Veliki božićni TV vodič: Evo što će domaće televizije prikazivati za blagdane

Okupljanje oko blagdanskog stola, toplina i druženje za blagdane često prati i zajendičko gledanje televizije, a tim povodom vam donosimo veliki božićni TV vodič. Evo što nam donose domaće televizije povodom blagdana. Javni servis Hrvatska radiotelevizija (HRT) i za ove je božićne blagdane za svoje gledatelje pripremila bogat program s brojnim filmovima, serijama i zabavom za sve ukuse i generacije.

Prvi program Hrvatske televizije (HRT-HTV1) na Badnjak, 24. prosinca u terminu od 15:30 emitira dokumentarni film „Matt Baker: Božićno putovanje s mamom i tatom“. Matt Baker i njegovi roditelji, Janice i Mike, kreću u božićnu avanturu putujući sjeveroistokom Engleske sa svojom obnovljenom kamp-prikolicom. Matt je odlučio mami i tati priuštiti zaslužen odmor od posla na njihovoj organskoj brdskoj farmi te ih povesti u obilazak spektakularnog dvorca i imanja Raby u grofoviji Durham.

U 16:50 na rasporedu je emisija „Božić sa Sašom Šekoranjom“. "Božić sa Sašom Šekoranjom" je putovanje kroz umjetnikov proces stvaranja. Sašine kreacije oduševljavaju već dugi niz godina, a ove je godine za Božić kao glavni motiv odabrao nar. Saša nas uvodi u svoj čarobni svijet u kojem se isprepleću različiti utjecaji iz umjetnosti, povijesti i putovanja. Predstavlja nam Veneciju, kao veličanstveni spoj različitih kultura i majstorskih ostvarenja. Nadahnjuje se platnima velikih majstora, promatra boje i teksture skupocjenih brokata, uživa u atmosferi njezinih trgova, terasa i kanala. U Zagreb, u svom ateljeu Saša oslikava stolnjake, izrađuje keramičke predmete, plete vijence i priprema malo slavlje na koje će pozvati prijatelje. Saša nam na svoj prepoznatljiv i osebujan način pred kamerama stvara toplu i zanimljivu božićnu priču.

U 17:50 slijedi „Kući za Božić“. Kući za Božić dovodi ozračje Božića i obiteljskog blagdanskog okupljanja u toplinu naših domova, kad se uz poznate božićne hitove u vedrom blagdanskom ugođaju okupljaju svi naraštaji, članovi obitelji i prijatelji. U goste na Božić dolaze nam i poznati izvođači hrvatske glazbene scene. Ove godine su to: Jacques Houdek, Indira, Ivana Kindl, Franka Batelić, Boris Novković, Luka Nižetić, Renata Sabljak, Danijela Pintarić, Nera Stipičević, Mia Dimšić, Antonela Doko, Lovro Juraga, Tara Thaller, grupa Detour, Tija Tkalčević, Roko Blažević, Dječji zbor Husar & Tomčić, plesači Plesnog centra Tala. Svi će oni izvesti svima nam rado slušane pop božićne hitove u novim aranžmanima, ali ćemo čuti i neke naslove koji će unijeti novu radost i veselje u domove naših gledatelja. Kući za Božić bit će i Vanda Winter i Igor Barberić, koje smo ovom prigodom spojili u igrano-pjevački duet kako bi nas zajedno proveli kroz ovogodišnje božićno glazbeno putovanje, a u ulozi "susjeda" Jože pojavljuje se i glumac Hrvoje Kečkeš.

Nakon Dnevnika u terminu od 20:15 slijedi Božićna čestitka zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše.

Nakon čestitke u 20:25 slijedi božićni specijal „Znamo li što jedemo?“. Našli se Norvežanin, Francuz, Talijan i - prasac. Nije riječ o početku vica, nego o stalnoj postavi hrvatske božićne trpeze. U ovoj epizodi saznajte zašto na Badnjak jedemo najslavniju norvešku (i vikinšku) poslasticu - bakalar, te je li slavna francuska salata zaista iz Francuske. Fatman chef otkriva nam tajne savršeno pečenog odojka, a za desert nudimo Jeti fritule, jedinstveni hrvatski kulinarski izum. Smisao Božića je u dijeljenju, zato podijelite vijest o novoj epizodi emisije Znamo li što jedemo. Samo na HTV 1.

