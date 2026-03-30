Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRISJETILA SE

Vlatka Pokos podijelila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Možda ću zažaliti'

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
30.03.2026.
u 11:14

Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu, napisala je

Vlatka Pokos na društvenim je mrežama podijelila staru fotografiju s Lanom Radeljak, kćeri  Ene Begović i Josipa Dikana Radeljaka, s kojim je bila u braku od 2006. do 2007. godine. "Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti… ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta. Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi… Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna… Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja… Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna…", napisala je. 

Zatim je u sljedećoj objavi pisala o "bolesno licemjernom svijetu" u kojem je, prema njezinim riječima, "postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu". "Živimo u bolesno licemjernom svijetu, u kojem je postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu. Istinu koja je pred nama, čista i jednostavna. Za mene je najlakše i jedino moguće govoriti istinu. Ali za većinu nije. Jer istina je jednostavna, ali može povrijediti, zar ne? Pa se odlučujemo na laži. Na laži o onima kojih više nema. Lijepe laži, ali ipak samo laži. Dajemo im zasluge i kvalitete koje nikada za života nisu pokazali... dajemo im uloge majki, uloge velikih glumica i karijere koje nikada nisu postojale", napisala je.

"Ucviljeni udovci dobivaju još malo medijskog prostora i slave, ničim zaslužene. Još malo predstave, grčke tragedije i samosažaljenja na račun mrtvih mladih žena koje su monstruozno tretirali dok su bile žive... Od kojih posljednja žrtva odavno nije bila u vezi s dotičnim. Ponižena i potjerana bez ičega, poput mene. Licemjerne "novinare" ne zanima istina. Zanima ih podilaženje jednom muškarcu koji nikada nijednu ženu za života nije tretirao s pažnjom i ljubavlju. Nijednu. Pokojna glumica, koja je nažalost napustila ovaj svijet premlada, prije svoje tragične smrti mi se ispričala. U cijeloj priči, rekla je, najviše joj je bilo žao što je mene povrijedila. Ali ja sam joj i prije toga sve oprostila, znajući da ne razumije u što se upustila. Počivala u miru", dodala je Vlatka.

Lana Radeljak ranije se prisjetila preminule glumice Dolores Lambaše na dan kad bi ona proslavila 45. rođendan. Podijelila je njihovu zajedničku fotografiju s putovanja. Lana je u vrijeme dok je njen otac bio s Dolores bila jako vezana za pokojnu glumicu, koje se uvijek rado sjeti. 

Ključne riječi
showbiz Dolores Lambaša Josip Radeljak Dikan Lana Radeljak Vlatka Pokos

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mary Beth Hurt
U 80. GODINI

Poznata glumica i supruga slavnog redatelja preminula nakon desetgodišnje bitke s teškom bolešću

Hurt će za mnoge ostati najviše upamćena kao Helen Holm u kultnom filmu “Svijet po Garpu” iz 1982. godine, gdje je glumila inteligentnu i neovisnu suprugu ekscentričnog T.S. Garpa, kojeg je utjelovio Robin Williams. Njezina filmografija uključuje i značajne naslove poput "Chilly Scenes of Winter" uz Johna Hearda, Scorseseova "Doba nevinosti", "Šest stupnjeva odvojenosti" te crnu komediju "Roditelji".

Severina i Nina
PRIJATELJICE

VIDEO Severina s Ninom Badrić pjevala njen veliki hit i otkrila tužnu priču iza poznate pjesme

Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. "Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj..." Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, napisala je uz video

potpuno zaludjela TikTok

Istražili smo što se krije iza fenomena popularnosti žene koja je preminula s 33 godine, nikada nije dala intervju, a mnogi je uspoređuju s lady Di

Žena koja nije doživjela 34. rođendan i u medijima je bila prisutna samo pet godina potpuno je zaludjela TikTok. Štoviše, postala je toliko popularna da je na kraju snimljena serija "Love Story", koja se trenutačno može pogledati na Prime Videu, a iza koje stoji Ryan Murphy, scenarist i redatelj kojeg će prepoznati obožavatelji horor žanra jer je riječ o tvorcu serija "American Horror Story" i "Monster". Iako tragična, priča o supruzi Johna F. Kennedyja mlađeg ipak nije horor. Carolyn Bessette-Kennedy nikada nije dala intervju, a njezin glas može se čuti samo na dvije audiosnimke koje traju manje od minutu i pol, no nakon smrti postala je modna ikona i uzor mnogima

Varoški Amarcord
Video sadržaj
22
VAROŠKI AMARCORD

'Jadranka Kosor otkrila mi je jezivu priču: Otac ju je ostavio, majka je pokušala samoubojstvo, očuh ju je napastovao'

Iza ove autorske ideje stoji scenarist i redatelj Ivan Živković Žika, koji je "Varoški amarcord" oblikovao kao svojevrsnu televizijsku razglednicu Mediterana i njegovih ljudi, punu duhovitih situacija, ali i toplih, emotivnih trenutaka. U novoj sezoni šestero protagonista, sve odreda romantičnih duša, kreću na proustovska putovanja prema svojim mladostima i djetinjstvima, te mjestima u kojima su ih proveli

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!