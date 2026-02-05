Luna Pilić: 'Jako mi je kul što sam u društvu tako talentirane, šarmantne i zgodne ekipe'

Humoristična serija "Blaž među ženama" u 2025. godini osvojila je male ekrane. U seriji, koju potpisuje Goran Kulenović, riječ je o samohranom ocu Blažu koji ima tri kćeri. Srednju kćer Dariju, koja je mnogima zapela za oko zbog brojnih šala, ali i karaktera, sjajno je utjelovila mlada splitska glumica Luna Pilić. Svu raskoš svog talenta pokazala je prije dvije godine kao junakinja filma "Sveta obitelj", no u "Blažu među ženama" upoznali smo je u potpuno drugačijem svjetlu. A to i jest razlog što je ta talentirana glumica nominirana za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu, za Večernjakovu ružu, u kategoriji novog lica godine. U povodu toga porazgovarali smo s njom o toj ulozi, o željama za budućnost, a otkrila nam je i u čijem će društvu doći na svečanu dodjelu u HNK.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Kako ste to primili, što ste pomislili kada ste saznali da ste nominirani?

Baš me razgalilo.Zahvaljujem stručnom žiriju na nominaciji. Prvi mi je javio vaš kolega Zvonimir Milaković i rekao da pogledam Večernji list. On me prošle godine intervjuirao, pa sam se odmah pohvalila prijateljima, rodbini... Zapravo, svima. Što da se radi, i ja sam od krvi i mesa.

Nominirani su i glazbenici Jakov Jozinović i Lima Len te glumci Lav Novosel, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić. Koga smatrate najvećom konkurencijom?

Neke znam, a neke pratim izdaleka. Jako mi je kul što sam u društvu tako talentirane, šarmantne i zgodne ekipe. Navijam za sve nas.

Tijekom 2025. godine istaknuli ste se ulogom Darije u seriji "Blaž među ženama". Sportski nastrojena, vrlo direktna djevojka i lik pun humorističnih trenutaka. Kako biste vi opisali Dariju?

Divlja, agresivna, kratka fitilja, a velika srca, istančana osjećaja za pravdu...Uz konstantan kompleks mlađeg djeteta, pa još u teškom Splitu. Najjača je na svijetu. Jako je volim.

Ima li kakvih sličnosti s vama privatno?

Hm, tu i tamo.

I vi dolazite iz Splita. Je li vam se bilo teško pripremiti za ulogu? Što vam je bilo novo, a što već poznato?

Kakvi teško, bio je gušt. Pa, novo mi je bilo snimati Split 3 na zagrebačkom Ksaveru, ali sam dobila zadovoljštinu kad smo snimali u Radunici i u pravom Splitu 3. Iako smo u pravom Splitu 3 zapravo snimali Plokite. Splićani, ne pitajte me ništa, nisam ja pravila plan, a vi ostali ionako nećete skužiti. A poznato mi je sjediti u ekipi punoj Dalmatinaca (s časnim dodatkom Marka Makovičića) koji se nadgornjavaju tko će baciti bolju bazu. Tako su nam otprilike probe izgledale.

Neki su vam iz ekipe već bili poznati. Sa Slavkom Sobinom ste radili u "Crno-bijelom svijetu" – bila vam je to prva uloga. Jeste li se sjetili toga, pomislili što ste sve prošli i koliko ste napredovali?

I sa Slavkom, i s Goranom Kulenovićem, koji je uz Igora Mirkovića režirao "Crno-bijeli svijet", pa zatim direktorom fotografije Ivanom Zadrom, skriptericom Ninom Memiš... Mnogo mi je značilo imati poznate ljude na setu, koji su ne samo odlični u svom poslu i pravi profesionalci nego i jako drage osobe, što su karakteristike kojima se može opisati stvarno cijela ekipa okupljena oko "Blaža". A "Crno-bijelog svijeta" se sjetim često i rado s obzirom na to da je to najmagičnije snimanje na kojem sam bila, velikim dijelom i zato što mi je Slavko bio partner. I dalje ga jednako obožavam, sad mi je samo malo lakše jer mu ne persiram.

Kad je riječ o nominaciji, ne možemo zaobići ni vašu maestralnu glumu u filmu "Sveta obitelj" iz 2023. godine. To je bila teška uloga i priča, a sada razgovaramo o suvremenoj ulozi u televizijskoj seriji. Priželjkujete li više filmskih ili televizijskih uloga? S radnjom u prošlosti ili sadašnjosti? Ozbiljnijih i dubokih ili svakodnevnih, humorističnih?

Mene inače više vuku teške priče (previše je Balkana u meni), ali nikad neću podcijeniti iscjeljujuću moć humora (previše je Splita u meni). S obzirom na crnilo i fašizam povijesnog trenutka u kojem živimo, mislim da će biti sve potrebnije snimati filmove koji taj fašizam raskrinkavaju, filmove o nejednakima i potlačenima, filmove o teškim istinama, ali i da će jednako potrebno biti praviti svijetle priče, humor i zezanciju, koja nas okuplja kako bismo sačuvali zdravu glavu i kako ne bismo zaboravili smijati se. A voljela bih sudjelovati i u jednome i u drugome.

Na čemu trenutačno radite? Gdje vas možemo gledati?

Potkraj prošle godine počelo je snimanje filma "Peščana hronika" u Beogradu. Film režira Petar Ristovski; to je hrvatska manjinska koprodukcija Interfilma, zapravo filmska suradnja Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bugarske. Riječ je o znanstveno-fantastičnom hororu u kojem igram jako neobičnu djevojku. A dotad su tu stare epizode "Blaža" (a možda i nove, tko zna?).

Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?

Puno dobrog druženja, dobrog posla i borbe za ideale. I da Hajduk bude prvak.

Ako osvojite statuu Večernjakove ruže, kamo ćete je smjestiti? Hoćete li je nekome posvetiti?

Dat ću je baki i djedu na čuvanje, kao i sve (smijeh). A posvetila bih je obitelji i prijateljima, koji su mi bezrezervna podrška i najljepše što imam u životu.

U čijem ćete društvu doći na svečanu dodjelu Večernjakove ruže u zagrebački HNK 20. ožujka?

Doći ću s najboljom prijateljicom, koja će doletjeti iz Amsterdama da bude tu, jer je najbolja.