Martina Stjepanović Meter: Nisam imala mučnine i ostale trudničke tegobe čak ni u početku. Super se osjećam

U novoj sezoni popularnog showa "Tvoje lice zvuči" poznato gledatelje je dočekalo i jedno novo lice u žiriju - glumica Martina Stjepanović Meter. Publika je već dobro poznaje s televizijskih ekrana i kazališnih pozornica, a trenutačno je pratimo i u seriji "U dobru i zlu", gdje tumači slojeviti lik Zrinke. Iako joj je ocjenjivanje kandidata u zabavnom formatu novo iskustvo, Martina je ovu ulogu prihvatila s velikim uzbuđenjem i bez previše premišljanja - čak i u vrlo posebnom životnom razdoblju, jer uskoro očekuje prinovu. U razgovoru nam otkriva kako je izgledao put od audicije do mjesta u žiriju jednog od najgledanijih showova, što najviše cijeni u nastupima kandidata te zašto u ovoj emisiji nema mjesta pretjeranoj strogoći. Govori i o izazovima i radostima koje donosi njezina trenutačna televizijska uloga, o tome kako balansira između snimanja i kazališnih projekata, ali i zašto je upravo kriminalistički žanr onaj u kojem bi se voljela okušati u budućnosti. Osim profesionalnih tema, Martina iskreno progovara i o osobnim promjenama koje joj je donijela trudnoća - od novih prioriteta do emotivnih trenutaka koje dijeli sa suprugom. Prisjeća se i svojih glumačkih početaka, sumnji koje su pratile karijeru te bezbrižnog odrastanja u rodnim Vinkovcima. U toplom i otvorenom razgovoru otkriva što je danas najviše ispunjava, gdje pronalazi ravnotežu kada se svjetla reflektora ugase i zašto ponekad upravo male, jednostavne stvari imaju najveću vrijednost.

Kako je došlo do vašeg angažmana u žiriju showa "Tvoje lice zvuči poznato" i jeste li se dugo premišljali?

Sve je krenulo s pozivom na audiciju. Iako mi je to bio prvi put da se okušavam u takvom formatu, već mi se i sama audicija jako svidjela, no nisam previše očekivala jer sam već tada bila u drugom stanju. Zato me vijest da sam odabrana za novu članicu žirija zaista iznenadila. Bila sam u pozitivnom šoku i istovremeno sretna. Nisam previše morala razmišljati, vrlo rado sam prihvatila ovaj angažman s velikim veseljem.

Na što ćete posebno obraćati pažnju kod kandidata: vokalnu izvedbu, transformaciju ili emociju?

Na ukupni dojam. Što je netko u svojoj izvedbi i transformaciji bliži originalu, tim bolje. Ali veliku ulogu igraju energija i emocija koje kandidati daju, pa ako me netko svojim nastupom uspije naježiti i izazvati trnce, onda takve izvedbe posebno primijetim.

Jeste li strogi u ovoj ulozi ili više naginjete empatiji?

Ovo je prije svega zabavna emisija humanitarnog karaktera i nema potrebe za strogoćom. Osim toga, zbilja cijenim rad i trud koje naši kandidati ulažu u svaku svoju točku. Ne očekujem da će sve biti savršeno, volim vidjeti da se kandidati dobro osjećaju i zabavljaju na sceni, zajedno s nama koji budno pratimo njihove nastupe.

Upravo vas gledamo u seriji "U dobru i zlu", što vam je najdraže kod lika koji tumačite?

Zrinka nema baš previše vrlina (smijeh), ali hrabrost i zaštita onih koje najviše voli su jedne od onih koje mi se sviđaju, samo što su kod nje i one prenaglašene pa se time umanjuje njihova vrijednost. Zrinka je osoba koja svoj naum neustrašivo provodi u djelo i dobro se snalazi u opasnim situacijama. Njeni postupci i odluke su često pogubni i za nju i za njenu okolinu, ali hrabrost joj ne mogu osporiti. Također, lavovski štiti one koje najviše voli i spremna je na sve da ih sačuva od opasnosti.

Koliko vam je ta uloga donijela profesionalni iskorak?

Svaka uloga donese profesionalni iskorak, pa tako i ova. Lik Zrinke je dosta slojevit, njen karakter vrlo šaren, radnja uvijek snažno motivirana, jasna i puno puta prikrivena, njeni postupci traže dobra opravdanja i onda kada nisu ispravni, zapravo tada još i više. Upravo takve stvari otvaraju veliki prostor za igru i iskorak, pogotovo jer nikad dosad na televiziji nisam igrala lik s toliko negativnih osobina, uvjeren da radi najispravniju moguću stvar.

Kako balansirate između televizijskih snimanja i drugih projekata?

Kada znam da mi predstoji period dužeg snimanja ne uzimam si nove veće projekte, nego nastavljam održavati postojeće. Uspjela sam pronaći dobru ravnotežu u tome da kada više snimam budem manje prisutna u kazalištu, i obrnuto. U periodima kada ne snimam, više sam posvećena kazalištu i novim predstavama. Na taj način uspijevam održati dobar omjer jednog i drugog, bez da jedno trpi zbog drugog.

Postoji li žanr u kojem se još niste okušali, a silno biste željeli, bilo ispred kamera ili u kazalištu?

