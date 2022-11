Ivana otkrila zašto je željela izaći iz showa, što joj je suprug rekao kada ju je vidio i zašto je stalno plakala: Nabila sam žuljeve

Nakon što je cijeli tjedan kandidatima crvenog tima govorila da joj se više ne ostaje u showu, Ivana Radoš Kruškić napustila je 'Život na vagi'. Iako Ivana nije imala najgori rezultat na vagi, njeni kolege odlučili su joj ispuniti želju, no njen odlazak najviše je pogodio Šteficu.

Ona je, naime, smatrala da je ona ta koja je trebala ispasti. Ivana je u show ušla sa 113 kg, a izašla s 90 kilograma, a kaže da je njen suprug oduševljen rezultatom.

"Suprug je oduševljen, kada me vidio, jednostavno nije mogao vjerovati. Evo još uvijek. Toliko je ponosan na mene, a ja sam mislila da sam ih razočarala jer sam takoreći odustala" rekla je za RTL.hr.

Otkrila je i zašto je žarko željela napustiti show.

"Nakon nekoliko dana sam pomislila: 'nedostaju mi djeca, ali ne baš sada toliko da bih htjela ići kući'. Bilo mi je dobro, ali kriza se dogodila 15.,16. dan, tu sam malo potonula. I sad ovo pri kraju. A najviše pri kraju jer se bližila škola, teže je kad je škola brinuti se za djecu, ipak je njih troje. Najmlađi tek kreće u prvi razred, treba s njim raditi, treba ga ujutro otpratiti u školu, doći po njega, a muž ima takav posao da sam znala da neće moći i onda sam htjela kući. Iskreno, zasitila sam se svega. Mislim da sam naučila sve o prehrani, pridržavam se svega i vani i to mi je super. Što se tiče treninga, sve sam pohvatala, sve znam kako treba i dosta sam toga naučila. Mislim da time što sam otišla nisam puno propustila"

Ivana se također osvrnula na komentare nekih koji su tvrdili da previše plače u showu.

"Mislim da mi je plakanje puno pomoglo jer mi je tada bilo lakše. Tako sam sve mogla prebroditi - i trening, i bolove. Ljudi uopće ne znaju kakve sam ja imala bolove, primjerice da sam nabila žuljeve. To su male stvari, ali ljudi to ne znaju i normalno da te to pogađa" zaključila je.

Podsjetimo, prošli tjedan je crveni tim morao odlučiti tko će ih napustiti. Ivana je odabrala Borisa jer nije mogla nikoga iz svog starog tima, Štefica je glasala za Roka jer se nadala da drugi neće njega, Željka za Ivanu kako bi joj ispunila želju, baš kao i Boris. Posljednji glas dao je Roko, a i on se odlučio za Ivanu zato što je izrazila želju da ode kući. „Jedva čekam sve zagrliti i da budu ponosni na mene. Jedva čekam pokazati sebe i kakvom sam osobom postala“, rekla je Ivana. Anja je iz istog razloga napisala Ivanu, ali je bila ljuta što odlazi zato što ima dobre rezultate i odlična je u izazovima. Ivana se na rastanku zahvalila svom timu. „Ponosna sam na svoje žene, babe, kraljice, što smo izdržale toliko dugo zajedno… Drago mi je što sam bila u ovom timu, hvala vam. To je iskustvo koje nikada neću zaboraviti i drago mi je što sam bila dio ovoga svega.“ Ipak, Šteficu je to najviše pogodilo. „Spasila si me, Ivana! Nisi pravilno odlučila. Trebali smo se držati najlošijeg rezultata, a ne slušati njezine riječi“, rekla je kroz suze.



