POMALO ZABORAVLJENA

FOTO Prva Miss Hrvatske danas izgleda neprepoznatljivo: Nestala je na vrhuncu slave, a evo što sad radi

Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 17:41

Iako joj se predviđala blistava karijera, Elena Šuran na vrhuncu popularnosti odabrala je obitelj i povukla se iz javnosti

Titulu prve Miss Hrvatske 1992. godine ponijela je ljepotica iz Rovinja, Elena Šuran, koja je time ušla u povijest. Predstavljala je mladu državu na svjetskom izboru u Bocvani gdje, iako bez plasmana, nije prošla nezapaženo. Kao prva predstavnica nove zemlje, privukla je golemu pažnju međunarodnih medija, a svojedobno je otkrila kako su prestižne televizijske kuće htjele intervju s njom.

Nakon povratka u Hrvatsku, Elenina je karijera krenula uzlaznom putanjom. Mnogi je se sjećaju kao hostese u legendarnom kvizu "Kolo sreće" uz Olivera Mlakara, no u kolektivnu svijest nacije urezala se pojavljivanjem u jednom od najvažnijih spotova desetljeća. Riječ je o kultnom hitu grupe ET "Tek je 12 sati", koji je definirao glazbenu scenu devedesetih. Nakratko se okušala i u manekenskim vodama u Milanu, no taj svijet nije bio za nju.

Na samom vrhuncu popularnosti, Elena Šuran donijela je odluku koja je mnoge iznenadila, odlučivši se povući iz javnosti. Ključan trenutak bio je brak sklopljen 1997. godine s uspješnim sportašem i bivšim veslačkim olimpijcem Markom Banovićem, bratom poznatog modnog kritičara Borisa Banovića. Svjetla reflektora zamijenila je mirnim obiteljskim životom, u potpunosti se posvetivši odgoju troje djece, sinova Svena i Lovre te kćeri Noemi.

Bila je prva Miss Hrvatske, pojavila se u spotu za pjesmu,a onda se odlučila povući iz javnosti
1/6

Danas Elena živi povučenim životom na relaciji Zagreb - Rovinj, daleko od medijske pompe. Svoju odluku nikada nije požalila, a u rijetkim istupima isticala je kako je ispunjenje pronašla u ulozi majke. - Danas živim obiteljski život, razvozim djecu, sva moja pažnja usmjerena je na njih - izjavila je. Iako se njezina djeca nisu medijski eksponirala, nedavno je u javnost dospjela vijest da je njezin sin Lovro uplovio u bračnu luku, o čemu su izvijestili i mediji. Time je prva hrvatska Miss potvrdila da je obiteljska sreća za nju uvijek bila najveći uspjeh.
Elena Šuran Miss Hrvatske showbiz