U zadnje vrijeme me privlači kriminalistički žanr jer često donosi kompleksne i psihološki zanimljive likove, napetu radnju i dozu misterije. Bilo bi mi zanimljivo stvarati lik koji se razvija kroz takvu priču, gdje se postupno otvaraju i otkrivaju njegovi slojevi, kao i razlozi zbog kojih se nalazi u takvim okolnostima i intenzivnim situacijama.

Kakva je atmosfera na setu serije "U dobru i zlu" i kako izgleda jedan vaš radni dan kada snimate?

Snimanje serije završili smo još prošle godine, ali jako dobro pamtim atmosferu sa seta. Upravo zbog ljudi koji su radili na ovoj seriji i energije koja je vladala na setu, pa i na druženjima s kolegama izvan snimanja, ovo mi je jedan od najdražih projekata na kojima sam radila.

Trudnoća je posebno razdoblje za svaku ženu, kako se osjećate?

Izgleda da sam jedna od onih sretnica kojima je ovo zbilja sretno razdoblje. Nisam imala mučnine i ostale trudničke tegobe čak ni u početku. Super se osjećam i dobro podnosim trudnoću, ponekad mi se čini da imam i više energije nego inače. Primjećujem da sam emotivnija i sve emocije doživljavam jače nego prije, a osjećam i taj famozni "trudnički mozak" koji mi zna biti otežavajuća okolnost u svakodnevici, ali zna biti i zabavno. U takvim trenucima samo se nasmijem sama sebi i prihvatim da je i to dio ovog posebnog razdoblja. Pa ne nazivamo trudnoću bez razloga drugim stanjem.

Je li vam trudnoća promijenila pogled na karijeru i prioritete?

Na samom početku trudnoće odbila sam prihvatiti tri nova projekta, jer je sama spoznaja o drugom stanju uvela promjene u prioritete. U tom trenutku odlučila sam biti realna prema sebi, ali i korektna prema ljudima s kojima bi radila jer ne bi ni bilo fer prihvatiti projekte iz kojih ću brzo izaći. Trudnoća je razdoblje u kojem se prioriteti i fokus prirodno mijenjaju i bila sam apsolutno sigurna da sam donijela dobru odluku.

Dobivate li savjete od kolegica koje su prošle slično iskustvo?

U ovom posebnom životnom razdoblju puno mi znače savjeti od kolegica koje su već prošle ili prolaze slično iskustvo, a možda još više od toga znači međusobno razumijevanje i podrška.

Koji je najnježniji ili najdirljiviji trenutak koji ste doživjeli sa suprugom otkad čekate prinovu?

Definitivno trenutak kada smo saznali da očekujemo prinovu. Koliko god da smo to planirali i željeli, taj nas je intiman, snažan, dirljiv i poseban trenutak uspio iznenadit i raznježiti na najljepši mogući način. To je trenutak koji ću pamtiti zauvijek.

Čime vas je suprug osvojio?

Srodne duše se uvijek prepoznaju.

Sjećate li se svoje prve uloge i kada ste uopće shvatili da je gluma vaš, vaš život?

Nije postojao jedan trenutak, ali me sve vodilo u tom smjeru. Oduvijek sam pokazivala afinitet prema glumi, ali u početku ga nisam shvaćala ozbiljno. Tek sam kasnije postala svjesna da je to ono čime se želim baviti u životu. Tu odluku je dodatno učvrstila i moja prva profesionalna uloga. Nakon tog iskustva potpuno sam se zaljubila u glumu.

Postoji li trenutak u karijeri kada ste ozbiljno posumnjali u sebe i što vas je tada izvuklo?

Čini mi se da sumnja i preispitivanja idu ruku pod ruku s ovim poslom i nisu tako rijetka pojava, a ponekad su vrlo intenzivni i izazovni. Za mene kao glumicu najteži dio su bili periodi bez posla. To su trenuci kada se javljaju najveće sumnje u sebe i kada dolazi do ozbiljnih preispitivanja. I upravo kada bi istinski mislila da više nemam kamo, upravo tada bi se pojavio neki veliki projekt koji bi mi vratio vjeru i motivaciju.

Kakve uspomene nosite iz Vinkovaca u kojima ste odrasli, što vam prvo padne na um na spomen vašeg rodnog grada i koliko često mu se vraćate?

Provela sam sretno djetinjstvo i bezbrižnu mladost na vinkovačkim ulicama i sretna sam što su baš te ulice obilježile moje odrastanje. Vjerujem da su me te okolnosti u određenoj mjeri oblikovale i kao osobu i kao glumicu. Za Vinkovce me veže puno lijepih uspomena, no više od svega veže me obitelj koja tamo živi, kao i prijateljstva koja traju još od školskih dana pa sve do danas.

Kada ostanete sami sa sobom, bez kamera i obveza, što vas najviše ispunjava i vraća u ravnotežu?

U takvim trenucima najviše me ispunjavaju i vraćaju u ravnotežu vraćaju male, jednostavne stvari koje me povezuju sa sobom. Imam ih sad već puno i biram ih ovisno o tome kako se osjećam i što mi treba. Volim one trenutke kada mogu usporiti i u potpunosti se posvetiti sadašnjem trenutku.