VIDEO Drama na sceni! Baby Lasagna otkrio s kojim domaćim glazbenikom ne bi surađivao, on mu brutalno odgovorio

Marko Purišić, glazbenik koji je pod umjetničkim imenom Baby Lasagna osvojio Europu i postigao povijesni uspjeh za Hrvatsku na Eurosongu, napokon je uzeo zasluženi odmor. Nakon desetak nastupa diljem kontinenta, on i njegov bend stigli su u Zagreb, gdje se pripremaju za nove obveze koje ih čekaju već idućeg tjedna. U rijetkom medijskom istupu nakon kraće pauze, gostovao je u studiju RTL-a, gdje je s voditeljicom Mojmirom Pastorčić prošao kroz niz aktualnih tema, od glazbe i politike do osobnih stavova koji su dosad bili manje poznati javnosti. Između ostalog Otkrio je i kako ne bi snimio duet s reperom Vojkom V, a kao razlog je naveo 'da mu je malo sirov',

Markov iskren odgovor brzo je privukao pažnju gledatelja, ali i samog Vojka V, koji se potom oglasio na Instagramu kako bi odgovorio na Purišićev komentar. "Radije bi bio sirov nego Eurosong trash", poručio je Andrija Vujević (40), poznatiji kao Vojko Vrućina. Inače, među Vujevićevim najpoznatijim pjesmama su "Ganga i Rera", "Mamacita", "Zovi čovika", "Ne može", "Kako to" te brojne druge.

Razgovor nije mogao zaobići neizbježne eurovizijske teme, pogotovo one koje se tiču politizacije natjecanja. Purišić se nije ustručavao iznijeti jasan stav, pa je tako potvrdio da bi podržao Hrvatsku u eventualnom bojkotu Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela, ističući kako se glazba i umjetnost ne mogu uvijek odvojiti od društvenih i političkih zbivanja. - Glazba je uvijek odraz nekog društva, a politika je u porama svakog društva - objasnio je, dodavši kako su tenzije bile primjetne i tijekom njegovog boravka u Malmöu.

S posebnom empatijom govorio je o svom prijatelju, finskom pjevaču Kääriji, koji je godinu dana ranije doživio sličnu sudbinu osvojivši drugo mjesto unatoč ogromnoj podršci publike. Otkrio je kako se Finac našao na meti žestokih kritika nakon što se pojavio u kratkom videu s izraelskom predstavnicom. - Bio je dosta uzrujan. On je takva osoba koja svima kaže ‘da’. Stvarno je draga osoba - kazao je Lasagna, pojasnivši kako je Käärijä kasnije izjavio da se nije želio pojaviti u spornom videu te da su ga negativne reakcije i kritike obožavatelja gurnule u depresivno stanje.

Ipak, trenutak koji je najviše odjeknuo nije bio vezan za Eurosong, već za domaću glazbenu scenu. Na direktno pitanje voditeljice postoji li netko s kim nikako ne bi snimio duet, Baby Lasagna je nakon kraćeg razmišljanja dao iznenađujući odgovor. - Možda Vojko (V). Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima - iskreno je priznao popularni pjevač, a njegova izjava o jednom od najcjenjenijih domaćih repera i producenata brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama.