Glazbeni spektakl sprema se za Večernjakovu ružu: Baby Lasagna zapjevat će uživo prvi put nakon Dore

Najstarija, najprestižnija i najglamuroznija medijska nagrada. Da igramo igru asocijacija, ove riječi stajale bi u stupcu ispod kojeg bi rješenje bilo – Večernjakova ruža. Epiteti kojima smo je opisali samo su neki od onih koje možemo koristiti, a svakako valja dodati i da na Večernjakovoj ruži nikada ne nedostaje zabave te da jamči dobar provod i spektakl. Upravo tako bit će i u petak 22. ožujka u zagrebačkom HNK, gdje će ova medijska nagrada proslaviti svoj 30. rođendan.

Raskošna dodjela, mnoštvo poznatih lica, dobra zabava, ali i dobra glazba, kao i brojna iznenađenja obilježit će ovogodišnju dodjelu. Glazbeni brojevi oduvijek su činili srž zabave na Ruži, a drukčije neće biti ni ove godine. Tijekom godina glazbenici su specijalno za Ružu čuvali svoje nove pjesme kako bi ih mogli premijerno izvesti, a pripremali su i posebne aranžmane i nastupe. Pozornica zagrebačkog HNK i ovoga će puta svjedočiti glazbenom spektaklu, a za to će se pobrinuti dobro poznata imena poput Zlatana Stipišića Gibonnija i Vesne Pisarović, ali i mlada lica, točnije glasovi, poput triljskog repera Grge Šipeka Grše i zagrebačke pjevačice Mije Čičak poznatije kao Miach.

Gibonnija možemo opisati kao iskusnog izvođača na dodjeli najprestižnije medijske nagrade. Zlatan je već imao prilike osjetiti čari nastupa na Večernjakovoj ruži, a cijenjeni glazbenik u zagrebačkom HNK do sada je za nas izveo nekoliko svojih pjesama. Na dodjeli Večernjakove ruže za 2021. godinu Gibonni je svojom izvedbom pjesme "Lažu fotografije" mnoge raznježio. Ovoga puta dobro poznati glas ponovno će očarati publiku, a nastup u HNK, bez obzira na iskustvo, za njega je i dalje poseban te ga izrazito veseli. Gibonni je do sada već osvojio dvije prestižne statue, a sreću zbog nove nominacije, i to u kategoriji glazbenika godine, nije skrivao.

– Ovakva priznanja na početku puta znače ti jako puno jer ti govore da su te primijetili. A 30 godina poslije znače da još nisu digli ruke od tebe! – opisao je Gibonni značenje Ruže i ovog nastupa za njega.

Poseban nastup za dodjelu najprestižnije nagrade priprema i glazbenica Vesna Pisarović. Vesna na dodjelu dolazi kao nominirana u kategoriji glazbenika godine, a ono što priprema je drukčiji aranžman već poznatog djela. Uoči ovog nastupa osjeća uzbuđenje.

– Uvijek se osjećam kao da mi je prvi put. Posebno kad tom nastupu posvetim više vremena i mašte. A tako će biti ovaj put – kaže te dodaje da HNK ima posebnu akustiku i atmosferu u kojoj je lijepo pjevati.

Glazbeni spektakl za Večernjakovu ružu priprema i miljenik mlađe publike Grše. Grgo osvaja svojim uracima te vlada Billboardovom ljestvicom, ima i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine, a u petak će prvi put nastupiti na pozornici HNK. Kakav je osjećaj?

– Uvijek postoji doza uzbuđenja, ponekad i treme, ali toga je sve manje. Nastojim biti fokusiran na to da što bolje iznesem svaki nastup – kaže reper kojemu je čast stati na ovu cijenjenu pozornicu.

Na iste daske prvi će put u petak stati i mlada glazbenica Miach. Ova je Zagrepčanka svojim radom i zalaganjem osvojila publiku te već ima nekoliko hitova kao i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice godine. "NLO", "SMS", "Led", "Fantazija" i "Tempo" samo su neke od pjesama koje bi nam mogla izvesti ova mlada glazbenica, koja nam je otkrila kakav nastup priprema.

– Neće biti plesnog nastupa, samo dobra energija – kaže te dodaje da rijetko ima tremu, ali da uvijek razmišlja o nastupu i nada da će sve proći dobro kako bi se nakon nastupa mogla opustiti. Miach će na Večernjakovoj ruži prvi put nastupiti u zagrebačkom HNK, a vjerujemo i da će ovaj nastup pamtiti.

– Osjećam se počašćeno. Kao mala tamo sam gledala razne balete i predstave pa će biti jako lijepo prvi put zapravo stajati na toj pozornici – kaže Miach.

Nastupi Gibonnija, Vesne Pisarović, Grše i Miach jamče odličnu zabavu, no... Naravno da to nije sve. Tu je i poseban gost – ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Euroviziji, umaški glazbenik Marko Purišić poznatiji kao Baby Lasagna, koji će također pridonijeti ovom glazbenom spektaklu. Marko će na pozornici HNK zapjevati prvi put nakon pobjede na Dori.

Večernjakova ruža već se nekoliko godina, odnosno od 2022. godine dodjeljuje u osam kategorija. Od te godine crvenu statuu u obliku posebnog cvijeta iza koje stoji glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo dodjeljujemo i u kategoriji Digitalne ruže. Originalnost, kvalitetu i izvrsnost u radu već godinama nagrađujemo i u kategorijama: glazbenika, glumačkog ostvarenja, novog lica, radijske osobe, radijske emisije, televizijske emisije i televizijske osobe godine. No 30. rođendan ipak zaslužuje nešto posebno, a to je nagrada za životno djelo. Osim nominiranih, na pozornici HNK pojavit će se i brojne istaknute osobe iz javnog života. Čast najaviti nominirane i predati im nagrade imat će i osobe koje kod kuće već čuvaju svoje Ruže, kao i dva mlada lica, natjecatelja showa The Voice Hrvatska. U ulozi prezentera naći će se: glumica Nina Violić, voditelj Saša Kopljar, glumica Bojana Gregorić Vejzović, radijski voditelj Vedran Car, pjevačica i voditeljica Sanja Doležal, glumac Enis Bešlagić, voditeljica Antonija Blaće, urednik i voditelj Mislav Togonal, voditeljice Mojmira Pastorčić, Jelena Pajić i Marija Miholjek, pobjednici HRT-ova showa "The Voice Hrvatska" Martin Kosovec i Vinko Čemeraš, pjevačica Zdenka Kovačiček i glumac Goran Bogdan. Program će voditi Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a dodjelu najprestižnije medijske nagrade u Hrvata možete pratiti u petak 22. ožujka u prijenosu uživo na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije u 20.15 sati.

