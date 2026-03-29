Istražili smo što se krije iza fenomena popularnosti žene koja je preminula s 33 godine, nikada nije dala intervju, a mnogi je uspoređuju s lady Di

Svaki dan svjedočimo velikoj moći društvenih mreža koje iz opskurnosti izvlače glazbene hitove, ali i ljude koji su ostali pomalo zaboravljeni u prošlosti. Prošlih pet godina na TikToku i Instagramu slušali smo o ‘clean girl trendu’, čija je predvodnica bila Hailey Bieber, manekenka i supruga pjevača Justina Biebera, ali ikona tog trenda postala je žena koja je preminula još 1999. godine. Riječ je o Carolyn Bessette-Kennedy.

Žena koja nije doživjela 34. rođendan i u medijima je bila prisutna samo pet godina potpuno je zaludjela TikTok. Štoviše, postala je toliko popularna da je na kraju snimljena serija “Love Story”, koja se trenutačno može pogledati na Prime Videu, a iza koje stoji Ryan Murphy, scenarist i redatelj kojeg će prepoznati obožavatelji horor žanra jer je riječ o tvorcu serija “American Horror Story” i “Monster”. Iako tragična, priča o supruzi Johna F. Kennedyja mlađeg ipak nije horor. Carolyn Bessette-Kennedy nikada nije dala intervju, a njezin glas može se čuti samo na dvije audiosnimke koje traju manje od minutu i pol, no nakon smrti postala je modna ikona i uzor mnogima. Netko bi pomislio da je to pomalo morbidno, no prisjetimo se i činjenice da je Kurt Cobain preminuo sa samo 27 godina, 1994., a o njemu se definitivno nije prestalo pričati već više od 30 godina. Klinci još uvijek kopiraju njegov stil, a svake se godine samo čeka neka nova najava o filmu ili dokumentarcu o glazbeniku. Jednostavno, postoje neki ljudi čiji životi su kratko trajali, ali imali su tako nevjerojatnu karizmu i osobnost da ih nitko ne može zaboraviti, bez obzira na protok vremena.

Serija je adaptacija knjige “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy” autorice Elizabeth Beller, a prati romansu koja je, iako bajkovita, bila pod stalnim povećalom javnosti. John F. Kennedy Jr., sin američkog predsjednika Johna F. Kennedyja i Jacqueline Kennedy Onassis, odrastao je pod svjetlima reflektora. Šarmantan, obrazovan i uspješan u izdavaštvu, bio je miljenik medija i publike. Njegova supruga, Carolyn Bessette-Kennedy, bila je PR direktorica u Calvin Kleinu, poznata po minimalističkom stilu koji je postao simbol estetike 90-ih. Njihovo vjenčanje 1996. na otoku Cumberland Island bilo je privatno, ali i danas služi kao modna inspiracija. Priča je tragično završila 16. srpnja 1999., kada se njihov privatni zrakoplov srušio u blizini Martha’s Vineyarda. Glavne uloge u seriji tumače Paul Kelly kao John i Sarah Pidgeon kao Carolyn, dok se u sporednima pojavljuju Naomi Watts, Grace Gummer, Sydney Lemmon te Alessandro Nivola.

No najprije trebamo objasniti što je “clean girl trend” ili “clean girl estetika”. Svatko tko provodi previše vremena gledajući tutorijale za šminkanje na TikToku primijetio je da se taj pojam počeo pojavljivati krajem 2021., da bi već sljedeće godine postao pravi hit na Google trendovima. Do trenutka kada je Hailey Bieber u ljeto 2022. lansirala Rhode – brend čija cijela estetika vrišti (ili bolje rečeno, tiho šapuće) “clean girl” stil – trend je postao globalni fenomen. Odjednom su svi željeli izgledati kao da imaju članstvo u najskupljoj teretani i redovito spavaju osam sati. U godinama koje su uslijedile, trend se iz čisto internetske pojave preselio u svakodnevicu, pa su ga mnogi usvojili kao standardan stil odijevanja. Ključna riječ koja definira komponente “clean girl” estetike je minimalizam. Sve u vezi s ovim trendom svedeno je na urednost. Zamislite prirodan make-up koji ne djeluje pretjerano glamurozno: sjajilo umjesto ruža, suptilan highlighter i lagani puder umjesto teških slojeva šminke, uz definirane obrve koje su suprotnost onima istanjenim iz ere Pamele Anderson. Slična je ideja i u odijevanju: klasični, dobro krojeni komadi u neutralnim, prirodnim tonovima poput smeđe, bijele i sive (dakle, obične tajice i bijeli top, a ne kričavi uzorci i upadljiva obuća). Nakit je također suptilan i minimalistički: tanki lančići i male naušnice, ako ih uopće ima. To je zapravo “tihi luksuz” bez onog skupocjenog elementa – pristupačni osnovni komadi koji odaju dojam urođene profinjenosti.

