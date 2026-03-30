Tko je David Amaro iz TLZP-a? Dva puta je mijenjao ime, a već smo ga gledali u jednom showu

U ovogodišnjem izdanju popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" jedan od najzapaženijih natjecatelja je slovenski glazbenik David Amaro. U posljednjoj emisiji sve je dignuo na noge izvedbom hita Zlatka Pejakovića "Ako odem prijatelji".

David Amaro rođen je kao David Dekić, a kasnije je promijenio ime u David Grom. Na koncu se odlučio za umjetničko ime s kojim se predstavlja i danas, David Amaro. ima korijene iz Bosne, a trenutačno živi u Trstu u Italiji.

Posebno ga privlače talijanska kultura, glazba i način života, no Sloveniju i dalje smatra svojim domom. U Hrvatsku se rado vraća te ističe da se veseli emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' jer je trenutačno željan zabave i novih izazova. Svoju je glazbenu karijeru započeo vrlo rano. Već s 12 godina snimio je prvu pjesmu „Ta Ljubezen“, koja je brzo stekla popularnost u Sloveniji i označila početak njegova profesionalnog puta.

Godine 2013. seli se u Manchester u Velikoj Britaniji, gdje se posvećuje vokalnom obrazovanju i usavršavanju. Nastupa kao prateći vokal te postaje član gospel zbora Manchester Inspirational Voices, koji je 2016. proglašen BBC-jevim gospel zborom godine. Voditelj zbora Wayne Ellington postaje njegov mentor, a u istom zboru surađuje i s britanskim pjevačem JP Cooperom, kojem je bio prateći vokal na hitu „Perfect Strangers“. Sa zborom nastupa na turnejama po Poljskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, stječući međunarodno iskustvo. Godine 2019. odlazi na veliku turneju po Velikoj Britaniji kao jedan od odabranih pratećih vokala svjetski poznate grupe Take That, nastupajući u arenama diljem zemlje.

Iste godine, na poziv slovenske televizije POP TV, vraća se u Sloveniju i postaje natjecatelj showa „Znan obraz ima svoj glas“. Proglašen je najpretraživanijim slovenskim pjevačem na Googleu 2019. godine. Godine 2022. dobiva poziv na MTV EMA Music Awards te postaje prvi slovenski pjevač koji je prošetao njihovim crvenim tepihom u Budimpešti. Iste godine nastupa i kao finalist na slovenskoj Dori. Svojom vokalnom snagom i interpretacijom oduševio je i u showu „Superstar“ u Hrvatskoj. Od 2024. godine započinje niz samostalnih koncerata pod nazivom AMAROMANTIKA, koji brzo postaju uspješni među publikom, a njegove pjesme publika pjeva uglas.

„Za sada je energija odlična. Ima puno priprema, ali atmosfera je baš pozitivna i osjeti se da svi želimo napraviti nešto posebno. Najveći cilj mi je da se zabavim i malo se opustim, jer sam u posljednje vrijeme počeo sebe shvaćati malo preozbiljno. Ovo mi dođe kao podsjetnik zašto volim glazbu i pozornicu. Od cijelog iskustva najviše priželjkujem da se oslobodim, da si dopustim biti malo razigran i da izađem iz zone komfora. Najbitnije mi je da ostanem svoj, da uživam u svakom nastupu i da publika osjeti tu iskrenu energiju, a ne samo perfekciju. Posebno mi je drago što cijeli show ima i humanitarnu notu. Kroz glazbu i zabavu možemo pomoći drugima i dati svemu još dublji smisao#, izjavio je Amaro za Novu TV.