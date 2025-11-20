Naši Portali
Nakon 20 godina Saša Lozar se vraća baladi “šumi, šumi javore” – odi ljubavi, gubitku i dostojanstvu srca

20.11.2025.
u 13:47

Pjesma nosi i posebno značenje u Sašinoj karijeri – upravo je “Šumi, šumi javore”, uz “Molitvu za Magdalenu”, obilježila njegove same početke davne 2003. godine, kada je svojom interpretacijom osvojio srca publike i postavio visoke standarde koji su ga pratili kroz daljnju glazbenu afirmaciju

Nakon niza uspješnih glazbenih izdanja, jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće glazbene scene, Saša Lozar, donosi novu emotivnu priču – baladu “šumi, šumi javore”, pjesmu koja dodiruje dubine osjećaja i podsjeća nas da prava ljubav ostavlja trag čak i onda kada se čini da je izgubljena. Ova romantična skladba prožeta je nježnošću i snagom – opisuje ljubav koja prolazi kroz svoja iskušenja, ali i dalje ostaje plemenita, tiha i dostojanstvena. “šumi, šumi javore” simbolizira tišinu nakon oluje, trenutak kada srce prihvaća prolaznost, ali ne prestaje osjećati. Pjesma nosi i posebno značenje u Sašinoj karijeri – upravo je “Šumi, šumi javore”, uz “Molitvu za Magdalenu”, obilježila njegove same početke davne 2003. godine, kada je svojom interpretacijom osvojio srca publike i postavio visoke standarde koji su ga pratili kroz daljnju glazbenu afirmaciju. Danas, s odmakom vremena i umjetničkom zrelošću, Saša Lozar vraća se toj priči s novom emocijom i iskustvom koje samo godine mogu donijeti.


Spot za pjesmu snimljen je u prelijepom Vukovaru, na pomno odabranim lokacijama koje same po sebi nose snažnu simboliku i ljepotu. Šuma Adica, Vodotoranj, Gradski muzej Vukovar, okolica Vukovara i rijeka Dunav postali su pozornica jedne vizualne čarolije, dok je jesen svojim bojama savršeno zaokružila emociju i toplinu pjesme. Spot potpisuje poznata hrvatska umjetnica Mare Milin, čiji je prepoznatljiv umjetnički pristup unio posebnu atmosferu i dubinu u svaki kadar – spojivši prirodu, emociju i simboliku u jedinstveno vizualno iskustvo. Autorski tim koji je zaslužan za novo ruho ovog glazbenog dragulja, izvorno djela Miroslava Škore, čine vrhunski hrvatski glazbenici koji su svirali na pjesmi, te glazbeni producent i aranžer Ivan Popeskić.
Sašin prepoznatljiv vokal, profinjena produkcija i umjetnička vizija čine “Šumi, šumi javore” pjesmom koja spaja prošlost i sadašnjost, nostalgiju i novi početak — priču o ljubavi ispričanu srcem, glasom i slikom.

