Pogledao sam trenutno najveći kino hit, evo zašto je 'Projekt: Spasitelj' za mene emotivno putovanje u djetinjstvo

Svi smo mi u djetinjstvu uplovljavali u svijet mašte, zamišljajući da smo junaci koji spašavaju svijet, Petar Pan koji leti sa Zvončicom, ili čak astronaut koji leti svemirom. Stoga je kino mnogima bilo pravo otkriće, put u svijet mašte, u koji smo gotovo mogli ući, baš poput dječaka u filmu "Posljednji akcijski junak". Sjećam se kada sam tamo u 80-im godinama prošlog stoljeća na neudobnim drvenim stolicama u kinu Šibenik gledao klasike poput "ET" ili "Povratak u budućnost", da je za mene to doista bio put u maštu. Tada nisam mogao ni sanjati da će nakon 40 godina kino evoluirati i pružiti nam još bolje iskustvo.

Često na društvenim mrećama vodim raspravu s ljudima koji "ne vide potrebu da idu u kino, jer doma imaju televizor velikog zaslona i super ozvučenje". No, tu nisu u pravu jer ništa ne može nadomjestiti osjećaj koji imate gledajući u veliko platno, pogotovo ako se radi o novom, Screen X formatu, u kojem sam gledao "Projekt: Spasitelj", trenutno najveći hit u domaćim kinima. Za one koji ne znaju ScreenX pretvara bočne zidove dvorane u produžetak glavnog platna uz pomoć dodatnih projektora, WallScreen tehnologije s više svjetline i širim spektrom boja te imerzivnog zvuka iz strateški postavljenih audio sustava. Naravno, nije cijeli film u takvoj tehnologiji, ali se tako ključne scene pojačavaju, dajući svakom filmu novu dimenziju. Zbog toga sam se nakon gledanja "Projekta: Spasitelj" osjećao da sam isto ono dijete koje tek otkriva magiju filma.

Ovo je film koji na najbolji način kombinira dječju maštu i zaigranost kakvu smo vidjeli u "ET"-ju, ali i znanstvena dostignuća i istraživanje svemira poput onog u Nolanovu "Interstellaru". Rađen po bestseleru Andrewa Weira film se drži istog duha kao i roman, ali s više humora i vizualnog spektakla. U režiji Phila Lorda i Christopha Millera, "Projekt: Spasitelj" postaje vedri, neočekivano ljudski znanstveno-fantastični film o znanosti, hrabrosti i prijateljstvu između dva bića koja nitko ne bi smatrao saveznicima.

Na početku filma upoznajemo Rylanda Gracea (Ryan Gosling), američkog nastavnika biologije koji se budi na brodu Hail Mary, među zvijezdama (kako bi on rekao "Neptunish"), bez sjećanja, bez posade i uz nejasan, ali vjerojatno apokaliptički zadatak. Ubrzo se otkriva da Sunce izgara brže nego što bi trebalo, a uzrok je mikroorganizam poznat kao "astrofag“, koji je u stanju da pohrani energiju snažnih zvijezda. Grace je poslan u jednosmjernu misije prema Tau Ceti, nadajući se da će on pronaći rješenje, ili barem zamjenu za našu zvijezdu.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio

Na putu susreće se s vanzemaljski bićem, kojeg zbog njegovog kamenog paukolikog izgleda nazica Rocky. Rockyjev komunikacijski i intelektualni stil brzo pretvara cijeli odnos u jednu od najpametnijih i najvedrijih "buddy‑kombinacija“ u novijem filmu. Ono što je najbolje je da film vješto balansira između buddy komedije, ali i znanstvene ozbiljnosti, jer je sve, kao i u "Intestellaru" znanstveno moguće. Iako prvi dio filma zahtijeva strpljenje zbog postavljanja priče, ostatak donosi konstantnu napetost i niz inteligentno osmišljenih prepreka. Film se razvija u svojevrsni znanstveni triler u kojem rješenja proizlaze iz razmišljanja, a ne iz akcijskih klišeja. "Projekt: Spasitelj" je film za cijelu obitelj, no u njemu će možda malo više uživati stariji ljubitelji pop-kulture, jer Grace u filmu cijelo vrijeme baca reference na filmove, serije i glazbu.

Primjerice, kad je svog prijatelja već nazvao Rocky, kako bi drugo mogao nazvati njegovu družicu nego Adrian? Tijekom prvog kontakta s njim pokušava prvo komunicirati glazbom, baš kao i u "Bliskim susretima treće vrste". Pa onda zapleše pjevajući hip-hop klasik "Whoomp! (There It Is)". Grace u svojim zabilješkama često koristi i pjesme Beatlesa kao reference, a u jednoj od najemotivnijih scena čujemo njihovu pjesmu "Two of Us". Zatim se spominje stvarni crveni patuljak "Wolf 359" za koju svaki ljubitelj Star Treka zna kao mjesto najveće bitke između Federacije i Borga.

Ryan Gosling je stvarno briljantan u glavnoj ulozi, glumeći smušenog profesora koji postaje svemirski heroj. James Ortiz dao je glas Rockyju, a odličnu ulogu odigrala je i Sandra Hüller, koja vodi tim na Zemlji, i ne preza od radikanih mjera kako bi spasila naš "treći kamenčić od Sunca". "Projekt: Spasitelj" je pametan, emotivan i vizualno uvjerljiv film koji pokazuje da znanstvena fantastika može istovremeno biti i uzbudljiva i duboko ljudska. Ali i ono najbitnije: u doba generičkih blockbustera vraća nam ljubav prema kinu i filmskoj čaroliji.

10/10