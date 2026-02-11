Naši Portali
VEČERNJAKOVA RUŽA

Supertalent je nominiran za TV emisiju godine: 'Gledatelje smo naviknuli na super program pa je gledanost odlična'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Ivana Carević
11.02.2026.
u 07:00

Tijekom 2025. godine Supertalent je ponovno gledateljima priuštio nezaboravne točke, upoznao ih s brojnim talentiranim natjecateljima čije su osobne priče izazivali emocije kod publike svih generacija

Nominacija showa Supertalent za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine još je jedna potvrda uspjeha jednog od omiljenih televizijskih formata u Hrvatskoj. Tijekom 2025. godine Supertalent je ponovno gledateljima priuštio nezaboravne točke, upoznao ih s brojnim talentiranim natjecateljima čije su osobne priče izazivali emocije kod publike svih generacija. Od nastupa koji su žiri i gledatelje ostavljali bez daha, preko kandidata čije su izvedbe postajale viralne na društvenim mrežama, pa sve do nepredvidivih odluka i zlatnih gumba koji su obilježili sezonu, show je i ove godine dokazao zašto već godinama zadržava status televizijskog fenomena. Voditeljski dvojac, Frano Ridjan i Igor Mešin, svojim su iskustvom, humorom i spontanom komunikacijom dodatno oblikovali atmosferu emisije, balansirajući između velikih emocija i opuštenog tona koji je publici postao prepoznatljiv. U godini u kojoj je Supertalent još jednom potvrdio svoju relevantnost, nominacija za Večernjakovu ružu došla je kao priznanje cijelom timu koji stoji iza projekta. Tim povodom razgovarali smo s voditeljem Franom Ridjanom, koji nam je otkrio kako doživljava nominaciju, što smatra ključem uspjeha ove sezone te koje su mu uspomene iz 2025. godine posebno ostale urezane u pamćenje.

Supertalent je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine. Kako ste doživjeli tu nominaciju i što vam ona znači?
Kao slatku brigu. U dobrom i probranom društvu uvijek se lijepo naći, a sama nominacija mi nakon svih ovih godina ne znači puno, nećemo si lagati, ali nagrada znači puno!

Što mislite da je ove sezone presudilo da Supertalent ponovno privuče toliko pozornosti publike?
Mislim da smo gledatelje naviknuli na super program i da sada već znaju što će s nama dobiti.

Kao voditelju, koliko vam ovakva priznanja predstavljaju potvrdu da ste zajedno s cijelim timom napravili dobar posao?
Svake godine napravimo dobar posao, što potvrđuju rezultati gledanosti. Nominacije za nagrade jesu lijepo priznanje, ali nisu jedino mjerilo kvalitete, a to što nismo nominirani svake godine, dio je ovog posla. Da sam potvrdu našeg rada tražio isključivo u nominacijama, možda se ovim poslom više ne bih ni bavio...

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija
1/8

Već godinama uspješno vodite emisiju zajedno s Igorom Mešinom. Kako biste opisali vašu voditeljsku kemiju i koliko je ona važna za atmosferu emisije?
Mi smo odrasli muškarci, heteroseksualci i očevi, pa kemija između nas ne postoji, više se sada radi o fizici, kamo stati, kako se pomaknuti i izdržati dugo stajanje. No šalu na stranu, imamo sjajan odnos, ne dosađujemo si, ne smetamo si i mislim da reagiramo onako kako bi naši gledatelji željeli.

Postoji li trenutak ili nastup iz ove sezone Supertalenta koji vam je posebno ostao u pamćenju i zašto?
Meni je ostao poseban nastup naše natjecateljice koja je svojim ekstremitetima narisala moj portret. Bio je to izvanserijski talent, ne zato što sam ja bio model, naravno, nego jer je to što netko može crtati rukama i nogama u isto vrijeme samo po sebi supertalent.

Voditeljski posao u ovakvom formatu često zahtijeva brze reakcije i improvizaciju. Koliko prostora imate za spontanost, a koliko je sve unaprijed pripremljeno?
Sve je spontano, a za nešto što je unaprijed pripremljeno imam Igora jer ja zaboravim... Ovaj show nema smisla ako reakcije nisu prirodne. Barem ja tako mislim, a onda ne može biti pripremljeno unaprijed.

Supertalent okuplja ljude različitih generacija, interesa i talenata. Smatrate li da je upravo ta raznolikost jedan od ključnih razloga dugovječnosti emisije?
I to, ali i činjenica da je to perpetuum projekt. Naime, svake godine dolazi netko novi tko se želi pokazati i iskusiti čari najgledanije pozornice u Hrvatskoj.

Kako doživljavate reakcije publike, osjećate li već tijekom snimanja da bi neka sezona ili epizoda mogla biti "posebna"?
Reakcije publike svake me sezone iznenade. Ono što je istinski posebno, katkad prođe ispod radara, a nešto površno ispadne viralno. Sad sam zreliji, pa to ne uzimam srcu jer nije ovo show koji radimo za sebe, ovo je show za gledatelje i ono što oni u određenom trenutku odaberu, ja poštujem.

Ako Supertalent osvoji Večernjakovu ružu, kome biste je posvetili?
Posvetio bih je ljudima koji sve to naprave, a vi i gledatelji ih ne vidite jer nisu na ekranu.

Ključne riječi
TV emisija godine Nova TV supertalent Večernjakova ruža showbiz

