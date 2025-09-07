Slovenija zadala udarac Eurosongu: Povlačimo se ako ne izbacite Izrael iz natjecanja

Budućnost Slovenije na Eurosongu visi o niti, a poruka poslana Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU) ne može biti jasnija: ako Izrael ostane dio natjecanja, Slovenija u njemu neće sudjelovati. Ovaj čvrsti stav slovenski javni servis, RTV Slovenija, službeno je predstavio na Generalnoj skupštini EBU-a u Londonu početkom srpnja, navodeći da ne mogu biti dio događaja na kojem se natječe zemlja koja, prema njihovom mišljenju, čini genocid. Direktorica TV Slovenija, Ksenija Horvat, sažela je situaciju izjavom koja ne ostavlja prostora za interpretaciju: "Realno mislimo da nećemo moći ići na Eurosong". Argumentacija RTVSLO-a temelji se na uvjerenju da se sudjelovanje izraelskog javnog emitera KAN ne može odvojiti od države koju predstavlja, čime se izravno suprotstavljaju dugogodišnjem stavu EBU-a da je Eurosong natjecanje javnih servisa, a ne vlada.

Osim političkog i etičkog pritiska zbog rata u Gazi, slovenski emiter istaknuo je i drugi gorući problem koji narušava integritet natjecanja – sumnju u transparentnost i vjerodostojnost glasovanja publike. U pismu upućenom izvršnom odboru EBU-a, Ksenija Horvat izrazila je duboku zabrinutost zbog percepcije javnosti da su politički interesi mogli utjecati na konačne rezultate, posebno nakon što je izraelski predstavnik na Eurosongu 2025. osvojio prvo mjesto prema glasovima publike. "Mnogi gledatelji u Sloveniji i drugdje izrazili su ozbiljne sumnje u vjerodostojnost i transparentnost glasovanja, posebno u političkom kontekstu koji okružuje natjecanje", naglasila je Horvat. Zbog toga RTVSLO zahtijeva potpunu transparentnost, uključujući usporedbu telefonskih i internetskih glasova, kako bi se povratilo povjerenje javnosti. Ako EBU ne pruži "ozbiljan i konkretan odgovor", povlačenje je neizbježno.

Slovenija nije usamljena u svom stavu, što dodatno pojačava pritisak na krovnu eurovizijsku organizaciju. Rastuće nezadovoljstvo dijele i javni emiteri iz Španjolske, Belgije, Islanda, Finske, Irske, Nizozemske i Norveške, koji su također izrazili zabrinutost zbog sudjelovanja Izraela i netransparentnosti glasanja. Val kritika proširio se i izvan krugova emitera, pa su se pozivima za izbacivanje Izraela pridružili i brojni bivši natjecatelji, uključujući aktualnog pobjednika JJ-a iz Austrije te prošlogodišnjeg pobjednika Nema iz Švicarske. Ova široka fronta protivljenja signalizira duboku podjelu unutar eurovizijske zajednice i dovodi u pitanje temeljnu ideju natjecanja kao apolitičnog događaja koji ujedinjuje kroz glazbu.

Ipak, situacija za EBU je iznimno složena jer pritisak dolazi s obje strane. Dok jedna skupina zemalja prijeti bojkotom zbog sudjelovanja Izraela, medijski izvještaji navode da su njemački i talijanski javni servisi zaprijetili povlačenjem ako Izrael bude izbačen s natjecanja. Njemački SWR potvrdio je svoj stav, ističući da je izraelski KAN "sastavni dio glazbenog natjecanja više od 60 godina" te da se pridržava svih pravila. Ova suprotstavljena stajališta stavljaju EBU u nezavidan položaj, gdje svaka odluka nosi rizik gubitka ključnih zemalja sudionica i daljnje eskalacije sukoba unutar organizacije.

Posljedice ove krize već su vidljive u Sloveniji. RTVSLO je potvrdio da su planovi za pokretanje novog zabavnog showa, koji je trebao poslužiti kao nacionalni izbor za predstavnika na Eurosongu 2026., sada otkazani. Neizvjesnost oko sudjelovanja onemogućila je daljnje pripreme i ulaganja. Konačna odluka o tome hoće li se Slovenija natjecati u Beču bit će donesena najkasnije do usvajanja godišnjeg plana RTVSLO-a za 2026. godinu. Do tada se očekuje da će EBU razjasniti svoj stav o izraelskom sudjelovanju i odgovoriti na zahtjeve za transparentnijim sustavom glasovanja, što će biti ključno za odluku slovenskog javnog servisa.

Suočen s jednom od najvećih kriza u svojoj povijesti, EBU pokušava pronaći rješenje kroz dijalog. Direktor natjecanja, Martin Green, izjavio je: "Razumijemo zabrinutost i duboko ukorijenjena stajališta oko sukoba na Bliskom istoku. Još uvijek se savjetujemo sa svim članicama EBU-a kako bismo prikupili stavove o upravljanju sudjelovanjem i geopolitičkim napetostima." Iz EBU-a podsjećaju da su oni udruženje javnih servisa, a ne vlada, te da nije njihova uloga uspoređivati različite sukobe, aludirajući na odluku o suspenziji Rusije nakon invazije na Ukrajinu. Javni emiteri imaju rok do sredine prosinca da potvrde svoje sudjelovanje za iduću godinu, a EBU je poručio da će poštovati odluku svake članice. Međutim, kako se rok približava, pritisak raste, a budućnost Eurosonga kao jedinstvenog i uključivog događaja postaje sve neizvjesnija.