U 21:20 slijedi film „Hachiko, priča o psu“. Obiteljska melodrama. Na povratku kući sveučilišni profesor Parker Wilson (R. Gere) na željezničkoj postaji ugleda napušteno štene pasmine akita. Kad na pitanje je li psića možda netko izgubio od šefa postaje Carla (J. Alexander) dobije niječan odgovor, Parker životinju privremeno odluči odnijeti kući, vjerujući da će se Carlu uskoro javiti pravi vlasnik. Dok se ni njegovoj supruzi Cate (J. Allen) ni kćeri Andy (S. Roemer) pretjerano ne sviđa ideja o psu u kući, Parkeru se umiljato štene izuzetno sviđa. A kad počne intenzivno skrbiti o novom ljubimcu kojem na savjet kolege Kena (C-H. Tagawa) dade ime Hachi, Parker će s njim početi razvijati neobičnu i vrlo čvrstu vezu. Hachi će se s vremenom toliko vezati uz Parkera da će ga svakodnevno pri odlasku na posao početi pratiti na željezničku postaju, te ga ondje i dočekivati na povratku. A onda se jednog dana zbog kobnog srčanog udara Parker neće vratiti s posla.

U 23:15 na programu je „Tiha noć u Vukovaru“. U tradiciji dugoj 28 godina, ponovno sjaji Advent u Vukovaru 2025. Svjetla budućnosti zasjala su na temeljima bogate tradicijske kulture, uz niz glazbeno-scenskih priredbi i poseban koncert "Tiha noć u Vukovaru". Božićna zvijezda sjaji nad Crkvom sv. Filipa i Jakova, koju ispunjavaju svečani zvuci Tamburaškog orkestra HRT-a, pod ravnanjem Matije Fortune. Na pozornici im se pridružuju dragi izvođači: Tatiana Cameron Tajči, Hojsak & Novosel, Šima Jovanovac, Matija Kačan, Alen Đuras, Marija Ticl, Ana Fortuna, Sofija Sherocka, Karla Miklaužić i Dino Miklaužić. Posebni gosti su Troglasni dječji zbor starijeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, uz voditeljicu Ivančicu Hinek. Fra Tonio Vučemilović, gvardijan Samostana, podijelit će s nama radost Božićne poruke koja ispunjava ulice našeg Vukovara.

U ponoć slijedi Polnoćka, prijenos mise s Kaptola.

Na Božić 25. prosinca s početkom u 10 sati na rasporedu je prijenos Božićne mise s Kaptola, a u 11:55 slijedi Urbi et Orbi iz Vatikana. U 14:55 slijedi dječji animirani film „Niko: Putevima polarne svjetlosti“. Mladi leteći sob Niko sanja o pridruživanju letećim snagama Djeda Božićnjaka, baš kao njegov otac Prancer. Njegove nade se nađu na kušnji kad se pojavi talentirana sobica Stella, koja se natječe za isto mjesto.

U 16:50 slijedi film „Zapravo ljubav“, šarmantna je i inteligentna ljubavna komedija, bez ciničnog odmaka, namijenjena romanticima kojima nikad nije previše sretnih završetaka. Ljubav u mnogim njezinim formama i izvrsni glumci i zanimljivi likovi od početka do kraja filma intrigiraju i privlače gledatelja, uvlačeći ga u čarobni svijet ljubavi. Za britki i fino nijansirani humor zaslužan je Richard Curtis, scenarist najuspjelijih suvremenih britanskih komedija.

U udarnom terminu od 20:15 na rasporedu je prigodna HRT-ova božićna emisija „Božićna čarolija“. Emisija donosi topao i veseo blagdanski ugođaj u kojem će Danijela Martinović ugostiti mladog glazbenika Martina Kosovca i a capella grupu Voxford. U opuštenom božićnom ozračju uživat ćemo u razgovorima koji otkrivaju njihove najljepše blagdanske uspomene, ali i u pravoj glazbenoj čaroliji koja spaja poznate božićne pjesme i Danijeline najveće hitove u posebnim, novim aranžmanima. Prepustite se glazbi, emocijama i dobrom raspoloženju.

Nakon emisije u 21:35 slijedi film „Instant Family“. Obiteljska komedija-drama. Radnja prati Petea i Ellie, koji se odluče posvojiti dijete. Planiraju jedno, ali završavaju s troje - tinejdžerkom i dvoje mlađih. Film pokazuje razne izazove dok se uče kako da se nose s problemima djece iz udomiteljskog sustava, kako da budu što bolji roditelji i stvore funkcionalnu obitelj.

