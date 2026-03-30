Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Mary Beth Hurt, glumica profinjenog stila i tihe snage čije su emotivno slojevite izvedbe obilježile neke od najvažnijih filmova kasnih sedamdesetih i osamdesetih godina, preminula je u subotu u 80. godini života u specijaliziranoj ustanovi u Jersey Cityju. Tužnu vijest za The Hollywood Reporter potvrdio je njezin suprug, proslavljeni redatelj i scenarist Paul Schrader. Glumica se više od desetljeća borila s Alzheimerovom bolešću, koja joj je dijagnosticirana 2015. godine, a posljednje godine provela je pod stalnom liječničkom skrbi. Njezina karijera obuhvaćala je zapažene uloge na filmskom platnu, ali i petnaest predstava na Broadwayu, gdje je zaradila status jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Iako je rijetko prihvaćala glavne uloge, Mary Beth Hurt ostavila je neizbrisiv trag ulogama koje su često bile kompleksnije i intrigantnije od onih protagonističkih. Filmski debi ostvarila je 1978. godine u prvoj drami Woodyja Allena, "Interijeri", gdje je utjelovila Joey, umjetnicu u sjeni svojih uspješnijih sestara, a ta joj je uloga donijela nominaciju za nagradu BAFTA. Ipak, za mnoge će ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

FOTO Jakov Jozinović i na drugom koncertu oduševio, a evo koje su ga sve kolege došle slušati

Paralelno s filmskom, gradila je iznimno uspješnu kazališnu karijeru, koja joj je donijela tri nominacije za prestižnu nagradu Tony. Prvu je zaslužila 1976. za predstavu "Trelawny of the 'Wells'", drugu za originalnu postavu drame "Zločini srca" 1982. godine, za koju je nagrađena i Obiejem, a treću za "Benefactors" 1986. godine. Dramaturg David Hare, koji ju je režirao na Broadwayu, opisao ju je kao glumicu koja spaja najbolje od engleske i američke tradicije. "Engleski glumci tehnički mogu sve, poput glazbenika su, a iz te lakoće proizlazi sloboda. U slučaju Mary Beth, tome se dodaje i dar za improvizaciju, volja da izvedba svaki put bude svježa", izjavio je za The New York Times, hvaleći njezinu sposobnost rada u ansamblu.

Sama je priznala kako se nikada nije osjećala ugodno u vodećim ulogama, objašnjavajući da joj nije odgovarala odgovornost i pritisak da mora biti dobra. "Sporedne uloge bile su mi puno zanimljivije, pogotovo dok sam bila mlađa, a uloge naivki prilično bljutave. Nisam se smatrala lijepom, ni nevjerojatno pametnom ili duhovitom, pa sam uvijek tražila nešto intrigantno u likovima koje sam igrala", izjavila je u jednom intervjuu. Njezin pristup bio je dodavanje i oduzimanje slojeva karaktera, gradeći ih postepeno dok ne bi dobili puni smisao, što je rezultiralo izvedbama koje su bile istovremeno suptilne i duboko potresne.

Rođena kao Mary Beth Supinger u Marshalltownu u Iowi, imala je neobičnu vezu s filmskom industrijom od najranijih dana. Naime, u djetinjstvu ju je čuvala buduća zvijezda francuskog novog vala i holivudska ikona Jean Seberg, koja je također bila iz istog grada. Ljubav prema kazalištu razvila se u srednjoj školi, nakon čega je upisala studij drame na Sveučilištu u Iowi, a zatim i na prestižnoj Tisch školi za umjetnost u New Yorku. Tamo je upoznala i svog prvog supruga, glumca Williama Hurta, s kojim je bila u braku od 1971. do 1982. godine. Godinu dana nakon razvoda, 1983., udala se za Paula Schradera, s kojim je dobila dvoje djece, kćer Molly i sina Sama. S njim je ostvarila i plodnu profesionalnu suradnju, glumeći u četiri njegova filma: "Light Sleeper", "Affliction", "The Walker" i "Adam Resurrected".

Posljednje desetljeće života Mary Beth Hurt bilo je obilježeno borbom s Alzheimerovom bolešću, zbog koje se povukla iz javnosti. Njezin suprug Paul Schrader povremeno je na društvenim mrežama obavještavao prijatelje i pratitelje o njezinom stanju, a prošle godine je otkrio kako je smještena u ustanovu za osobe s poteškoćama s pamćenjem. Njezina kći Molly Schrader oprostila se od majke dirljivom objavom na Instagramu, koja svjedoči o snazi i ljubavi koju je glumica unosila u sve aspekte svog života. "Jučer ujutro izgubili smo moju mamu, Mary Beth, nakon desetogodišnje bitke s Alzheimerom. Bila je glumica, supruga, sestra, majka, teta, prijateljica, a sve te uloge preuzimala je s gracioznošću i nekom blagom žestinom. Iako tugujemo, pronalazimo utjehu u spoznaji da više ne pati i da se u miru ponovno susrela sa svojim sestrama", napisala je njezina kći.

* dijelom uz pomoć AI