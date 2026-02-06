Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš: Najljepši dio nominacije sjajna je i raznolika konkurencija

“Divlje pčele” zazujale su RTL-om i osvojile javnost, a uz brojna već poznata lica imali smo priliku upoznati i mnoga nova. Ona koja su se posebno istaknula svakako su glumice Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš, koje u ovoj seriji igraju sestre Zoru i Cvitu Runje. Mlade glumice oduševile su svojom uvjerljivošću u jednom od prvih većih televizijskih projekata na kojima rade, a upravo je to i bio razlog za njihovu nominaciju za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu, Večernjakovu ružu, u kategoriji novog lica godine. Povodom nominacije razgovarali smo s televizijskim sestrama koje u seriji kriju veliku tajnu, a u stvarnom su svijetu jednako nerazdvojne kao i na ekranima, čemu doprinosi i odlična atmosfera na setu. S Kordić i Penić-Grgaš razgovarali smo o njihovim ulogama, o željama za 2026. godinu, ali i o tome gdje će smjestiti statuu Večernjakove ruže ako je osvoje.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Koliko vam znači ova nominacija kao mladoj glumici?

Kordić: Jako mi znači ova nominacija jer mi je ovo prvi put da radim u Hrvatskoj i nekako je sve došlo brže od očekivanog. Još mi je draže što sam nominirana sa svojom televizijskom sestricom.

Penić-Grgaš: Ova nominacija mi puno znači jer dolazi na samom početku karijere. Lijepo je vidjeti da publika i struka prepoznaju trud koji ulažemo u projekte. Doživljavam je kao velik poticaj i motivaciju.

Koja vam je prva misao prošla glavom kada ste saznali da ste nominirani?

Kordić: Koliko bi bilo kul podijeliti tu sreću s Lidijom. (smijeh)

Penić-Grgaš: Pomislila sam koliko je lijepo da smo sekica Lidija i ja skupa u ovome. To mi je bio najtopliji dio cijele vijesti – dijeliti ovakav trenutak s bliskim ljudima. Osjetila sam veliku zahvalnost i sreću.

U istoj kategoriji nominirani su i glazbenici Jakov Jozinović i Lima Len, glumac Lav Novosel i glumica Luna Pilić. Kako gledate na konkurenciju i koga smatrate najvećim rivalom?

Kordić: Konkurencija je jako interesantna i raznolika, ali zaista taj rezultat nikome ništa ne oduzima, tako da smo nas dvije zaista presretne što smo uopće nominirane. Tko dobije, nek plati piće. (smijeh)

Penić-Grgaš: Mislim da je konkurencija sjajna i raznolika i to mi je zapravo najljepši dio. Svi smo mladi ljudi koji tek grade karijere i drago mi je da se svi zajedno pojavljujemo u istoj kategoriji. Ne doživljavam nikoga kao rivala, više kao kolege s kojima dijelim lijepu generacijsku priču.

Kako biste opisali lik koji glumite?

Kordić: Glumim Zoru Runje, a ona je naivno zaljubljena sanjarka velikih snova.

Penić-Grgaš: U “Divljim pčelama” glumim Cvitu Runje – snažnu i emotivnu djevojku koja se bori za sebe, obitelj i ljubav u prilično surovom svijetu. Upravo ta kombinacija hrabrosti i ranjivosti bila mi je najzanimljivija za izgradnju lika.

Po čemu je sličan vama privatno, a po čemu se razlikujete?

Kordić: Treća sam sestra privatno, bavim se muzikom, vječno sam zaljubljena. To su nam sličnosti, a razlika ima mnogo više. Zora samo nije imala dovoljno pažnje tijekom odrastanja, stoga čini greške koje joj oduzimaju ono što je najbitnije...

Penić-Grgaš: Slične smo po emotivnosti i odanosti ljudima koje volimo. Razlikujemo se po okolnostima, ona živi u puno strožem vremenu nego ja pa sam svjesna koliko imam više slobode.

