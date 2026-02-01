Proslavljeni rukometaš o paklu koji je uništio njegov brak s princezom: 'Objavljene fotke srušile su sve'

Život Iñakija Urdangarina (58), bivšeg vojvode od Palme, posljednje je desetljeće bio sve samo ne bajka. Nekada slavljen kao sportski heroj i suprug španjolske princeze, našao se u središtu korupcijskog skandala 'Nóos' koji ga je stajao ugleda, titule i slobode. Osuđen na zatvorsku kaznu od pet godina i deset mjeseci zbog pronevjere javnog novca, to je mučno razdoblje ostavilo duboke ožiljke na njegovom braku. Infanta Cristina (60) stajala je uz njega tijekom suđenja i posjećivala ga u zatvoru, no pritisak je na kraju postao prevelik, a njihov se odnos počeo urušavati daleko od očiju javnosti.

Iako je afera 'Nóos' ozbiljno poljuljala njihov brak, kap koja je prelila čašu dogodila se u siječnju 2022. godine. Tada je magazin 'Lecturas' objavio ekskluzivne fotografije koje su šokirale Španjolsku, a koje prikazuju Urdangarina kako na plaži u francuskom Bidartu zaljubljeno drži za ruku drugu ženu. Ubrzo je otkriveno da je riječ o Ainhoi Armentiji (47), njegovoj kolegici iz odvjetničkog ureda gdje je radio nakon izlaska iz zatvora. Za infantu Cristinu bio je to konačan udarac i javno poniženje nakon kojeg povratka više nije bilo. Samo nekoliko dana kasnije, par je objavio da prekida svoj bračni odnos.

U nedavnom intervjuu za španjolski magazin 'Hola', Urdangarin je priznao težinu tog trenutka. - Objavljene fotografije srušile su sve. Nisam ponosan na tu epizodu. Bila je previše bolna za sve uključene. Koliko god sam imao razloga za novi početak, to nije bio pravi način - izjavio je, osvrnuvši se i na prave razloge raskida. - Bile su to vrlo teške godine i ljubav se postupno ugasila - otkrio je nekadašnji šogor kralja Felipea.

Unatoč burnom razlazu, koji je službeno finaliziran potpisom kod javnog bilježnika u prosincu 2023., Iñaki tvrdi da s bivšom suprugom njeguje dobre odnose. - Postali smo dobri prijatelji, povezani zbog naše četvero predivne djece. No pakao koji smo proživjeli, patnja koju smo morali podnijeti, uništili su našu vezu. Gajimo veliku naklonost jedno prema drugom, brinemo se i podržavamo ne samo kao roditelji našoj djeci, već i kao prijatelji. Cristina je osoba koju volim i poštujem, uvijek će biti važan dio mog života - istaknuo je.

Danas živi povučenim životom u Vitoriji s Ainhoom Armentijom, a nakon odslužene kazne okrenuo je novu stranicu i na poslovnom planu. Pokrenuo je vlastitu agenciju za coaching pod nazivom 'Bevolutive', projekt koji je, kako kaže, osmislio još tijekom boravka u zatvoru. Urdangarin je najavio i objavu memoara u kojima planira detaljno opisati svoj pad, dane u zatvoru te turbulentne godine unutar kraljevske obitelji, gdje se, kako tvrdi, osjećao kao "žrtveno janje".