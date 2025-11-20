FOTO Bivši suprug Doris Pinčić objavio fotku iz kreveta s misterioznom brinetom i pokrenuo lavinu nagađanja

Glazbenik Boris Rogoznica, koji od razvoda od Doris Pinčić Guberović svoj ljubavni život drži podalje od javnosti, najnovijom je objavom dao naslutiti da ponovno ljubi. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju s odmora u Sloveniji na kojoj pozira u krevetu bez majice, dok pokraj njega leži misteriozna tamnokosa žena. Njezino lice pažljivo je sakrio, potaknuvši time nagađanja o novoj romansi.

Pozornim pratiteljima nije promaknulo da je riječ o istoj ženi s kojom je glazbenik viđen i ljetos. Tada su zajedno uživali na gliseru i vozili se na jet-skiju, a Rogoznica je i tada pazio da se identitet njegove pratilje ne otkrije. Činjenica da se i dalje pojavljuju zajedno, sada na romantičnom putovanju, sugerira da je njihova veza postala ozbiljnija, iako on i dalje ustrajno čuva njezinu privatnost.

Foto: Instagram screenshot

Otkako se 2020. godine razveo, Boris se posvetio glazbi i djeci, a o ljubavnom statusu nije govorio. Stoga je ova objava privukla golemu pažnju. Čini se da je glazbenik pronašao novu sreću, no zasad je još ne želi u potpunosti podijeliti s javnošću, već u njoj uživa daleko od medijske pompe i znatiželjnih pogleda.

FOTO Boris Rogoznica ponovno ljubi? Zagrljaj s tajanstvenom brinetom potaknuo nagađanja

Za svoj bijeg odabrali su idiličnu Logarsku dolinu u Sloveniji, koju je Rogoznica opisao kao 'jednu od najljepših alpskih dolina'. Oduševljen je zelenim livadama i visokim stijenama, a posebno ga je impresionirao 90 metara visok slap Rinka. Bajkoviti krajolik poslužio je kao savršena kulisa za njihov zajednički odmor i stvaranje novih uspomena.