zvijezda Instagrama

FOTO Potez malenog Blooma zbunio je Maju, a njegov odgovor sve je iznenadio: 'Objasnio'

Foto: Instagram
Bloom se u novom videu sprema za izlazak u park. No iako je već bio obučen, odlučio je navući još jednu trenirku preko odjeće

Da je maleni Bloom prava zvijezda Instagram profila svoje mame, pjevačice Maje Šuput, svi dobro znaju, a Maja zato i puno puta obavije svog sina. Ovoga puta ponovno je raznježila i nasmijala pratitelje. Naime, Bloom se u novom videu sprema za izlazak u park. No iako je već bio obučen, odlučio je navući još jednu trenirku preko odjeće. Na Majino pitanje što to radi, spremno je odgovorio: "Oblačim se da budem još ljepši!"

Bloom je, kao i uvijek, bio pravi mali showman – sa sunčanim naočalama, šarenim čarapama i ozbiljnim stavom, potpuno spreman za modnu pistu... ili barem dječje igralište. "Objasnio", dodala je Maja uz video.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, nedavno je naša svestrana pjevačica, poduzetnica i televizijska zvijezda, Maja Šuput, ponovno raznježila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Toga puta, povod su bile preslatke obiteljske fotografije nastale tijekom posjeta Zoološkom vrtu u Zagrebu, gdje je glavna zvijezda bio, naravno, njezin sinčić Bloom. Maja je s fanovima podijelila nekoliko dragocjenih trenutaka iz njihovog zajedničkog dana, a prizori su, očekivano, rastopili srca mnogih.

Uz seriju fotografija na kojima vidimo nasmijanog Blooma kako hrabro mazi kozu, uživa u sladoledu i pozira s mamom u neodoljivom "pusa" selfiju, Maja je kratko i s puno ljubavi napisala: "Moj slatkiš". Ova jednostavna savršeno je opisala emocije koje zrači iz svake slike. Nije trebalo dugo da objava prikupi lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je lijepim riječima. "Ma volim vas puno, puno!", "Bas je sladak", "Slatkiš" i "Bloom, the Gelato Boy", samo su neki od komentara.

Maja Šuput spustila građaninu koji je Šimu i nju prijavio policiji, otkriveno i zašto nisu kažnjeni
