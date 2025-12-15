Naši Portali
OBITELJSKA TRAGEDIJA

Glavni osumnjičeni za ubojstvo slavnog redatelja njegov je sin! Bivši beskućnik godinama se borio s ovisnošću

FILE PHOTO: Honoree Rob Reiner arrives with his wife Michele, and children at the 41st Annual Chaplin Award Gala in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
15.12.2025.
u 10:55

U nedjelju u obiteljskoj kući u Los Angelesu pronađena su beživotna tijela legendarnog redatelja Roba Reinera (78) i supruge Michelle (68), a glavni osumnjičenik za ubojstvo je njihov sin Nick

Svijet je potresla vijest o ubojstvu redatelja Roba Reinera (78) i supruge Michelle (68). Prema pisanju stranih medija poput LA Timesa, žrtve su imale ozljede od noža, a policija slučaj istražuje kao dvostruko ubojstvo. Iako službene potvrde još nema, izvori bliski istrazi navode kako je za zločin osumnjičen njihov 32-godišnji sin Nick Reiner. - S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera.  Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo vas za privatnost u ovom nevjerojatno teškom trenutku - rekao je glasnogovornik obitelji u izjavi za javnost.

Nickov život, unatoč odrastanju u privilegiranom hollywoodskom okruženju, obilježen je borbom. Godinama se borio s teškom ovisnošću o drogama koja je započela u tinejdžerskoj dobi. Prvi put je poslan na rehabilitaciju s 15 godina, a do svoje 22. godine prošao je kroz čak 17 različitih ustanova. Ta mučna iskustva poslužila su kao inspiracija za poluautobiografski film "Being Charlie", na kojem je surađivao s ocem.

Vrhunac njegove borbe uslijedio je kada je, nakon odbijanja povratka na liječenje, završio na ulici. - Ako sam htio sve raditi po svome i nisam htio ići na programe koje su mi predlagali, morao sam biti beskućnik - ispričao je u intervjuu za People 2016. godine. - Bio sam beskućnik u Maineu. Bio sam beskućnik u New Jerseyju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Noći sam provodio na ulici. Tjedne sam provodio na ulici. Nije bilo zabavno - priznao je, dodavši kako ga je to iskustvo suočilo s posljedicama vlastitih izbora.

Otvoreno je govorio i o smrtnoj opasnosti s kojom se suočavao. - Kad sam bio vani, mogao sam umrijeti. Sve je stvar sreće. Baciš kocku i nadaš se da ćeš preživjeti - rekao je. U vrijeme tog intervjua, njegov glavni cilj bio je ostati trijezan kako se nikad više ne bi vratio na ulicu. Tragični događaji iz Los Angelesa sada su bacili potpuno novu, mračnu sjenu na njegovu tešku životnu priču, dok svijet čeka rezultate policijske istrage.

Ključne riječi
showbiz sin ubojstvo smrt Hollywood redatelj Rob Reiner

