VELIKO PURGERSKO SRCE

FOTO Brojne Zagrepčane i dinamovce dočekalo je veliko iznenađenje! Evo o čemu je riječ

Zagrebački orkestar ZET-a najavio sutrašnji dobrotvorni koncert "Veliko purgersko srce"
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Dinamova zaklada Nema predaje
31.01.2026.
u 16:29

Organizator ovog iznenađenja je Saša Pavličić Bekić, upravitelj Dinamove zaklade "Nema predaje" zahvaljujujući kojem i ove godine u Lisinskom nastupaju najveća imena zagrebačke glazbene scene kao što su Ante Gelo, Zdenka Kovačićek, Boris Novković, Jurica Pađen i Aerodrom, Robert Mareković, spomenuti Zagrebački orkestar ZET-a i mnogi drugi, a sve pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića

Uoči drugog izdanja dobrotvornog koncerta "Veliko purgersko srce", koji će se održati sutra, 1. veljače u dvorani Vatroslava Lisinskog u organizaciji Dinamove zaklade "Nema Predaje", centrom Zagreba svirale su melodije kultnog ZET-ovog puhačkog orkestra. Organizator ovog iznenađenja je Saša Pavličić Bekić, upravitelj Zaklade zahvaljujujući kojem i ove godine u Lisinskom nastupaju najveća imena zagrebačke glazbene scene kao što su Ante Gelo, Zdenka Kovačićek, Boris Novković, Jurica Pađen i Aerodrom, Robert Mareković, spomenuti Zagrebački orkestar ZET-a i mnogi drugi, a sve pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića. Mi vam u nastavku prenosimo objavu službene Facebook stranice Dinamove zaklade "Nema predaje": 

"Subotnje prijepodne u središtu Zagreba proteklo je u znaku prave purgerske glazbe i dobrog raspoloženja, zahvaljujući Puhačkom orkestru ZET-a koji je prošao središtem grada uoči dobrotvornog koncerta Veliko purgersko srce, u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje, koji će se održati u nedjelju, 1. veljače, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Puhački orkestar ZET-a krenuo je u 9:45 sati s Britanskog trga te se pješice Ilicom uputio prema Trgu bana Josipa Jelačičića. Dolaskom do križanja Ilice i Gundulićeve ulice uslijedila je kratkotrajna obustava cestovnog prometa, u trajanju od nekoliko minuta, kako bi orkestar nesmetano nastavio svoju šetnju prema središnjem gradskom trgu.

Nakon dolaska na Trg bana Josipa Jelačića, orkestar je kretanje nastavio Gajevom i Bogovićevom ulicom, a oko 10:20 sati stigao je na Cvjetni trg, mjesto na kojem je prije gotovo 115 godina osnovan Građanski. Ondje je, uz zvukove poznatih zagrebačkih melodija, stvoren vedar i svečan ugođaj u samom srcu grada, a građanima je predstavljen dobrotvorni koncert Veliko purgersko srce.

Ante Gelo: 'Zagreb je jako velik i ima veliko srce. Pozivam sve da dođu u Lisinski'
1/16

ZET-ov puhački orkestar, na oduševljenje brojnih prolaznika, izveo je niz prepoznatljivih zagrebačkih i navijačkih pjesama, među kojima su bile Dinamo, Dinamo (Veseli se Zagreb naš) Ive Robića, Serbus Zagreb, Vraćam se Zagrebe tebi, Nebo se plavi, Košulja plava, Na Sljeme, kao i navijačke koračnice “O Dinamo, mi volimo” i “Dinamo je šampion”.

Kratkotrajna i unaprijed najavljena regulacija prometa protekla je bez poteškoća, a glazbena šetnja Puhačkog orkestra ZET-a dodatno je podigla atmosferu u Zagrebu uoči velikog dobrotvornog događaja Dinamove zaklade Nema predaje.

Posljednje utakmice za dobrotvorni koncert Dinamove zaklade moguće je nabaviti na Lisinski.hr."

Ključne riječi
veliko purgersko srce Saša Pavličić Bekić humanitarni koncert Lisinski koncert Dinamo Zaklada Nema predaje showbiz