Na Štefanje, 26. prosinca, u terminu od 10:35 na programu je dokumentarni film „Božićna gozba Mary Berry“. Popularnoj kuharici Dame Mary Berry u pripremi vrhunske božićne večere pridružit će se i neki slavni prijatelji. Uz pregršt korisnih savjeta otkrit će nam kako isplanirati i prirediti pravu gozbu.

U udarnom terminu u 20:15 slijedi film „Forrest Gump“, drama s elementima komedije. Godine 1982. Forrest Gump (T. Hanks), čovjek ispodprosječne inteligencije, priča svoju životnu priču ljudima koji čekaju autobus. Djetinjstvo i mladost proveo je s majkom (S. Field) u malom mjestu u Alabami, gdje je slučajno susreo Elvisa Presleya. Na fakultetu, kao poznati igrač rugbyja, susreće predsjednika Kennedyja, što je prvi od njegova tri susreta s američkim predsjednicima. Nakon filma u 22:35 slijedi „Božić u Ciboni“. U terminu kratko iza ponoći na rasporedu je film „Djedica iza rešetaka“, obiteljska komedija. Otac i sin udruže snage da Božić spase od propasti kad nađu Djeda Mraza kako spava u njihovoj garaži nakon što je slupao saonice i pobjegao policiji.

Drugi program Hrvatske televizije (HRT-HTV2) na Badnjak, 24. prosinca u terminu od 16:15 prikazuje dokumentarni film „Pripreme za Božić s J. Oliverom“. Mnogi muku muče s pripremom božićnog ručka. Bez obzira jeste li iskusan kuhar ili početnik koji se brine hoće li sve ispasti kako treba, Jamie Oliver zna kako ćete zadiviti goste. Pomoći će vam da svoje kulinarske vještine uzdignete na novu razinu s pomoću prokušanih recepata te otkriti kako da svako jelo u zadnji čas učinite posebnijim. Jamie će s nama podijeliti najbolje savjete i trikove uz koje će božićni klasici bili ukusniji nego ikad.

U 17:05 na rasporedu je dokumentarna serija „Kako svijet slavi: Božić“. Pogledajte koji se sve običaji vežu uz svima omiljeni blagdan - Božić. Od drevnih rituala vezanih uz ravnodnevicu do današnjeg Djeda Mraza, otkrivamo podrijetlo božićnih drvaca, lampica i drugih običaja. Vidjet ćemo kako se Božić slavi u cijelom svijetu - od paljenja lampica na golemom božićnom drvcu u SAD-u i smiješnih skandinavskih običaja do neobičnog običaja u Japanu - božićnog ručka u KFC-u. U vrijeme Božića u cijelome svijetu nakratko zavlada duh darivanja, zajedništva i nade.

U terminu od 19:25 na programu je prigodna epizoda HRT-ove dokumentarne serije „Planine“ pod nazivom „Bijeli Božić“. Svi sanjamo o bijelom Božiću, a ekipi dokumentarne serije Planine dogodila se baš ta čarolija - Badnju večer su proslavili u snijegom zavijenom Gorskom kotaru. Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović, glumac Janko Volarić Popović, novinar Milan Majerović Stilinović te kantautor Dražen Turina Šajeta okupili su se u seocu Hlevce pokraj Ravne gore te za svoje prijatelje organizirali blagdansku večer.

Nakon toga, u 20:15 slijedi dokumentarni film „Božić u svijetu prirode“. Životinje, biljke i mistični krajolici prate kršćanski blagdan. Film odgovara na pitanja o prirodoslovlju Božića: Kako su danas potomci biblijskog magarca? Kako sobovi Djeda Mraza preživljavaju ledenu zimu? Odakle dolaze božićna drvca? Kakve veze s tim ima ptičica crvendać? Pustolovne priče smještene u snovite krajolike ispričane su i povezane na zabavan način.

Potom, u 21.10 na programu je treća epizoda serije „Izabrani“. To je serija koja donosi autentičan i intiman prikaz Isusova života i službe, ispričan kao da o njemu govore ljudi koji su ga doista poznavali. U središtu su likovi poput karizmatičnog ribara opterećenog dugovima, nesretne žene koja se bori s vlastitim demonima te pronicljivog računovođe kojega su odbacili obitelj i narod.

