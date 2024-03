Večeras u 20.15 na HTV1 uživo pratite medijski spektakl godine: Tko su najbolji od najboljih?

najprestižnija medijska nagrada

Glazbeni spektakl sprema se za Večernjakovu ružu: Baby Lasagna zapjevat će uživo prvi put nakon Dore

Nastupi Nine Badrić, Vesne Pisarović, Grše i Miach jamče odličnu zabavu, no... Naravno da to nije sve. Tu je i poseban gost – ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Euroviziji, umaški glazbenik Marko Purišić poznatiji kao Baby Lasagna, koji će također pridonijeti ovom glazbenom spektaklu.