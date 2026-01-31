Pjevač hita s Thompsonom zablistao sa suprugom: Upoznali su se nakon velike tragedije koja ju je zadesila

Na svečanoj dodjeli glazbenih nagrada Cesarica, među brojnim poznatim licima, poseban je interes izazvao dolazak pjevača Antonija Maričevića i njegove supruge Senke Turine. Skladni par ponosno je pozrao fotografima na crvenom tepihu, a njihova priča o ljubavi koja je pobijedila i najteže životne udarce ponovno je došla u središte pozornosti. Maričević, član sastava Hrvatske ruže, postao je poznat široj javnosti nakon što je s Markom Perkovićem Thompsonom snimio hit "Ako ne znaš šta je bilo", pjesmu koja je postala neslužbena himna hrvatskih rukometaša i donijela mu veliku popularnost.

Njegova supruga Senka javnosti je poznata kao udovica proslavljenog nogometnog vratara Ivana Turine, koji je tragično preminuo 2013. godine u 33. godini života. Ta iznenadna tragedija ostavila je Senku samu s dvije kćerkice, Tijom i Tarom, dok je treće dijete, sin Bruno, rođen samo tri i pol mjeseca nakon očeve smrti. Senka je godinama hrabro koračala kroz život kao samohrana majka, posvećena svojoj djeci, sve dok u njezin život nije ušao Antonio.

30.01.2026., Galerija Slava Raskaj, Zagreb - Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica za Hit Autora, Cesarica digitalni bestseller, Cesarica Bestseller i Cesarica za Hit godine.

Njihov susret dogodio se potpuno neočekivano, na druženju kod zajedničkih prijatelja. Maričević je kasnije priznao kako je to za njega bila ljubav na prvi pogled. Ubrzo je započela njihova veza, koja je u svibnju 2021. godine okrunjena brakom, čime su simbolično spojili svoje živote i obitelji u jednu novu, sretnu cjelinu.

Danas Antonio i Senka žive u skladnoj zajednici s čak šestero djece. Uz Senkino troje djece iz braka s Ivanom Turinom te Antonijeve dvije kćeri iz prijašnjeg braka, njihova je sreća postala još veća rođenjem zajedničke kćerkice Chiare u rujnu 2021. godine. - Klinci su odmah kliknuli i to je po meni bio najveći klik. Dali su nam zeleno svjetlo da krenemo u bračne vode i da krenemo graditi nešto prekrasno - otkrio je jednom prilikom Maričević. Njihovo zajedničko pojavljivanje na Cesarici još je jednom potvrdilo da prava ljubav zaista može procvjetati i nakon najtežih životnih oluja.