Na Božić 25. prosinca u terminu od 13:30 slijedi dokumentarni film „Božićna čarolija u Kraljevskom botaničkom vrtu“. Pridružite nam se u slavlju Božića u jednom od najpoznatijih i najpopularnijih odredišta u Velikoj Britaniji - u Kraljevskom botaničkom vrtu u Kewu gdje zaposlenici tjednima marljivo vješaju milijun lampica da posjetiteljima pruže Božić za pamćenje.

U 16:15 na programu je još jedan prigodni dokumentarni film „Jamiejev talijanski Božić“. Ove će nam godine Jamie Oliver pomoći s pripremom najslasnijih božićnih jela nadahnutih snijegom prekrivenim Alpama na sjeveru Italije. Jamie će u društvu najboljeg prijatelja i mentora Gennara Contalda pripremiti fantastičan božićni objed u toploj brvnari. Tradicionalni božićnu puricu sa svim prilozima oplemenit će uzbudljivim talijanskim idejama te dobiti nešto uistinu čarobno.

Nakon Jamiea slijedi zabava za ljubitelje glazbe i to s dokumentarnim filmom „Andrea Bocelli: 30 godina glazbe“. Očaravajući prirodni amfiteatar u Toskani oživjele su čarobne melodije svjetski poznatog talijanskog tenora, Andree Bocellija, koji je 30 godina svoje karijere proslavio trodnevnim koncertnim događajem u svom rodnom gradu. Publika je u Teatru del Silenzio u Lajaticu svjedočila jedinstvenim izvedbama maestrova široka poznata repertoara, uz neočekivane duete s globalnim zvijezdama, uključujući Sofiju Carson, Briana Maya i Jona Batistea. S izvanrednom produkcijom i vizualnim sadržajem, s prekrasnim toskanskim brdima u pozadini, prikaz tijeka senzacionalne karijere Andree Bocellija bio je nezaboravno iskustvo za gledatelje i slušatelje.

U udarnom terminu od 20 sati slijedi dokumentarni film „Gordon, Gino i Fred - Veliki božićni banket“. Ovog će se Božića Gordon Ramsay i Gino D'Acampo, dvojica nama omiljenih chefova, sučeliti u pripremi veličanstvenog božićnog banketa. Natjecanje će biti u božićnom duhu, a Gordon i Gino dat će sve od sebe da osmisle najbolje blagdanske jelovnike i pripreme neodoljiva predjela, veličanstvena glavna jela i slasne deserte za stotinu cijenjenih uzvanika.

Na Štefanje, 26. prosinca, u 16:10 slijedi dokumentarni film „Jamie Oliver: Božićni ručak bez stresa“. Jamie će ove godine pripremiti najbolji božićni ručak dosad. Predstavit će svoj veliki plan i sve unaprijed prirediti za Božić da bi nam na taj dan sve išlo kao po loju i da bismo imali više vremena za uživanje s najmilijima. Odmah potom u 17 sati na programu je dokumentarni film „Božić u Gracelandu“. Specijalna TV emisija prati proslavu Božića u obiteljskoj kući Elvisa Presleyja, na poznatom imanju Graceland. Neke od najvećih glazbenih zvijezda izvode Elvisove i božićne pjesme u kući, ali i oko nje. Specijal uključuje i nikad prije viđene kućne snimke Elvisa i njegove obitelji, a Elvisovi slavni prijatelji prisjećaju se njega i njegove glazbe.

Treći program Hrvatske televizije (HRT-HTV3) na Badnjak, 24. u terminu od 14 sati na rasporedu je komedija „Bronco Billy“. To je jedan je od najzabavnijih Eastwoodovih filmova, a mnogi su ga kritičari protumačili i kao Eastwoodovo viđenje sukoba spolova. To je djelomice istina, jer se film ne temelji toliko na kriminalističkoj priči, koliko na jakim osobnostima dvoje protagonista: Bronca Billyja, putujućeg zabavljača, macho tipa, i njujorške bogatašice, samosvjesne djevojke koja je prisiljena živjeti sasvim drugim načinom života.

Potom u 15:50 slijedi pustolovni film „Medvjed“. Medvjedić i njegova mama otkrili su u stijeni saće puno meda. I dok se slasno goste i oblizuju, stijena iznad njih se uruši i majka pogine. Medvjedić ostaje sam u šumi, danju traži hranu, čudi se žabama i hvata leptire, a noću ima noćne more zbog onoga što se dogodilo njegovoj mami.

