novo lice

Živjela je u Americi, a sada će se predstaviti na Dori: 'Kao tinejdžerka sam nastupala diljem SAD-a'

Foto: Vana Katančić
1/5
VL
Autor
Davorka Ćuk
31.01.2026.
u 22:00

Nastup Jasmine Makote moći ćete vidjeti u prvoj polufinalnoj večeri, a otkriva da je jako uzbuđena

Na Dori 2026. godine predstavit će se i Jasmina Makota i to s pjesmom "Higher". Jasminin nastup moći ćete vidjeti u prvoj polufinalnoj večeri, a otkriva da je jako uzbuđena. - Jedva čekam nastupiti pred cijelom Hrvatskom i podijeliti energiju s publikom! Moj tim i ja sve radimo s velikom dozom ljubavi i strasti, tako da očekujem, iznad svega, odličnu zabavu, ali i dobar rezultat - ističe mlada pjevačica koja je nakon objave prolaska na Doru bila u šoku, a potom je uslijedila sreća.

- Primila sam divan dar na kraju jedne lijepe, ali i teške godine. Jedva sam čekala javiti svojim najmilijima. Znala sam da će Dora za mene i moj tim biti veliki izazov, ali upravo zbog toga joj se iznimno radujem jer i na ovaj način rastem kao glazbenica - ističe. Jasmina će nastupiti s pjesmom koja je nastala dok je šetala prema teretani.

- Pjesma govori o unutarnjoj snazi koja leži u svima nama i sposobnosti da se uzdignemo još jači i bolji kad nas razne sile u životu guraju prema dolje. Smatram da je ova poruka važna za mlade ljude, a posebno žene - objašnjava pjevačica koja je na pjesmi surađivala s Marinom Hraščancem i Intek Musicom. Što se nastupa tiče, ne smije nam puno otkriti, no ono što će se istaknuti kod njezinog scenskog nastupa jest "ženska snaga". Godina pred njom bit će vrlo dinamična.

- Pripremam novi singl na hrvatskom jeziku, te drugi singl "Quiero Bailar", koji će izaći na engleskom, hrvatskom i španjolskom jeziku. Također planiram nastaviti nastupati uživo i dalje se posvetiti DJ/vokal solo live nastupima - najavljuje nam Jasmina koja je vokalne sposobnosti i muzikalnost naslijedila od mame. I brat joj se bavi glazbom, a svoje prve glazbene korake napravila je u Puli u dječjem zboru Zaro te u Glazbenoj školi Ivana Matetića - Ronjgova Pula.

Foto: Melani Krog

- Kad sam imala šest godina, preselila sam se u Chicago i tamo sam nastavila svoj put. Sa 10 godina sam pjevala glavnu ulogu u jednoj operi na Northeastern Illinois University, te kao tinejdžerka nastupala diljem Amerike kao prateći vokal u irskom bendu Kiltartan Road. S Chicago Children's Choir sam imala čast nastupiti na pozornicama Lyric Opere, United Centra i uz Chicago Symphony Orchestra.

Slobodno vrijeme voli provesti aktivno. - Idem u teretanu skoro svaki dan jer mi je to neka vrsta meditacije. Jako volim planinariti, ići na spontana putovanja, obožavam raditi kao DJ i učiteljica pjevanja, pročitati dobru knjigu i kuhati. Također povremeno vodim "ženske krugove", okupljanja na kojima pjevamo, razgovaramo o raznim temama, meditiramo, to me baš jako veseli i ispunjava - ističe Jasmina kojoj su mama i brat i najveća podrška.