Uživate li u kostimima ili se ne možete zamisliti u tom stilu privatno?

Kordić: Volim kostime, ne vežem ih ni za što privatno. Zora je Zora, a ja sam nešto potpuno stilski drukčije.

Penić-Grgaš: Kostimi mi pomažu ući u lik i jako su zabavni, pogotovo uz našu veselu kostimografsku ekipu i vječno nasmijanu Anu Jurjević. Privatno nisam u tom stilu, ali volim tu estetiku.

S obzirom na to da je radnja serije u 50-ima, biste li se snašli u tom svijetu?

Kordić: Ovaj posao je čaroban jer se možemo smjestiti bilo gdje i bilo kada... Uživam u ovakvim projektima koji nisu svakodnevica, volim istraživati kako je to bilo prije... Naravno da stavovi danas nisu kao prije, ali nismo, nažalost, previše ni odmaknuli. Nemam ništa od živciranja, uživam u ovakvoj ekipi, za koju nemam dovoljno riječi pohvale i na kojoj sam beskrajno zahvalna, to mi je trenutačno najbitnije.

Penić-Grgaš: Vjerojatno bi mi bilo teško jer je to bilo vrijeme s puno pravila, posebno za žene. Zanimljivo mi je to istraživati kroz ulogu, ali privatno sam zahvalna što živim danas. Katkad me i naljuti dok čitam scenarij, što mi samo daje dodatnu emociju za igru.

Radite li trenutačno na još nekim projektima?

Kordić: Trenutačno radim i na filmu “Plod” redateljice Maše Šarović, čije snimanje će se nastaviti nakon završetka serije.

Penić-Grgaš: Trenutačno izvodim predstave, u planu je i novo snimanje, o kojem još ne mogu puno govoriti, a naravno tu su i “Divlje pčele”.

Nastupate li u kazalištu? U kojim predstavama?

Kordić: Igram u predstavi “Tri boje cvekle” u Sarajevskom ratnom teatru, kao i u “Zašto ih nije briga”, što je dječja predstava Pozorišta mladih Sarajevo.

Penić-Grgaš: Nastupam u predstavama “Lažeš, Melita” Lee Anastazije Fleger te “Predsoblja” Vida Adama Hribara i Nine Bajsić.

Kako je počela vaša glumačka priča?

Kordić: Oduvijek sam mislila da je glazba moj jedini put u životu, ali u trećem razredu srednje škole počela sam ići u amatersko kazalište “Prazan prostor” u Kotoru i tada se nekako sve promijenilo. Sada mi gluma i muzika dijele prvo mjesto u životu. Mislim da je sve to išlo jako prirodno i spontano i samo sam nastavila pratiti ono što mi život daje, tako sam znala da nisam pogriješila.

Penić-Grgaš: Još kao dijete osjetila sam da me gluma jako veseli i da je to put kojim želim ići. Taj se osjećaj s vremenom samo potvrdio tijekom školovanja i rada.

Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?

Kordić: Želja mi je da “Divlje pčele” traju jer mi se ne odvaja od ovih ljudi... Puno sam ih zavoljela i sad malo sebično želim da se još neko vrijeme ne odvajamo. (smijeh)

Penić-Grgaš: Najviše želim mir, zdravlje i sreću za sebe i svoje bliske – obitelj i prijatelje, a poslovno ostati znatiželjna, raditi i veseliti se svemu što dolazi.

Ako osvojite statuu Večernjakove ruže, kamo ćete je smjestiti?

Penić-Grgaš: Kod dede u vrtu jer se on ipak bolje brine o cvijeću nego ja.

Hoćete li, i u čijem društvu, doći na dodjelu u HNK?

Kordić: Dolazim sa svojim sestricama, ne dam im bez mene nikamo. (smijeh)

Penić-Grgaš: U prisutnosti pčelica, to sigurno.