Upravo takva bila je Carolyn. Nosila je neutralne tonove, nikada nije isticala logo brenda, a to su najčešće bili Calvin Klein, Prada i Ralph Lauren. Obožavala je nositi rajfove i male tamne sunčane naočale, a jedina teška šminka na licu bio joj je crveni ruž. Kasnije se malo i opustila pa je nosila traperice Levi’s 517, dok je cipele s višom potpeticom zamijenila ‘starkama’. Nije poznato kada je i kako upoznala Kennedyja mlađeg, ali zna se da je postala njegova djevojka nakon glumice Darryl Hannah. Godine 1995. uselila se u njegov stan i iste godine u ljeto već su bili zaručeni. Čim su vezu javno objavili, počeli su je snimati paparazzi. Njezin suprug u medijima je bio od malih nogu, a svi se sjećaju prizora trogodišnjeg dječaka koji na svoj rođendan stoji uz lijes oca ubijenog u atentatu. Tabloidi ga nisu pustili na miru ni kad je odrastao pa se on navikao na pozornost medija, ali Carolyn nije. On je dopuštao da ih slikaju kako bi ih pustili na miru, no ona se konstantno skrivala od kamera što je značilo da su njene fotke vrijedile više i svi su je htjeli uloviti. Neki kritičari kažu da je namjerno to radila, te da je htjela biti poznata kao mistična ledena kraljica. Prijatelji, s druge strane, tvrde da je bila sramežljiva i introvertirana.

– Svaki put bih svratila kod nje prije spoja i ona bi mi dala nešto iz svojeg ormara. Osjećala sam se kao Pepeljuga. Bila je jako zaštitnički nastrojena prema ljudima koje je voljela – prisjetila se prijateljica RoseMarie Terenzio. Dodala je da je ništa, pa čak ni posao u odnosu s javnošću, nije moglo pripremiti na život pod stalnim interesom javnosti i medija kakav je imala obitelj Kennedy. Krivi Johna za to što je to njemu bilo prirodno, a nju nije dovoljno pripremio niti joj nije bio emocionalna podrška ili nije znao kako joj pomoći. To je vjerojatno i bio razlog zašto je bilo poteškoća u njihovoj vezi.

Godine 1996. snimljeni su u Washington Square parku kako se svađaju, a John je navodno skinuo zaručnički prsten s njezine ruke. Prijatelji tvrde da su se viđali s drugim ljudima. Ipak, odlučili su stupiti u brak u rujnu 1996. godine. Carolyn je nosila slip-haljinu dizajnera Narcisa Rodrigueza. Fotografi ih nisu uspjeli uloviti, ali pronašli su ih na medenom mjesecu u Turskoj. Po povratku u New York, John je izašao pred svoju zgradu i molio paparazze da se smiluju i ne fotkaju ih toliko. To nije imalo nikakvog učinka. Bili su “it” par i urednici bi učinili sve za to da budu na naslovnici baš njihovih novina. Ubrzo su počele i usporedbe Carolyn s princezom Dianom.