U 17:25 slijedi „Kako je nastao čudesni svijet Božića“, dokumentarni film o klasičnim božićnim temama u romanima i pjesmama napisanima u zlatno doba dječje književnosti otkriva što se krije iza dobro nam poznatih božićnih priča. Među autorima su Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Kenneth Grahame, J. M. Barrie, J. R. R. Tolkien, Rudyard Kipling.

U 21:50 na rasporedu je drama „Savršeni dani“ Wima Wendersa. Hirayama je miran, skroman čovjek koji radi kao čistač javnih toaleta u Tokiju. Njegovu rutinu povremeno prekidaju nećakinja, kolege i ljudi koje susreće, čime se postupno otkriva njegova prošlost i tko je on zapravo. Wenders je dugi niz godina fasciniran Japanom i njegovom kulturom, osobito Tokijem i djelom klasika japanskog filma Yasujira Ozua.

U 23:55 na programu je klasik „Divan život“ Franka Capre. Film se smatra jednim od najboljih i najvažnijih filmova u povijesti sedme umjetnosti.

Na Božić 25. prosinca u 14:10 prikazuje se mjuzikl „Bijeli Božić“. Jedna od najpopularnijih božićnih pjesama na svijetu "White Christmas" Oscarom je nagrađen originalni song iz mjuzikla "Holiday Inn". Izvorni interpret je Bing Crosby kojeg ćemo čuti i ovom mjuziklu.

U udarnom terminu od 21:10 slijedi „Kralj kraljeva“. Biblijski spektakl, jedan je od dva koje je Hollywood šezdesetih godina prošlog stoljeća napravio po evanđeljima (drugi je "Najveća priča ikad ispričana" redatelja Georgea Stevensa). To je doista raskošan film o Isusu, s brižljivo rekonstruiranim razdobljem I. stoljeća, masovnim prizorima i svime što povijesni spektakl treba imati.

Na Štefanje, 26. prosinca, u 14:05 slijedi pustolovna komedija i klasik „Afrička kraljica“ sa Katharine Hepburn i Humphreyem Bogartom. Radnja filma zbiva se u Kongu, 1915. u doba 1. svjetskog rata. Sredovječna misionarka, usidjelica, unajmljuje riječkog trgovca, sklonog alkoholu, da je svojim brodićem koji se zove "Afrička kraljica" preveze niz opasnu rijeku do njezine misije. Njihovo je putovanje ispunjeno raznim nezgodama i opasnostima.

U udarnom terminu od 20 sati slijedi legendarni špageti-vestern „Za dolar više“ sa Clintom Eastwoodom. Banda divljih desperadosa terorizira teritorij New Mexica. Na njezinu je čelu zloglasni El Indio (G. M. Volonte) za kojim su vlasti raspisale tjeralicu s nagradom od tada fantastičnih deset tisuća dolara koje će dobiti onaj tko ga dovede živog ili mrtvog. Okrutnom se zločincu nitko ne usudi stati na put. Ipak, pojavljuju se dvojica iskusnih lovaca na glave, tajanstveni Pukovnik (L. van Cleef) i osamljeni revolveraš Cavanagh (C. Eastwood).

Nakon toga u 22:05 slijedi dokumentarac „Princeza“. Priča o braku Diane i Charlesa, princa i princeze od Walesa, dobro je dokumentirana. Njihovo naizgled bajkovito javno udvaranje, vjenčanje ranih 1980-ih, narušeni odnos koji je uslijedio, rođenje dvojice prijestolonasljednika te Dianina tragična i prerana smrt 31. kolovoza 1997. - gotovo dva desetljeća bili su stalna tema tabloida, svakodnevno prisutni u medijskim naslovima.

Svoj blagdanski program ima i RTL televizija. Moderni obiteljski božićni filmski klasici, romantične komedije, prigodna povijesna i epska ostvarenja te drame na programu RTL-a najavljuju božićne blagdane, vrijeme druženja i odmaranja kad na TV ekranu tražimo najdraži film ili seriju. Blagdansku televizijsku fantaziju upotpunjuju RTL2 i Kockica, koji daruju najbolje božićne epizode voljenih humorističnih serija i animacija.

