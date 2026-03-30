Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Za Uskrs

Poznata Hrvatica prošla je pakao droge i prostitucije, spas našla u vjeri, a sada dobiva tv emisiju

Foto: Promo
1/34
VL
Autor
Večernji.hr
30.03.2026.
u 12:57

Na Laudato televiziji će započeti emitiranje nove razgovorno-glazbene emisije "Novi život", koja u autentičnim svjedočanstvima donosi priče o vjeri, obraćenju i susretu sa živim Bogom, a voditeljica je Simona Mijoković

Na Laudato televiziji na Uskrs, 5.travnja, u 15:30 premijerno će započeti emitiranje nove razgovorno-glazbene emisije "Novi život", koja u autentičnim svjedočanstvima donosi priče o vjeri, obraćenju i susretu sa živim Bogom. Voditeljica Simona Mijoković u svakoj emisiji razgovara s gostima koji osobnim iskustvima svjedoče o tome kako je susret s Kristom promijenio njihov život i otvorio put novom početku. Za mene kao voditeljicu ovaj angažman ima posebno značenje. Svaki susret s gostima podsjeća me koliko Bog može djelovati u ljudskom životu i koliko je važno da se takva svjedočanstva čuju. Voditi ovu emisiju za mene je i osobni dar, jer i sama iznova učim koliko je Božja milost snažna i kako se život može promijeniti kada mu čovjek otvori srce. U prvoj emisiji gosti su pjevačica Ivana Kovač i p. Mijo Nikić, SJ, koji će podijeliti svoje iskustvo vjere i govoriti o putu koji ih je doveo do živog odnosa s Bogom. Posebnost emisije je i studijska publika, koja sudjeluje u zajedničkom pjevanju i stvara ozračje molitve, radosti i zajedništva. Uz razgovor, glazbu i pjesmu emisija želi približiti živu vjeru i podsjetiti da je novi život moguć za svakoga, naglasila je Ksenija Abramović direktorica Laudato televizije.

Emisija "Novi život" jedinstvena je jer donosi autentična svjedočanstva ljudi koji su doživjeli stvarnu promjenu života. To nisu samo lijepe priče, nego duboka iskustva susreta s Bogom koja mogu ohrabriti i druge. Emisijom želimo pokazati da nitko nije izgubljen i da uvijek postoji mogućnost novog početka. Upravo zato vjerujemo da će "Novi život" mnogim gledateljima donijeti nadu i ohrabrenje.
Emisiju uređuje Ksenija Abramović, redatelj emisije je Ivan Ožegović, scenografiju potpisuje Tanja Lacko, a za grafiku je zaslužan Nikola Uroić. Nove epizode emisije "Novi život" ne propustite gledati svake druge nedjelje u 15:30, na programu Laudato televizije
Ključne riječi
Uskrs vjera showbiz emisija Laudato Simona Mijoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!