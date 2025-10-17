Blanka Vlašić u 'Dobro jutro, Hrvatska' rasplamsala glasine o razvodu, ovaj detalj svima je zapeo za oko

Nakon dužeg izbivanja iz javnosti, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je govorila o životu nakon sportske karijere, no o privatnom životu nije rekla ni riječ. Ipak, gledateljima je za oko zapeo detalj koji je rekao više od bilo kakve izjave – na njezinoj ruci nije bilo vjenčanog prstena. Ovaj potez dolio je ulje na vatru višemjesečnih nagađanja o krizi u braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom, sklopljenom u svibnju 2022. godine, iz kojeg sa suprugom ima sina Monda.

Glasine o razvodu intenzivirale su se još ranije, kada je Blanka viđena bez prstena na jednom događaju u Zadru, dok je njezin otac Joško Vlašić odbijao komentirati situaciju. Cijela saga započela je šokantnim priznanjem Rubena Van Guchta u belgijskoj emisiji "Het Huis" da on i Blanka imaju otvoren brak. Objasnio je kako vodi paralelne živote u Belgiji i Hrvatskoj, tvrdeći da se njihov odnos temelji na iskrenosti i da Blanka zna za njegove druge partnerice. – To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla – izjavio je Belgijac.

Na Rubenove izjave Blanka je dosljedno odbijala dati komentar, no dodatnu dimenziju priči dala je belgijska spisateljica Charlotte van Looy. Ona je na društvenim mrežama tvrdila da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina i da dijele dom, redovito objavljujući njihove zajedničke fotografije, dok su one s Blankom postale rijetkost. Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Charlotte je Rubena prestala pratiti na Instagramu, pa su se svi zapitali što to znači, no jednom od posljednjih objava dala je naslutiti da su i dalje u bliskim odnosima. Naime, par je bio na romantičnom putovanju u Italiji. "Ljeto u Pugliji. Dvanaest bodova, momci. Dvanaest bodova. Jesen/zima u Belgiji: diskvalificirani", napisala je Charlotte uz niz fotografija s Rubenom. Unatoč svim indicijama, od javnog priznanja otvorenog braka do Blanke bez vjenčanog prstena, službene potvrde o razvodu još uvijek nema.