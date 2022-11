Umjesto da u MasterChefu gledatelji prate kuhanje i jela, servirane su im svađe, drame i djetinjasta nadmudrivanja

Masterchef // NOVA TV - TRI KAKTUSA

Pokušat ću ukratko opisati jednu od prošlotjednih emisija Masterchefa: Kandidati su se morali podijeliti u dva tima i onda je nastala drama jer u kući već postoje neki klanovi. Pa vođa crvenog tima nije izabrao prvo osobu iz svog klana, nego iz drugog klana i time je povrijedio nekoga i pokazao da taktizira. Druge osobe koje je izabrao su imale pletenice pa je to kao bio neki znak u kojem su klanu i što će kuhati. A plavi tim je birao ljude iz svog klana, na kraju je ostalo dvoje ljudi koje nitko nije htio. I netko je nekome ukrao i sakrio tanjure.

Taj igrokaz koji podsjeća na scenarije kada se djeca u osnovnoj školi pripremaju za igranje graničara je trajao više od pola sata, a za to vrijeme od kuhanja ni “k”. Na kraju sam razočarano okrenula program, a da ni rezanje povrća nisam dočekala. Shvatila sam, naime, da sam se uzalud nadala kada sam prije nešto više od mjesec dana, kada je Masterchef krenuo s emitiranjem, u kritici napisala da se nadam da Nova TV od kulinarske emisije neće pokušati napraviti Big Brother. U tom je smjeru išlo na početku, a čini se da se tako i nastavilo pa umjesto da gledatelji prate kuhanje i jela, servirane su im svađe, drame i djetinjasta nadmudrivanja. Ne shvaćam koja je poanta i zar se do gledanosti ne može na drugačiji način nego da se za sitne strasti proda nekad kvalitetna emisija.

Dr. Beck // HRT 1 - DVIJE RUŽE

Kad već spominjem neke od prošlih kritika, prisjetit ću se i one kada sam na veliko razočaranje shvatila da emisija “Dr. Oz” na HRT-u nije ukinuta nego je dobila novi termin (iako ga ničime nije zaslužila). Taj festival nadriliječništva pomaknut je kako bi svoj termin ustupio HRT-ovoj emisiji “Dr. Beck” koja je promovirana kao hrvatska varijanta Oza. I ovdje dolazimo do popriličnog paradoksa. Vrlo je često kod raznih televizijskih formata problem što dobru ideju ne prati ni približno kvalitetna realizacija, a ovdje je sasvim suprotno. Od užasne ideje je ispala sasvim solidna emisija. Kad kažem “užasna ideja” mislim prvenstveno na činjenicu da se emisija doktora Becka u javnosti brendirala kao hrvatska verzija “Dr. Oza”. Ne znam kome je to prvo palo na pamet i zašto, ali ideja je kriminalna uzevši u obzir status koji Mehmet Oz danas ima. Možda je nekad bio globalno najpoznatiji doktor, ali netko HRT-u zbilja treba javiti da šarlatanstvo više nije u modi i da opis “hrvatski doktor Oz” nije pohvala nego uvreda. A Natko Beck, prema onome što se u njegovoj emisiji može vidjeti, takvu uvredu nipošto ne zaslužuje. Baš zbog načina na koji se reklamira, od emisije nisam očekivala ništa te sam ostala ugodno iznenađena njezinom kvalitetom i sadržajnošću. Beck je zanimljiv, važnim temama pristupa ozbiljno, ali ih na pristupačan način objašnjava publici te ima dobre sugovornike. Kad je emisija tek kretala Beck je izjavio da je “sretan što je dobio priliku približiti medicinu ljudima” i čini se kako upravo to radi, a jedna kvalitetna i moderna emisija o zdravlju je baš ono što je na našim programima nedostajalo. Ima tu još, doduše, puno prostora za napredak, poput vizualnog dijela emisije, a moglo bi se poraditi na većoj interakciji s gledateljima pa možda čak uvesti i publiku koja bi unijela živosti i dinamiku. No za to ima vremena, ako HRT prepozna potencijal koji Beck ima, za razliku od Oza.

Peti dan // HRT 3 - JEDNA RUŽA

Koliki je potencijal emisije Peti dan, zna se već jako dugo s obzirom da se emitira već više od 10 godina, a tijekom tog vremena je uspjela zadržati kvalitetu čak i uz promjene gostiju. U prošlotjednoj su emisiji Aleksandar Musić, Marijana Bijelić, Matija Štahan i Petar Mitrikeski komentirali zadane teme pod vodstvom Gabrijele Perišić. I treba reći da je uistinu osvježenje na malim ekranima vidjeti raspravu u kojoj nema vrijeđanja i omalovažavanja. Gosti o temama raspravljaju konstruktivno, a pritom ne simplificiraju i ne banaliziraju. Ipak, ono što emisiji nedostaje je malo bolje moderatorstvo. Perišić bi mogla dati nešto jasnije i konkretnije uvode u teme jer trenutno djeluju dosta šturi, a i samo spajanje tema je čudno. Tako se u prošloj emisiji gotovo sat vremena raspravljalo o zbivanjima u Kini da bi na kraju ostalo 15-ak minuta za pitanje skrbništva nad psima nakon razvoda. Kako se te dvije teme nadovezuju i kako je vrijeme raspoređeno potpuno je nejasno. Trebalo bi u tu kvalitetnu emisiju uložiti još samo malo više truda!

Noćni program // RTL - ČETIRI KAKTUSA

Puno bi više truda RTL trebao uložiti u svoj noći program koji trenutno - ne postoji. Nije baš najjasnije zašto jedna od vodećih nacionalnih televizija ima rupu u programu usred noći posebice ako se uzme u obzir da postoje ljudi koji i u to vrijeme vole okrenuti na neki program. Doduše, nije tu nešto bolji HRT2 s glazbom ili Nova TV s astrologijom, ali tri do četiri sata ničega je bizarno. Najbolje se još prođe s RTL-om 2 ili Domom. Zašto?

