FOTO Tko je zanosna supruga Domagoja Duvnjaka? Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece

Legendarni kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, Domagoj Duvnjak, iskoristio je slobodan vikend kako bi sa suprugom Lucijom Duvnjak i obitelji stigao u Herning i pružio podršku Kaubojima u završnici Europskog prvenstva. Dobro raspoložene supružnike na tribinama su uhvatile kamere fotografa.

Jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena oprostio se od reprezentativnog dresa nakon osvajanja svjetskog srebra prošle godine. Iako je godinama bio pod svjetlima reflektora kao kapetan i vođa, svoj privatni život uvijek je vješto čuvao od očiju javnosti. U središtu tog života nalazi se njegova supruga Lucija, žena koju je upoznao davno prije slave i koja je, kako sam ističe, njegov najveći oslonac.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Njihova ljubavna priča započela je u rodnom Đakovu, u gimnazijskim klupama, gdje su proveli prve dvije godine sjedeći zajedno. Prijateljstvo je spontano preraslo u ljubav u trećem razredu, a Duvnjak je jednom prilikom otkrio kako je sve započelo. - Oduvijek sam bio zaljubljen u Luciju. Prije nego što smo počeli vezu, bili smo prijatelji. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali onda dobrotom i iskrenošću - izjavio je legendarni kapetan.

Njihova veza izdržala je sve izazove koje nosi vrhunska sportska karijera, od Duvnjakova ranog odlaska u Zagreb do kasnijih transfera u Hamburg i naposljetku u Kiel, gdje su i danas skrasili svoj obiteljski život. Lucija, diplomirana socijalna radnica, bezrezervno ga je pratila na njegovu putu, prilagođavajući svoj život njegovim profesionalnim obvezama. Upravo njezinu podršku Duvnjak često ističe kao ključnu za vlastiti uspjeh, navodeći kako sve važne životne odluke donose zajedno i kako ga upravo ona najbolje može utješiti nakon teških poraza. Ta je posvećenost okrunjena brakom u listopadu 2019. godine na tajnoj i intimnoj ceremoniji, daleko od medijske pompe.

Domagoj Duvnjak obiteljski je čovjek! U braku je sa srednjoškolskom ljubavi s kojom ima troje djece: 'Oni su mi sve'

Ubrzo nakon vjenčanja, njihova obitelj počela se širiti. Prvi sin Šime na svijet je stigao 2020. godine, a dvije godine kasnije rodio im se i drugi sin, Jure. Obiteljsku sreću upotpunila je kći Ana Maris, rođena 2024. godine. Duvnjak rijetko dijeli obiteljske trenutke, no ne skriva koliko mu obitelj znači. U jednom od rijetkih intervjua, otkrio je kako izgleda njihova svakodnevica. - Nemamo nikakvu pomoć. Moja Lucija sve to herojski odrađuje. Troje male djece nije lako, pogotovo kad mene nema, a to je često. Riječima ne mogu opisati koliko mi oni znače. Oni su mi sve. Bez njih ja ne bih uspio u sportu - kazao je Duvnjak, potvrđujući da su mu upravo supruga i djeca najveći trofej i najponosnije postignuće u životu.