratak timova, novi kandidati, ali i promjena na voditeljskom mjestu, gdje je Marijanu Batinić zamijenila Antonija Blaće, samo su neki od njih. Uz to, veliko finale ovoga se puta emitiralo uživo, a završno vaganje odvilo se u petak. Svoje transformacije i priče tada su pokazali gotovo svi natjecatelji i oduševili publiku. U petak smo saznali i tko je četvrti finalist. Naime, Ante i Marija našli su se u dvoboju koji je uključio vožnju bicikla, vježbanje na traci i veslanje, odnosno "Život na vagi triatlon", a Ante je bio taj koji je prošao 2,1 kilometar više i postao četvrti finalist, i kako je to on rekao "jedini plavac u finalu". Marija je, pak, završila među nefinalistima, gdje je odnijela nagradu od 7000 eura jer je izgubila najveći postotak tjelesne mase, čak 31,8.

Glavnu nagradu od 20.000 eura i titulu pobjednika među finalistima odnio je pak Dominik Šarić (32) iz Dugog Sela koji je izgubio 57,3 kilograma odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iz ovog projekta izašao je sa 112 kilograma, a na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma. Dominik je u finale ušao zahvaljujući zlatnoj ulaznici, a bio je i kapetan crvenog tima u showu. Ovaj fizioterapeut tijekom showa je isticao da je najviše ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i bila najveći motiv za prijavu u show. Tijekom showa, njegova supruga otkrila mu je i da čekaju petu bebicu što mu je dalo još vjetra u leđa. Višak kilograma otežavao mu je svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom, a sada je to sve iza njega. Životna transformacija koju je napravio donijela mu je puno toga, a o svemu tome progovorio je u razgovoru.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu

Pobijedili ste u devetoj sezoni 'Života na vagi'. Jeste li uspjeli procesuirati tu činjenicu?

Još ništa ne znam, bilo je ovo intenzivno iskustvo i dat ću si još malo vremena.

Jeste li bili sigurni u svoju pobjedu i postotak ili ste ipak bili oprezni?

Bio sam siguran da ću dati sve od sebe kako bih ostvario što bolji rezultat. Znao sam da smo i Nena i Domagoj i ja jako konkurentni i obećali smo jedno drugome da nećemo nikome međusobno dati gušta te da ćemo dati sve od sebe. Crveni tim je uvijek bio kompetitivan i nas troje smo tu kompeticiju njegovali do samoga kraja.

Kakve su reakcije vaše obitelji i prijatelja?

Svi su jako sretni i ponosni. Drago im je što sam učinio nešto za sebe.

Uz promjenu životu, dobili ste i novčanu nagradu. Imate li ideju na što ćete je potrošiti ili tek slijedi to slatko planiranje?

Vrlo vjerojatno će biti usmjereno u preseljenje u neki veći stambeni prostor jer nam stan postaje sve skučeniji kako se sve više djece po njemu kreće.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'

Kako je izgledao vaš život nakon izlaska iz izolacije? Što vam je najteže palo? Kako ste si organizirali dan?

Sve je bilo dobro, vratio sam se na posao i usredotočio se na cilj. Falilo je vremena da učinim sve ostalo što sam želio, ali znao sam da će to tako biti. Sada kada je sve prošlo, opet se mogu više posvetiti djeci i vremenu koje želim provoditi s obitelji.

Koliko često ste se čuli s trenerima i nutricionisticom Martinom nakon izolacije? Koji je najbolji savjet koji ste dobili od njih?

Čuo sam se Martinom koja mi je poslala planove prehrane i recepte da nam bude to sve jednostavnije pripremiti. Hvala joj puno na tome. I čuo sam se nekoliko puta s Edom. Dao sam i njemu i sebi malo vremena nakon posljednjeg tjedna u Zabokyju da nam se emocije slegnu. Edo je jedna svojevrsna knjiga mudrosti. Najviše sam volio kad nas je kroz vizualizacije podsjećao na to što smo sve postigli u ovom procesu.

S kime od natjecatelja se najviše družite nakon snimanja? Koga od njih zovete kada vam je teško?

Na brzom biranju su mi samo Domagoj i Galla. S njima se čujem gotovo svaki dan, a nekoliko puta smo se i našli na piću.

Neki kandidati su postali treneri nakon showa, imate li vi sličnih ambicija? Što vam je općenito sada dalje u planu? Održavanje težine, još gubitka, uklanjanje viška kože?

Nemam takvih ambicija, cilj mi je izgubiti još sedam kilograma i to bi bilo to. Onda kreće borba s održavanjem, malo povećati mišićnu masu i to njegovati.

Koji trenutak tijekom showa vam je bio psihički, a koji fizički najteži?

Fizički najteži mi je bio prvi veliki izazov u kamenolomu kada smo kopali tunel. Nismo još bili u adekvatnoj kondiciji, vani 40 stupnjeva, teški košmar u slaganju taktike. Psihički mi je najteže pao Gallin odlazak iz natjecanja jer sam izgubio osobu s kojom sam provodio najviše vremena, a ujedno je ispao zbog mog imuniteta.

Što biste rekli nekome tko sada razmišlja o prijavi u show?

Rekao bih da ne razmišlja previše, neka skupi hrabrosti i prijavi se. Neće biti lako, ali vrijedi podnijeti malo žrtve za životnu promjenu.

Prepoznaju li vas sada ljudi na ulici, prilaze li vam?

Prepoznaju, prilaze, čestitaju. Za razliku od društvenih mreža, stvarna okolina je puna podrške i ljubavi.