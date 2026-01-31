Legendarna grupa 777 nastupa u Rijeci: Uz stare pjesme česti su komentari kako upravo taj tip glazbe fali u našem radio eteru

Legendarna Grupa 777 vraća se pred riječku publiku koncertom koji se s razlogom ubraja među najiščekivanije glazbene događaje zime, 7. veljače 2026. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Naziv koncerta je po njihovom dobro poznatom hitu ''Tko te voli više od mene'', a kako je najavljeni koncert uoči Valentinova onda se upravo taj naziv učinio kao najbolji odabir. Povodom nastupa na Sušaku Andrej Baša, osnivač benda bio je naš sugovornik.

Što publika u Rijeci može očekivati 7. veljače, hoće li naglasak biti više na novom albumu ili na bezvremenskim hitovima?

Pripremili smo podjednaki odnos novih i starih pjesama, uz goste koji će nas vratiti u 80-te i 90-te. Publika će doći na svoje i znamo da će pjevati s nama.

Album Nema signala donosi čak 11 novih pjesama. Što je bio glavni motiv za povratak u studio i autorski rad?

Upravo je naslovna pjesma Nema signala bila okidač za stvaranje serije novih pjesama i pokrenula onaj kreativni zanos koji je samo čekao da krene. Nisu to samo glazbene ideje, već i stihovi imaju u sebi poruke kao i u Nema signala. Naravno, tu su i pjesme koje imaju prepoznatljiv zvuk Sedmica.

Koliko je izazovno danas stvarati novu glazbu uz tako snažno naslijeđe koje nosite i hitove koje ste stvarali i koji su postali bezvremenski poput "Ti si moj hit", "Ljiljane moj bijeli", "Ne idi Gorane"?

Onaj osjećaj za melodiju nikada nije nestao. Autorski sam bio aktivan i kroz Doru (5 pjesma koje su se uvrstile među 3. i 4. mjesto) Festival MIK, Split, Chansonfest (5) kao kantautor.

Vaše pjesme obilježile su festivale od Splita do Sarajeva, koji festivalski trenutak pamtite kao prijeloman?

Pjesme kao što su Ne idi Gorane i Srce od papira osvojile su nagrade za najizvođenije pjesme između dva Zagrebfesta, trostruka pobjeda na Splitu s pjesmom Serenada i mandoline u izvođenju Kiće Slabinca i Grupe 777, Don't ever cry, u izvedbi grupe Put, prve predstavnice Hrvatske na Eurosongu 1993 gdje sam kao koautor (s Đorđem Novkovićem) nastupio kao i dirigent ( u to vrijeme orkestri su išli u živo). Teško je izdvojiti samo jedan trenutak, jer sve se događalo u kontinuitetu. I još traje.

Vjerujem da je tijekom svih ovih godina bilo i zanimljivih situacija i anegdota na koncertima i festivalima, možete li se prisjetiti neke?

Bilo je itekako puno zabavnih i otkačenih situacija koje bi mogle napuniti jednu knjigu, ali nisu za ovu priču, jer dodiruju poznata imena naše scene. Takve stvari se zapravo pričaju u uskom krugu prijatelja.

Grupa 777 prošla je brojne promjene postava, a ipak je zadržala identitet. U čemu je tajna kontinuiteta?

Vjerojatno iza svega stoji moj autorski dio koji pokriva oko 80 % svih pjesama Sedmica.

Potpisujete preko 850 skladbi zabavne glazbe, aranžer ste i instrumentalist na više od 2100 glazbenih radova, na što ste najponosniji u svojoj karijeri?

Pjesma Ne idi Gorane zauzima visoko mjesto, a tu je i Suita za orkestar koju sam napisao s 19 godina, a snimila ju je Ljubljanska filharmonija za vrijeme mog studija u Ljubljani.

Kakve su reakcije publike na nove pjesme i album i javljaju li vam se obožavatelji koji su odrasli uz vaše pjesme?

Najbolju sliku odražavaju komentari na YouTube kanalu uz sve snimke Grupe 777. Uz stare pjesme česti su komentari kako upravo taj tip glazbe fali u našem radio eteru, a uz nove idu oduševljeni komentari, prije svega o kvaliteti pjesama, a zatim i o podršci.

Kako kao glazbenik s velikim iskustvom gledate na današnju glazbenu scenu, koliko se promijenila i ima li pomaka na bolje?

Svaka generacija ima svoj ukus, tako da i nove pjesme imaju svježinu koja nosi tu energiju. S druge strane. pratim svjetsku glazbenu scenu i tu me brine sadržaj tekstova, koji govore upravo o problemima mladih, a oni nisu nimalo lijepi. U njima miriše distopija.

Pratite li Doru i Eurosong, sviđa li vam se izričaj Baby Lasagne i tko bi na našoj sceni mogao biti dobar kandidat za Eurosong?

Danas je Eurosong nešto sasvim drugo. Sve je podložno vizualnom dojmu i ludom tempu. Kada slušate na kraju mix svih refrena prije glasovanja, svjesni ste da prisustvujete neprekidnom nizu napetih pjesama do kraja. Kada dođe koja mirna pjesma, upravo osjećate olakšanje. Ali što se tiče Baby Lasagne, meni je on veliko osvježenje, pravi talent i veoma kvalitetna osoba.