Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODRŽALI RUKOMETAŠE

FOTO Tko je zanosna supruga Domagoja Duvnjaka? Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece

Foto: Instagram screenshot
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 20:00

Iako je godinama bio pod svjetlima reflektora kao kapetan i vođa, Duvnjak je svoj privatni život uvijek vješto čuvao od očiju javnosti. U središtu tog života nalazi se njegova supruga Lucija, žena koju je upoznao davno prije slave i koja je, kako sam ističe, njegov najveći oslonac

Legendarni kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, Domagoj Duvnjak, iskoristio je slobodan vikend kako bi sa suprugom Lucijom Duvnjak i obitelji stigao u Herning i pružio podršku Kaubojima u završnici Europskog prvenstva. Dobro raspoložene supružnike na tribinama su uhvatile kamere fotografa.  

Jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena oprostio se od reprezentativnog dresa nakon osvajanja svjetskog srebra prošle godine. Iako je godinama bio pod svjetlima reflektora kao kapetan i vođa, svoj privatni život uvijek je vješto čuvao od očiju javnosti. U središtu tog života nalazi se njegova supruga Lucija, žena koju je upoznao davno prije slave i koja je, kako sam ističe, njegov najveći oslonac.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Njihova ljubavna priča započela je u rodnom Đakovu, u gimnazijskim klupama, gdje su proveli prve dvije godine sjedeći zajedno. Prijateljstvo je spontano preraslo u ljubav u trećem razredu, a Duvnjak je jednom prilikom otkrio kako je sve započelo. - Oduvijek sam bio zaljubljen u Luciju. Prije nego što smo počeli vezu, bili smo prijatelji. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali onda dobrotom i iskrenošću - izjavio je legendarni kapetan.

Njihova veza izdržala je sve izazove koje nosi vrhunska sportska karijera, od Duvnjakova ranog odlaska u Zagreb do kasnijih transfera u Hamburg i naposljetku u Kiel, gdje su i danas skrasili svoj obiteljski život. Lucija, diplomirana socijalna radnica, bezrezervno ga je pratila na njegovu putu, prilagođavajući svoj život njegovim profesionalnim obvezama. Upravo njezinu podršku Duvnjak često ističe kao ključnu za vlastiti uspjeh, navodeći kako sve važne životne odluke donose zajedno i kako ga upravo ona najbolje može utješiti nakon teških poraza. Ta je posvećenost okrunjena brakom u listopadu 2019. godine na tajnoj i intimnoj ceremoniji, daleko od medijske pompe.

Domagoj Duvnjak obiteljski je čovjek! U braku je sa srednjoškolskom ljubavi s kojom ima troje djece: 'Oni su mi sve'
1/9

Ubrzo nakon vjenčanja, njihova obitelj počela se širiti. Prvi sin Šime na svijet je stigao 2020. godine, a dvije godine kasnije rodio im se i drugi sin, Jure. Obiteljsku sreću upotpunila je kći Ana Maris, rođena 2024. godine. Duvnjak rijetko dijeli obiteljske trenutke, no ne skriva koliko mu obitelj znači. U jednom od rijetkih intervjua, otkrio je kako izgleda njihova svakodnevica. - Nemamo nikakvu pomoć. Moja Lucija sve to herojski odrađuje. Troje male djece nije lako, pogotovo kad mene nema, a to je često. Riječima ne mogu opisati koliko mi oni znače. Oni su mi sve. Bez njih ja ne bih uspio u sportu - kazao je Duvnjak, potvrđujući da su mu upravo supruga i djeca najveći trofej i najponosnije postignuće u životu.
Ključne riječi
Domagoj Duvnjak Lucija Žulj lucija duvnjak supruga Hrvatska rukometna reprezentacija Europsko prvenstvo rukomet showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
DOMAĆI GLAZBENIK

Duško Lokin otkrio da mu je ovaj rukometaš hrvatske reprezentacije nećak: 'To je jedan prekrasan dečko'

Od srca čestitam našim rukometašima i svim navijačima, a posebno svom nećaku Luki Lovri Klarici. Moja sestra je njegova baka. Jako dobro igra. Ne zato što je moj najbliži rođak, ali moram reći da je to jedan prekrasan dečko. Toliko pristojnosti, toliko uljudnosti, toliko discipline, to je nevjerojatno", rekao je, ističući koliko cijeni sport i vrijednosti koje on donosi.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!