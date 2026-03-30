'Nikad nisam volio lažnu glazbu i glazbu koja se radi samo da bi noga cupkala'

Nakon zapaženog nastupa na ovogodišnjoj Dori s autorskom pjesmom "Ledina", s kojom je osvojio visoko četvrto mjesto, Tomislav Marić ToMa spreman je za koncert karijere 18. travnja u zagrebačkoj Tvornici kulture. ToMa će uz raskošnu glazbenu produkciju i pomno odabrani scenski vizualni identitet publici predstaviti svoj aktualni, drugi studijski album "Sudbine i priče nove". Uoči koncerta izdao je i spot za pjesmu "Za tebe" koja nosi snažnu emotivnu poruku o ljubavi, predanosti i potrebi da damo sve od sebe za one koje volimo. Inače, iza ToMe je turbulentna godina i na privatnom planu nakon što se razveo od supruge Marine.

Vaš novi album "Sudbine i priče nove" djeluje vrlo intimno i emotivno. Koliko ste u njemu ogolili vlastita iskustva i osjećaje? Sve pjesme koje su napisane za ovaj album na neki su način rezultat mojih misli, osjećaja i iskustava. Nije mi bio problem ogoliti se na ikakav način jer smatram da glazba to treba i zaslužuje – iskrenost, osobnost i realnu priču. To je jedini način kako pjesme mogu doći do publike i biti zavoljene. Ja sam tijekom godina naviknuo svoju publiku na iskrene, emotivne i osobne pjesme, bilo da su balade u pitanju ili "upbeat" pjesme – uvijek su to bile pjesme s pričom iza sebe.

Što biste izdvojili kao najveću razliku između prvog i ovog drugog albuma? Onako plastično, na prvu – prvi album je bio kompilacija do tada objavljenih singlova, dok je drugi album projekt koji je nastajao u godinu dana aktivnog rada i pisanja pjesama. Napisao sam nekoliko desetaka pjesama, od kojih sam na kraju izabrao 12 mojem srcu najdražih i najbližih. Smatram i osjećam kako drugi album donosi neki novu zrelost koja ide s mojim imenom, tekstovi su dublji, višedimenzionalni, nisu prvoloptaški - cilj mi je bio dopustiti svakom slušatelju da pjesme doživi na osoban način, da kroz stihove koje sam osjetio i napisao svatko zapravo čuje neku svoju priču i iskustvo. Nije to samo moj uspjeh, nego uspjeh cijelog mojeg tima i svih ljudi koji su imenom i talentom stali iza ovog albuma.

Singl "Za tebe" nosi snažnu poruku ljubavi i predanosti. Kome je pjesma prvotno bila upućena i u kojoj mjeri odražava stvarnog vas? Iza pjesme stojim ja u potpunosti. Ova pjesma posebna je oda ljubavi prema mojim nećacima kojima sam je i napisao i posvetio. Posvećena je svim onim ljudima za koje bismo dali sve što imamo, bezuvjetno. Ljubav je uvijek bila pokretač moje glazbe i mojih misli, u svim svojim oblicima, pa je tako i ova pjesma zaživjela u jednoj malo hrabrijoj formi, čvršćem zvuku... Idealna je zapravo kao uvertira u Tvornicu kulture i kao najava jedne dobre bendovske svirke.

Koncert u Tvornici kulture 18. travnja označava novu etapu u vašoj karijeri. Kako se pripremate za taj nastup i što biste željeli da publika ponese sa sobom s tog koncerta? Pripreme su u završnim fazama. Bend obavlja svoj dio posla, produkcija je dana u ruke profesionalcima koji paze da svaki reflektor i zvučnik dišu u istom ritmu. Moja je najveća želja da tu večer moja publika i ja proslavimo ono što smo zajedno postigli zadnjih godinu i pol od mojeg posljednjeg koncerta u Petom kupeu. Bit će to šetnja kroz emocije i glazbene stilove, prisjetit ćemo se mojeg prvog albuma i proslaviti drugi. Pozornicu ću dijeliti s meni dragim i bliskim ljudima, čemu se posebno veselim jer na ovaj koncert gledam kao na svojevrsnu proslavu prijateljstava, suradnje i ljubavi koju gajim prema svojoj publici. Vjerujem kako će svatko tko dođe kući otići s posebnim uspomenama.