Nakon četvrtog i petog nastavka velike božićne franšize 'Sam u kući' i 'Najluđeg Božića', genijalne komedije o obitelji Griswold, krećemo ususret Božiću. Na glavnom kanalu RTL-a u subotu, 20. prosinca, u večernjem terminu u režiji jednog od najvećih filmaša svih vremena, Ridleya Scotta ('Alien', 'Blade Runner', 'Pad crnog jastreba', 'Gladijator', 'Prometej', 'Marsovac') RTL prikazuje snažan i moćan film 'Egzodus: Bogovi kraljevi', fascinantno djelo u svakom mogućem pogledu, u kojem je gotovo sva povijest ljudske drame: požrtvovnost, prijateljstvo, rivalstvo, izdaja, ali i zajedništvo i vjera. To je biblijska priča o Mojsiju, velikom vođi koji se usudio pobuniti protiv egipatskog faraona Ramzesa i povesti 400 000 Židova iz ropstva na put prema obećanoj zemlji i slobodi.

U nedjelju, 21. prosinca, u večernjem terminu slijedi 'Sam u kući 3', u kojem je umjesto Macaulaya Culkina u ulozi ostavljenog klinca koji mora braniti svoj dom od opasnih kriminalaca, predstavljen osmogodišnji Alex D. Linz. Naslijediti jednog od najvećih dječjih talenata u ulozi koja ga je učinila zvijezdom bio je nezahvalan posao, no Alex je uspio pokazati zašto je postao nasljednik i kako je pridonio da 'Sam u kući 3' postane još jedan filmski hit u nizu.

U danu romantičnih komedija, u utorak, 23. prosinca u poslijepodnevnom terminu na glavnom kanalu RTL-a gleda se luckasta božićna romantična komedija 'Vjerujem u Djeda Božićnjaka', u kojoj su glavne uloge ponijeli John Ducey ('Stažist', 'Sabrina, mala vještica', 'Frasier', 'Will & Grace') i Christina Moore, koja teško prihvaća da njezin muškarac vjeruje u Djedicu. Istoga dana navečer na rasporedu je još jedna romantična komedija 'Prošlog Božića', koja se savršeno uklapa u predbožićno vrijeme, u kojem je Emilija Clarke, koju prepoznajemo kao Daenerys Targaryen iz serije 'Igra prijestolja', razočarana pjevačica, zaposlenica božićne trgovine koja upoznaje tajanstvenog Toma Webstera u kojeg se zaljubljuje.

Uz opuštenu poslijepodnevnu atmosferu na Badnjak možemo pratiti 'Beethovenovu božićnu avanturu', sedmi nastavak filmskog serijala o bernardincu Beethovenu, ponajbolji nastavak filmskog serijala, koji će neke gledatelje atmosferom možda podsjetiti na 'Sam u kući', a bolju preporuku od te ne možemo dati. Na blagdansku večer gledamo neizostavni božićni klasik, prvi dio 'Sam u kući', jedan od najpopularnijih božićnih filmova svih vremena.

Božić otvaramo u podnevnom terminu biblijskom dramom Rogera Christiana 'Josip i Marija', u kojoj je glavnu ulogu ponio Kevin Sorbo. Inspirativni film prikazuje Isusovo rođenje i šalje poruku nade i ljubavi. Navečer uživamo u komičnom nastavku avantura mladog Kevina McCallistera, 'Sam u kući 2', autora Chrisa Columbusa i redatelja Johna Hughesa, dok ćemo Božić privesti kraju romantičnom božićnom komedijom Nancy Meyers 'Ljubav i praznici', sentimentalnim, šarmantnim i smiješnim filmskim uratkom u kojem su Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach i Rufus Sewell gledateljima darovali izvanredan film.

Na blagdan Sv. Stjepana u večernjem terminu stiže obiteljska animacija 'Grinch' iz 2018., posljednja filmska ekranizacija klasika Dr. Seussa 'Kako je Grinch ukrao Božić'. Pohvaljena da je svojom toplinom i sentimentom zaslužila nositi ime Dr. Seussa, a bezvremensku priču približiti uzrastima koji je nisu čuli, uz smijeh i vizualni događaj za cijelu obitelj, to je priča koja nikada ne zastarijeva i koja je osigurala da nasljeđe Dr. Seussa ponovno dotakne srca novih gledatelja te da bude očuvano, netaknuto i podareno cijelom svijetu.

