PRIJATELJICE

VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Severina i Nina
Foto: Instagram
30.03.2026.
u 08:35

Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, napisala je uz video

Severina je na Instagramu objavila video s rođendanske proslave Andree Čermak, na kojim Nina Badrić i ona pjevaju Severininu pjesmu "Prijateljice". Riječ je o pjesmi koja se često pkeva na svadbama, no iza nje krije se tužna priča.  - Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene… bilo je divno, veselo i prijateljski, napisala je uz video. 

Podsjetimo, Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, a Severina je također bila kuma njoj na vjenčanju s Hrvojem Čermakom. "Jedna pored druge ili miljama daleko, zauvijek povezane i srcem i dušom", poručila je Severina jednom prilikom snahi generala Čermaka. Sa suprugom Hrvojem Andrea je u braku od 2005. godine i imaju troje djece.

Aktualna turneja Severine 'Ja samo pjevam', nakon rasprodanih dvorana u svim većim gradovima Hrvatske povodom Dana žena stigla je 8. ožujka u Sisak. Uz pratnju najboljih glazbenika s ovih prostora, Severina je publici pripremila skoro trosatni presjek svoje respektabilne karijere kroz niz bezvremenskih pjesama koje su obilježile regionalnu pop-scenu. No ono što je večer izdvojilo iz okvira standardnog koncertnog nastupa bila je izmjena snažnih, energičnih trenutaka i emotivnih interpretacija, koja je stvorila atmosferu velikih koncertnih produkcija, ali je istovremeno zadržala osobni, gotovo intimni ton.

Koncert je dodatnu simboliku dobio i zbog datuma održavanja, večer uoči Dana žena. Naime, Severinu mnogi već godinama doživljavaju kao glas žena, umjetnicu koja kroz svoje pjesme i javne istupe snažno zagovara prava žena i progovara o temama koje pogađaju brojne generacije. Upravo je ta dimenzija njezine umjetničke osobnosti dala sisačkom nastupu dodatnu težinu, pretvarajući večer zabave u događaj koji je nosio i snažnu emotivnu poruku.

'Ja samo pjevam' nastavlja se i izvan hrvatskih granica. Nakon Siska, koncerti su najavljeni u dvorani Josip Samaržija – Bepo u Koprivnici 11. travnja, ali i u Areni Boris Trajkovski u Skopju  18. travnja te u dvorani Tabor u Mariboru 25. travnja. Veliko finale turneje najavljeno je za 8. kolovoza u monumentalnom prostoru pulske Arene.

Mary Beth Hurt
U 80. GODINI

Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Hurt će za mnoge ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

potpuno zaludjela TikTok

Istražili smo što se krije iza fenomena popularnosti žene koja je preminula s 33 godine, nikada nije dala intervju, a mnogi je uspoređuju s lady Di

Žena koja nije doživjela 34. rođendan i u medijima je bila prisutna samo pet godina potpuno je zaludjela TikTok. Štoviše, postala je toliko popularna da je na kraju snimljena serija “Love Story”, koja se trenutačno može pogledati na Prime Videu, a iza koje stoji Ryan Murphy, scenarist i redatelj kojeg će prepoznati obožavatelji horor žanra jer je riječ o tvorcu serija “American Horror Story” i “Monster”. Iako tragična, priča o supruzi Johna F. Kennedyja mlađeg ipak nije horor. Carolyn Bessette-Kennedy nikada nije dala intervju, a njezin glas može se čuti samo na dvije audiosnimke koje traju manje od minutu i pol, no nakon smrti postala je modna ikona i uzor mnogima

'Jadranka Kosor otkrila mi je jezivu priču: Otac ju je ostavio, majka je pokušala samoubojstvo, očuh ju je napastovao'

Iza ove autorske ideje stoji scenarist i redatelj Ivan Živković Žika, koji je "Varoški amarcord" oblikovao kao svojevrsnu televizijsku razglednicu Mediterana i njegovih ljudi, punu duhovitih situacija, ali i toplih, emotivnih trenutaka. U novoj sezoni šestero protagonista, sve odreda romantičnih duša, kreću na proustovska putovanja prema svojim mladostima i djetinjstvima, te mjestima u kojima su ih proveli

Pogledao sam trenutno najveći kino hit, evo zašto je 'Projekt: Spasitelj' za mene emotivno putovanje u djetinjstvo

Ovo je film koji na najbolji način kombinira dječju maštu i zaigranost kakvu smo vidjeli u "ET"-ju, ali i znanstvena dostignuća i istraživanje svemira poput onog u Nolanovu "Interstellaru". Rađen po bestseleru Andrewa Weira film se drži istog duha kao i roman, ali s više humora i vizualnog spektakla. U režiji Phila Lorda i Christopha Millera, "Projekt: Spasitelj" postaje vedri, neočekivano ljudski znanstveno-fantastični film o znanosti, hrabrosti i prijateljstvu između dva bića koja nitko ne bi smatrao saveznicima

