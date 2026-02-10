Andrija Jarak: Nominacija je veliko priznanje istraživačkom novinarstvu, ali i autorskim emisijama

Emisija "Dosje Jarak" bez kompromisa otvara zaboravljene, neugodne i često opasne teme, iza kojih stoje mjeseci rada, provjera i odgovornosti, i dokaz je koliko je važno istraživačko novinarstvo i zato žiri Večernjakove ruže nije imao dvojbe oko nominacije ove emisije u kategoriji TV emisija godine. S autorom i voditeljem Andrijom Jarkom razgovarali smo o značenju nominacije, snazi novinarstva koje ne okreće glavu, pritiscima koji dolaze s takvim radom...

Što vama osobno znači ova nominacija i doživljavate li je kao priznanje istraživačkom novinarstvu?

Apsolutno je veliko priznanje istraživačkom novinarstvu, ali i autorskim emisijama, što je također važno. Naš "Dosje" nije licencirana emisija koju je netko kupio pa je po nekim pravilima, zadanim scenarijima i skupim licencama mora emitirati. Dario Todorović i ja sve smo osmislili, a realiziramo uz pomoć dragih kolega koji daju sve od sebe da svaka emisija izgleda baš najbolje što može. Na sve sam ponosan. Hvala stručnim očima koje su nas zapazile i zapamtile. A hvala i mnogobrojnoj publici koja nas prati.

Prošla godina bila je posebno intenzivna za "Dosje Jarak", bavili ste se Sretkom Kalinićem, sarajevskim kartelom, Aleksandrom Millesom… Po kojem kriteriju birate teme i kada znate da je neka priča "dosje" vrijedan televizijske obrade?

Puno razgovaramo, konstantno razmišljamo, rijetko mirujemo i to donese pregršt tema. Bavimo se temama koje su iz nekog razloga zastale, zapele u procesu ili griju dno neke ladice u nekoj ustanovi. Dugo sam u sektoru crne kronike, puno toga sam vidio, zapamtio i nije teško. Ova sezona za našu je emisiju bila vrlo dinamična. Puno smo putovali i radili. Tu smo i da upozorimo na neke situacije – kao iz prijašnjih sezona na to da Srđan Mlađan uskoro izlazi. Ono što je u našoj emisiji izrekao njegov kum Željko Bijelić, potaknulo je i sustav da se pokrene i podigne se optužnica. E zato radimo i sretni smo kad vidimo rezultate.

Koliko je zahtjevno balansirati između interesa javnosti i odgovornosti prema osjetljivim temama koje često uključuju nasilje, kriminal i žrtve?

Ne razmišljam o tome koliko je zahtjevno jer je nužno. Tako da tu dvojbe nema. Po mojim novinarskim, ali i životnim načelima, bez te se ravnoteže ne kreće u dan i ne pije kava.

Veliku pozornost izazvao je intervju sa Željkom Bijelićem, kumom Srđana Mlađana, nakon kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo optužnicu protiv Mlađana. Jeste li u tom trenutku bili svjesni mogućih pravosudnih posljedica tog razgovora?

Znali smo da imamo nešto jako opipljivo i vrijedno, i jako smo se nadali da će rezultirati upravo takvom reakcijom.

Kako gledate na činjenicu da je jedan televizijski intervju imao konkretan odjek u pravosudnom sustavu? Smatrate li to potvrdom snage novinarstva?

Moć novinarstva je ogromna, ali učinkovita samo ako u sebi nosi odgovornost. Bez odgovornosti prema struci, sugovornicima, temi i publici novinarstvo ne postoji. Da, netko nešto priča i piše, ali to tada nema pravo značenje. I može biti opasno. Pravo novinarstvo mijenja društvo i svaki dan donosi osobna zadovoljstva i pobjede. Volim ga.

"Dosje Jarak" često otvara teme koje mnogi ne otvaraju i ne diraju godinama. Nailazite li pritom na pritiske, otvorene ili prikrivene, i kako se s njima nosite?

Nisam tip od laganih tema, ne mogu promatrati kut kretanja kornjače na Galapagosu ili raditi kulinarski show – mogu doći kao žiri kušati. Dakle, ovo je habitus i dobro se osjećam. Kad znate što radite, onda uračunate i moguće teškoće i pritiske. Ali nakon toliko godina postanete otporni na to i ako vjerujete u priču koju radite i onima s kojima radite, nema prepreke.

Kako se vi osobno nosite s težinom priča koje obrađujete, prate li vas neke teme i izvan studija?

Prate me gdje god. Moj je mozak brz, ali i analitičan, pa bih volio da katkad može malo isključiti posao izvan seta i studija, ali teško.

U vremenu kratkih formata i brzih vijesti "Dosje Jarak" ide dublje i sporije. Mislite li da publika i dalje ima potrebu za takvim pristupom?

Apsolutno da. Upravo naša emisija pokazala je da možemo zadržati publiku. Zanimljiv sadržaj uvijek nađe i zadrži publiku.

Ako "Dosje Jarak" osvoji Večernjakovu ružu, kome bi ta nagrada bila posvećena: timu, izvorima, ili možda gledateljima koji traže istinu iza naslova?

Svima po jedna latica tog divnog cvijeta. Mislim da ih ima dovoljno. Jer bez bilo koje karike koju navodite, našeg lanca nema.

U čijem društvu nam dolazite na dodjelu Večernjakove ruže koja će se 20. ožujka održati u HNK?

Ekipa za lijepi očevid je spremna jer Ružine dodjele, kao i "ono iza", nikako se ne propušta. Vi volite i znate učiniti da nam bude lijepo.