I RTL2 se pobrinuo da gledatelji, koji su za svoju TV zabavu odabrali humoristične serije, pronađu božićne epizode svojih omiljenijih humorističnih serija; 'Teorija velikog praska’, ‘Dva i pol muškarca’, ‘Prijatelji’, 'Moderna obitelji i 'Mamica'. Pa će tako božićne epizode tih sitcoma od 22. do 28. prosinca krasiti večernji program RTL2. Poseban program svojim gledateljima priprema i RTL Kockica. U blagdanskom duhu i uz dašak nostalgije na male ekrane 20. prosinca stiže kultni obiteljski klasik 'Gremlini', a zatim, odmah 21. prosinca gledatelji mogu uživati i u nastavku 'Gremlini 2'. Uzbudljiva avantura započinje kad mladi Billy na poklon dobije neobičnog ljubimca, slatkog Mogwaija po imenu Gizmo, uz tri jednostavna pravila koja, naravno, ne smiju biti prekršena. No kad kap vode i malo hrane nakon ponoći učine svoje, iz Gizma se rode zločesti i nestašni gremlini koji pretvaraju mirni gradić u božićni kaos, pun smijeha, lomljave i nezaboravnih scena. U nastavku radnja seli u futuristički neboder u srcu New Yorka, gdje se gremlini vraćaju - još luđi, šareniji i nepredvidljiviji nego prije!

Od Badnjaka do Svetog Stjepana tijekom dana će se emitirati prigodne zimske i božićne epizode omiljenih emisija najmlađih gledatelja, poput 'Janka Strižića', 'Bibinog čarobnog svijeta', 'Ziga i Sharka', 'Kockićevih priča' i mnogih drugih! U večernjim satima od Badnjaka pa sve do Nove godine gledatelji svih uzrasta mogu uživati u prigodnim božićnim epizodama najpopularnije britanske humoristične serije svih vremena - 'Mućke'!

Nova TV, kao i Doma TV, najavila je svoj program do kraja godine. Kraj 2025. godine na Novoj TV donosi niz vrhunskih televizijskih trenutaka. Prosinac će, uz bogat izbor filmskih naslova, biti obilježen spektakularnim finalima. U veličanstvenoj završnici dvanaeste sezone „Supertalenta“, koja će se održati u Areni Zagreb, gledatelji će doznati tko osvaja titulu najtalentiranijeg i postaje novi pobjednik najgledanije zabavne emisije u Hrvatskoj. Kraj godine donosi i uzbudljivo finale osme sezone „MasterChefa“, u kojem će samo jedan kandidat odnijeti titulu pobjednika i novčanu nagradu. Godinu će zaokružiti proglašenje HIT proizvoda 2025. u velikom finalu društveno-odgovornog projekta „Startaj Hrvatska“, a od ponedjeljka do petka na rasporedu je i „Cash or Trash“, uzbudljivi televizijski format u kojem stari, zaboravljeni i neobični predmeti dobivaju priliku postati dio napete aukcije i pronaći nove vlasnike. Omiljena domaća serija „Kumovi“ tradicionalno je na kratkoj blagdanskoj pauzi od emitiranja, dok će hit dramska serija „U dobru i zlu“ nastaviti uveseljavati gledatelje do samog kraja prosinca.

Najgledanija lifestyle emisija ‘IN magazin’ i ove godine donosi posebno blagdansko izdanje koje će gledateljima približiti čaroliju prosinca. I domaće zvijezde okupljaju se oko stola i sa svojim obiteljima dijele te posebne trenutke. Uz zanimljive reportaže i inspirativne priče, ekipa emisije priprema priloge o tome kako izgledaju Badnjak i Božić u domovima domaćih zvijezda i najljepšim božićnim pjesmama. Tko i kako donosi poklone za Božić? Ima li pomoćnike? Samo su neka od pitanja koja je ekipa IN magazina postavila onim najmlađima. Blagdanski stol je nezamisliv bez posebnih delicija, a Iva Novosel, bivša natjecateljica Masterchefa ima pravi recept za čaroliju na stolu! Kako urediti interijer u božićnom stilu, uz brojne druge inspirativne teme i sugovornike, gledatelji će moći saznati u emisiji 'Arhitekti i projekti', a subotnja jutra rezervirana su i za emisiju 'Zdravlje na kvadrat'. Osim toga, ovog prosinca vraća se i jedinstvena emisija „Coolturist“ koja u novim epizodama donosi iskrene susrete, neočekivane priče, skrivena mjesta i nenametljivu ljepotu svakodnevice. U još jednu nezaboravnu novogodišnju noć gledatelje će uvesti emisija 'I godina Nova 2026' i donijeti nezaboravnu večer ispunjenu hitovima i sjajnom atmosferom, a na sceni će zablistati najveće zvijezde regionalne glazbene scene, među kojima su Maja Šuput, Alen Bičević, Jure Brkljača, Guliano, Željko Bebek, Dino Petrić, Grupa Vigor, Alen Nižetić, Neda Ukraden i brojni drugi, dok će zabavne igrane momente upotpuniti lica omiljenih 'Kumova'.

