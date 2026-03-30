Vlatka Pokos podijelila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Možda ću zažaliti'

Vlatka Pokos na društvenim je mrežama podijelila staru fotografiju s Lanom Radeljak, kćeri Ene Begović i Josipa Dikana Radeljaka, s kojim je bila u braku od 2006. do 2007. godine. "Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti… ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta. Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi… Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna… Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja… Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna…", napisala je.

Zatim je u sljedećoj objavi pisala o "bolesno licemjernom svijetu" u kojem je, prema njezinim riječima, "postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu". "Živimo u bolesno licemjernom svijetu, u kojem je postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu. Istinu koja je pred nama, čista i jednostavna. Za mene je najlakše i jedino moguće govoriti istinu. Ali za većinu nije. Jer istina je jednostavna, ali može povrijediti, zar ne? Pa se odlučujemo na laži. Na laži o onima kojih više nema. Lijepe laži, ali ipak samo laži. Dajemo im zasluge i kvalitete koje nikada za života nisu pokazali... dajemo im uloge majki, uloge velikih glumica i karijere koje nikada nisu postojale", napisala je.

"Ucviljeni udovci dobivaju još malo medijskog prostora i slave, ničim zaslužene. Još malo predstave, grčke tragedije i samosažaljenja na račun mrtvih mladih žena koje su monstruozno tretirali dok su bile žive... Od kojih posljednja žrtva odavno nije bila u vezi s dotičnim. Ponižena i potjerana bez ičega, poput mene. Licemjerne "novinare" ne zanima istina. Zanima ih podilaženje jednom muškarcu koji nikada nijednu ženu za života nije tretirao s pažnjom i ljubavlju. Nijednu. Pokojna glumica, koja je nažalost napustila ovaj svijet premlada, prije svoje tragične smrti mi se ispričala. U cijeloj priči, rekla je, najviše joj je bilo žao što je mene povrijedila. Ali ja sam joj i prije toga sve oprostila, znajući da ne razumije u što se upustila. Počivala u miru", dodala je Vlatka.

Lana Radeljak ranije se prisjetila preminule glumice Dolores Lambaše na dan kad bi ona proslavila 45. rođendan. Podijelila je njihovu zajedničku fotografiju s putovanja. Lana je u vrijeme dok je njen otac bio s Dolores bila jako vezana za pokojnu glumicu, koje se uvijek rado sjeti.