Na ovogodišnjoj Dori od početka bili ste među favoritima, a na kraju ste osvojili četvrto mjesto. Kako gledate na još jedno iskustvo s Dore i hoćete li se i dalje prijavljivati? Od moja tri pokušaja na Dori ovogodišnji nastup meni je najdraži. Prije svega došao sam kao kantautor, uz odlične ljude oko sebe s pjesmom koja je dostojna jedne takve pozornice. Ispunio sam svoja očekivanja i najbitnije – publici sam dao pjesmu. Vidim koliko je zaživjela i koliko je ljudi rado slušaju i pjevaju, a to mi je mnogo veća nagrada od možebitne pobjede na Dori. Ne znači to da ne bih volio jednog dana doma ponijeti i tu statuu, ali ipak smatram da je najveća nagrada gledati kako pjesma živi i izvan pozornice Dore i Eurosonga.

Glazba vam često ima snažnu emotivnu srž. Koliko je teško ponovno otvarati rane ili sjećanja kroz pjesme, pogotovo nakon osobnih promjena kroz koje ste prošli protekle godine? Mislim da se na neki način od mene kao glazbenika i umjetnika i očekuje biti na neki način ogoljen, predan publici osobno... Svojom najvećom snagom smatram baš emociju koju nosim i rado dijelim na pozornici pa je nekako i prirodno da ono što osobno doživljavam i prolazim kroz glazbu i dajem publici kako bi svatko tko sluša moju glazbu mogao lakše proći svoje životne uspone i padove. Nikad nisam volio lažnu glazbu i glazbu koja se radi samo da bi noga cupkala. Slušam, volim i trudim se pisati i izvoditi glazbu koja ima nešto reći.

Vjerujete li i dalje u ljubav istim intenzitetom kao prije? Naravno! Od ljubavi nisam i ne planiram dići ruke.

Kad niste u glazbenom studiju ili na pozornici, kako najradije provodite vrijeme? Što vas trenutačno najviše opušta i puni energijom? Nakon što sam završio pisanje albuma koje mi je zadnjih godinu dana uzelo dobar dio osobnog vremena, danas najviše vremena dajem prijateljima, obitelji i posebno nećacima. Društvene igre, šetnje prirodom, ispijanje kava na suncu... Uživam, živim punim plućima.

Kako gledate na današnji svijet i vrijednosti koje se nude mladima? Je li im danas lakše ili teže, uza sve dostupne tehnologije? Moderne tehnologije su definitivno dvosjekli mač. Lakše je promovirati svoj rad, predstaviti se publici i pokazati sve svoje mogućnosti, ali je istodobno teže održati pozornost jer je i ponuda mnogo veća i svugdje dostupna. Svako vrijeme nosi svoje bitke. Međutim, dok god se trudimo i uspijevamo tehnologiju koristiti na najbolji mogući način za prosperitet generalne zajednice – na dobrom smo putu. Mladi nikad nisu bili glasniji i jači. Mislim da su se u jednu ruku malo stvari okrenule i da su mladi u mnogočemu danas uzor odraslima ili bi barem trebali biti.

Što pripremate nakon koncerta u Tvornici? Nakon Tvornice bend i ja proći ćemo što više od Lijepe Naše kako bismo album i moju glazbu predstavili onima koji neće moći doći u Zagreb 18. travnja. Nastavljam raditi na novom materijalu, kako za sebe tako i za druge izvođače. Definitivno ne planiram uzimati neku pauzu ili odmor.