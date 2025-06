FOTO Käärijä objavio fotku s Baby Lasagnom i pitanjem oduševio obožavatelje: 'Naravno da trebate'

Pjevača Kääriju svi znaju po njegovom nastupu na Euroviziji prije dvije godine gdje je u finalu na tugu obožavatelja završio kao drugi. Ovaj pjevač ove je godine stao na eurovizijsku pozornicu s našim Baby Lasagnom te izveo njihovu novu zajedničku pjesmu "Eurodab". Sada je ponovno razveselio obožavatelje i to objavivši fotografiju s Baby Lasagnom. Pozirali su na krevetu, pretvarajući se da spavaju.

Fotografija je snimljena u Baselu gdje su obojica nastupali u finalu Eurosonga 2025. godine. Tada su izveli i mash up Rim Tim Tagi Dim i Cha Cha Cha. Taj je nastup oduševio obožavatelje Eurosonga, a Käärijä ih je sada pitao trebaju li objaviti mash up.

"Kakvo je to pitanje? Trebali ste ga objaviti već", "Čekam na to još od Eurosonga", "Da, da, molim te", "Kakvo glupo pitanje, naravno da trebate", "Jeste li ozbiljni? Naravno da trebate objaviti", "Zar to stvarno pitate?", neki su od komentara ispod objave.

Podsjetimo, nakon što su glazbenici izveli zajednički duet "#eurodab", voditeljica Hazel Brugger srdačno ih je zagrlila, čvrsto ih pribijajući jedno uz drugo. Ova scena brzo je postala predmet rasprava na društvenim mrežama, a mnogi su je doživjeli kao pomalo neugodnu.

Suočen s komentarima, Baby Lasagna odlučio je razjasniti situaciju putem svog službenog TikTok profila. Objasnio je: – Mi nismo znali što ona radi jer je nismo mogli čuti u našim slušalicama – poručio je. Naime, zbog tehničkih poteškoća nisu bili svjesni njezinih namjera. Lasagna je dodao kako je taj trenutak sada "zapisan zauvijek", aludirajući na viralnost snimke.



Kako bi dodatno umirio znatiželju i spriječio spekulacije, Marko Purišić u komentarima ispod TikTok objave pojasnio je. "Usput, nije to tako velika stvar. Prema nama je bila preslatka i učinila je da se izvan pozornice osjećamo stvarno lijepo", napisao je, ističući da s voditeljicom nije bilo problema te da je njihov dojam o njoj bio pozitivan unatoč trenutku na pozornici.

Unatoč Lasagninu objašnjenju, mnogi gledatelji Eurosonga ostali su pod dojmom neobičnosti scene. Komentari poput: "Koja je bila njezina namjera?" i "Bilo je tako neugodno gledati", preplavili su društvene mreže. Čini se da je trenutak, iako nenamjerno, izazvao snažne reakcije i postao jedan od onih o kojima će se pričati. Nastup Lasagne i Käärije inače je pobrao pohvale na svjetskoj razini.