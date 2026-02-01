Glumila je u mnogima omiljenoj 'Zabranjenoj ljubavi', a evo što se dogodilo s njom nakon serije

Anita Berisha hrvatskoj je publici ostala u sjećanju po ulozi u popularnoj televizijskoj seriji Zabranjena ljubav, jednom od najgledanijih domaćih projekata s početka 2000-ih.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Serija, koja se prikazivala od 2004. do 2008. godine, obilježila je jednu televizijsku eru i lansirala brojne glumačke karijere, a Anita Berisha bila je dio te glumačke postave koja je publici ostala prepoznatljiva upravo zbog emotivnih i životnih priča koje je serija obrađivala.
Foto: Marijan Delija/24sata
U Zabranjenoj ljubavi pojavila se u sporednoj, ali zapaženoj ulozi, a njezin lik uklapao se u prepoznatljivu melodramsku strukturu serije – isprepletene obiteljske odnose, ljubavne zaplete i moralne dileme koje su privlačile milijunski auditorij
Foto: Marijan Delija/24sata
Anita je utjelovila lik Petre Novak, razmaženе nasljednicе zaljubljenе u siromašnog Danijela, u priči koja je kasnije dobila neočekivani obrat otkrivanjem da su zapravo brat i sestra blizanci.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Unatoč stečenoj popularnosti, Anita se nakon serije okrenula obrazovanju. Kratko je studirala pravo, a potom završila ekonomiju u Zagrebu. Sada je sretno udata i preziva se Beljan te u braku dobila kći. 
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
U jednom intervju osvrnula se i na temu privatnosti i kako je uspjela sačuvati svoj privatni život unatoč velikoj popularnosti koju je uživala dok se serija prikazivala.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
"Normalno sam živjela. Živimo u Hrvatskoj i apsolutno svatko tko želi imati privatnosti, može imati, većina ljudi koji se bavi javnim poslom. Onda bi normalno bilo da te netko primijeti i želi te pozdraviti ili ti reći da si puno mršaviji uživo nego na kameri ili takav neki komentar, ali meni to osobno nije smetalo niti sam imala problema s time', rekla je Anita.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: puklavda
Foto:
