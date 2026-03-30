VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Severina je na Instagramu objavila video s rođendanske proslave Andree Čermak, na kojim Nina Badrić i ona pjevaju Severininu pjesmu "Prijateljice". Riječ je o pjesmi koja se često pkeva na svadbama, no iza nje krije se tužna priča. - Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene… bilo je divno, veselo i prijateljski, napisala je uz video.

Podsjetimo, Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, a Severina je također bila kuma njoj na vjenčanju s Hrvojem Čermakom. "Jedna pored druge ili miljama daleko, zauvijek povezane i srcem i dušom", poručila je Severina jednom prilikom snahi generala Čermaka. Sa suprugom Hrvojem Andrea je u braku od 2005. godine i imaju troje djece.

Aktualna turneja Severine 'Ja samo pjevam', nakon rasprodanih dvorana u svim većim gradovima Hrvatske povodom Dana žena stigla je 8. ožujka u Sisak. Uz pratnju najboljih glazbenika s ovih prostora, Severina je publici pripremila skoro trosatni presjek svoje respektabilne karijere kroz niz bezvremenskih pjesama koje su obilježile regionalnu pop-scenu. No ono što je večer izdvojilo iz okvira standardnog koncertnog nastupa bila je izmjena snažnih, energičnih trenutaka i emotivnih interpretacija, koja je stvorila atmosferu velikih koncertnih produkcija, ali je istovremeno zadržala osobni, gotovo intimni ton.

Koncert je dodatnu simboliku dobio i zbog datuma održavanja, večer uoči Dana žena. Naime, Severinu mnogi već godinama doživljavaju kao glas žena, umjetnicu koja kroz svoje pjesme i javne istupe snažno zagovara prava žena i progovara o temama koje pogađaju brojne generacije. Upravo je ta dimenzija njezine umjetničke osobnosti dala sisačkom nastupu dodatnu težinu, pretvarajući večer zabave u događaj koji je nosio i snažnu emotivnu poruku.

'Ja samo pjevam' nastavlja se i izvan hrvatskih granica. Nakon Siska, koncerti su najavljeni u dvorani Josip Samaržija – Bepo u Koprivnici 11. travnja, ali i u Areni Boris Trajkovski u Skopju 18. travnja te u dvorani Tabor u Mariboru 25. travnja. Veliko finale turneje najavljeno je za 8. kolovoza u monumentalnom prostoru pulske Arene.