Nova TV ovog Božića donosi veliki filmski maraton prepun emocija, humora, akcije i blagdanske čarolije. Na rasporedu su hitovi za sve generacije: od božićnih romantičnih priča i toplih obiteljskih filmova do adrenalinskih akcijskih spektakala i nagrađivanih drama.

Za pravi božićni ugođaj pobrinut će se niz naslova koji donose toplinu, romantiku i čaroliju blagdana. Na Badnjak će se emitirati „Badnjak u New Yorku“, romantična komedija o neočekivanim životnim preokretima, dok će ovog Božića gledatelji moći uživati u romantičnim filmovima „Zaljubljeni Božić“ i „Neočekivan Božić“. Komedija „Božić kod zločestih mama“, savršena za opušteni blagdanski vikend, dodatno će začiniti program toplinom i humorom, a blagdanskoj čaroliji pridružuju se i dva šarmantna filma „U potrazi za Djedom Božićnjakom“ i „Duh Božića“. U sklopu posebnih premijera, gledatelji će u danima nakon Božića moći pogledati napeti film „Tiha noć“, dok će urnebesna komedija „Božićna ulica“ s Eddiejem Murphyjem razveseliti publiku na Badnjak.

Smijeh je zagarantiran uz komedije „Starci“ i „Murjaci s klupe“, dok će obiteljsku avanturu donijeti bezvremenski hit „Karate Kid“. Romantična akcijska komedija „Vjenčanje za umrijeti“ savršeno će se uklopiti dan nakon Božića, kada Jennifer Lopez i Josh Duhamel kreću u spasilačku misiju nakon što njihovo vjenčanje završi u rukama otmičara. Za ljubitelje velikih akcijskih scena tu je niz spektakala koji će se prikazivati u božićnom tjednu: epska avantura „Herkul“, dinamični „Kralj Arthur: Legenda o maču“, akcijski hit „Pad Londona“ te pustolovna komedija „Izgubljeni grad“. Program obogaćuju i snažne drame temeljene na stvarnim događajima. „Juda i crni mesija“ donosi priču o političkoj borbi i izdaji unutar pokreta Crnih pantera, a „One su bombe“ prikazuje hrabre novinarke koje su moćnog direktora razotkrile za uznemiravanje.

Ovih blagdana i Doma TV donosi pravu poslasticu za zimske večeri, uz hit filmove ispunjene smijehom, emocijama i blagdanskim duhom. Gledatelje očekuju nagrađivane drame, moderni klasici, očaravajući spektakli i niz toplih blagdanskih priča idealnih za zajedničke trenutke.

Tijekom blagdanskog tjedna gledatelji će moći uživati u bezvremenskoj, nagrađivanoj priči „Neobična priča o Benjaminu Buttonu“, u kojoj Brad Pitt i Cate Blanchett donose emotivnu i nezaboravnu filmsku priču, dok će vizualno impresivni „Blade Runner 2049“ donijeti dojmljivi futuristički spektakl koji je obilježio suvremenu blockbuster produkciju. Na Badnjak gledatelje očekuje topla i dirljiva drama „Božićno čudo“, koja vodi u tridesete godine prošlog stoljeća i podsjeća da je ljubav najveće čudo koje se može dogoditi. Na Božić će romantična priča „Kod kuće za Božić“ donijeti atmosferu blagdanske intime i potragu za identitetom, dok će u tjednu Božića gledatelje razveseliti i emotivni film „Čovjek zvan Otto“, u kojem Tom Hanks tumači mrzovoljnog udovca koji neočekivano otkriva novu priliku za život. Dan nakon Božića bit će rezerviran za komediju „Djed Božićnjak na tajnom zadatku“, koja donosi duhovitu priču o dvoje detektiva čija istraga prerušena u medeni mjesec vrlo brzo poprima niz komičnih obrata.

Blagdansku ponudu dodatno će obogatiti i fantastični spektakl „Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne“, koji će se prikazivati tijekom blagdanskog tjedna i gledatelje povesti duboko u čarobnjački svijet, gdje Dumbledore i Newt Scamander kreću u opasnu misiju suprotstavljanja Grindelwaldu i njegovoj rastućoj vojsci.