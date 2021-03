Uoči Harryjevog priznanja, BBC objavio govor kraljice Elizabete II.: Ovo je vrijeme iskušenja

Britanska kraljica Elizabeta II. naglasila je u nedjelju važnost "nesebične predanosti i osjećaja dužnosti", nekoliko sati prije emitiranja u Sjedinjenim Državama jako očekivanog razgovora-priznanja princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle.

"Iako su prošlogodišnja iskustva diljem Commonwealtha bila raznolika, dirljivi primjer hrabrosti, odlučnosti, nesebične predanosti i osjećaja dužnosti potvrđeni su u svim dijelovima Commonwealtha", istaknula je kraljica u ranije snimljenom govoru koji je objavio BBC.

"Ovo vrijeme iskušenja za toliko ljudi pokazat će do koje mjere tijekom ostanka u kontaktu s drugima, uživamo u njihovoj solidarnosti i njihovoj duhovnoj podršci", dodala je Elizabeta II.

Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, are interviewed by Oprah Winfrey in this undated handout photo.

Ta poruka kojom se obilježava dan Commonwealtha objavljena je samo nekoliko sati prije emitiranja dugoočekivanog i navodno šokantnog razgovora princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle s Oprom Winfrey na američkom kanalu CBS.

U tom razgovoru vojvotkinja od Sussexa optužuje Buckinghamsku palaču za laži o odluci para da se udalji i ode živjeti u Kaliforniju, prema ulomcima razgovora.