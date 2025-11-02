FOTO Leonarda Boban danas slavi 56. rođendan, a evo kako se mijenjala tijekom godina

Nekadašnja dizajnerica i supruga Zvonimira Bobana, Leonarda Boban, danas slavi svoj 56. rođendan.
Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Leonarda je rođena 2. studenog 1969. godine.
Foto: Grgur Žučko/pixsell
Tim povodom pripremili smo galeriju u kojoj se može vidjeti kako se mijenjala. 
Foto: Borna Filić/PIXSELL
Foto: Boris Ščitar
Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Foto: IPA/Pixsell
Foto: IPA/Pixsell
Foto: IPA/Pixsell
Foto: IPA/Pixsell
Foto: IPA/Pixsell
Foto: PRIMEvision salon/Instagram
Foto: PRIMEvision salon/Instagram
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/24sata