Autorica Sunita Kumar Nair, koja je objavila knjigu o njoj, objašnjava kako su se obje udale za muškarce koji su bili itekako naviknuti na život pod svjetlima reflektora, no nijedna nije mogla predvidjeti ni u potpunosti shvatiti razmjere javnog statusa svojih partnera. Navodi kako je Diana bila javna osoba od koje se očekivalo da uvijek besprijekorno obavlja svoju ulogu, dok su nemilosrdno uhođenje i potraga za njezinim fotografijama bili izrazito invazivni, osobito u privatnim trenucima. Istu je sudbinu, prema njezinim riječima, dijelila i Carolyn; fotografi su bili suzdržani dok je John bio uz nju, no čim bi ostala sama, pokušavali bi je isprovocirati na bilo koji način. Na koncu zaključuje kako ih povezuje još jedna tužna činjenica, obje su tragično preminule u cvijetu mladosti. Godine 1999., 7. srpnja, John, Carolyn i njena starija sestra Lauren poginuli su u avionskoj nesreći. John, koji je bio iskusan pilot, upravljao je avionom koji se srušio kod obale Martha’s Vineyarda. Počelo se pričati o prokletstvu obitelji Kennedy koje je navodno opterećivalo sve članove ove obitelji i one koji su im bliski. John F. Kennedy i njegov najmlađi brat Robert F. Kennedy ubijeni su u atentatima. Njihov srednji brat Ted Kennedy u alkoholiziranom je stanju sletio automobilom u jezero i spasio se, dok se njegova mlada suputnica Mary-Jo Kopechne utopila. Nedavno smo objavili i vijest da je od raka preminula i Kennedyjeva unuka Tatiana Schlossberg. Bolovala je od leukemije s rijetkom mutacijom te izgubila borbu za život u 36. godini.

Nakon smrti Carolyne je postala popularnija od supruga kojeg su blicevi fotoaparata pratili cijeli život. Nikada nije dala intervju, pa stručnjaci tvrde da su njezine fotografije s vremenom dobile veliku moć. Nakon što su je otkrili na društvenim mrežama, o njoj se opet počelo pisati u medijima. Časopis Vogue gotovo jednom mjesečno objavljuje priču o tome kako je bila modna ikona i kako kopirati njezin stil, a to rade i druge tiskovine koje se bave modom. A to i nije tako teško, za razliku od inspiracije koju možemo dobiti od današnjih influencera koji čim se probiju postanu vjerni kupci Louis Vuittona i Hermesa, ne treba ući u osobni bankrot kako bi se postigao stil koji će gotovo svi proglasiti elegantnim.

Ipak, moramo primijetiti da je taj stil pomalo i dosadan. Bijele košulje, hlače cigareta kroja, dugi kaput... apsolutni modni klasici. Katkad je zanimljivo vidjeti i malo maštovitosti u odijevanju, a ne da se slijepo prati ono što apsolutno svi rade. Individualizam postaje sve rjeđi, pogotovo s pojavom TikToka, pa iako vam se ovaj stil možda i sviđa, mislimo da bi i sama Carolyn bila ponosna na one koji bi njezinim kombinacijama dodali osobni štih. To je naravno druga tema, ali teško je ne primijetiti što se događa u gotovo cijelom svijetu. Iako je serija “Love story” u početku bila na meti kritika, općenito je dobro prihvaćena. Na IMDb-u ima ocjenu 7,5. Time kaže da je riječ o pokušaju da postane američka “Kruna”, no ljudi u njoj uživaju. Na Redditu pišu kako ih je uspjela vratiti u to vrijeme 90-ih u New Yorku, a puno je pomogla i glazba. Mogle su se čuti pjesme poput “This Woman’s Work” Kate Bush, “Fade Into You” Mazzy Star i Sealova “Crazy”, među ostalima. Ne vjerujemo da će uskoro prestati fasciniranost Carolyn Bessette-Kennedy, priča o njoj ima jednostavno sve detalje koje čine zanimljivo štivo, a plus je i to što je riječ o nečemu što se dogodilo u stvarnom životu i nije samo izmišljeno. Obična djevojka zavoli “američkog princa”, zaljubljuju se i zajedno odlaze u smrt. Morbidno, ali takav je bio i Shakespeare.