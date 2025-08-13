Uhićena tinejdžerska banda koja je provalila u dom Brada Pitta, žrtve pratili preko skrivenih kamera

Policija Los Angelesa potvrdila je uhićenje četvorice mladića – dvojice 18-godišnjaka, jednog 17-godišnjaka i jednog 16-godišnjaka – zbog sumnje da su organizirali seriju pljački usmjerenih na domove hollywoodskih zvijezda i profesionalnih sportaša, prenosi BBC. Šef policije Jim McDonnell izjavio je kako su osumnjičenici članovi ulične bande te da su ukradeni predmeti pronađeni tijekom pretrage njihovih domova, čime je zaključen dio opsežne istrage koja je trajala tjednima.

Istraga je pokrenuta krajem lipnja, točnije 25. lipnja, nakon što su tri maskirana provalnika upala u kuću slavnog glumca Brada Pitta. Prema policijskom izvješću, preskočili su ogradu imanja u elitnoj četvrti Los Feliz, razbili prozor i iz unutrašnjosti otuđili predmete prije bijega. Srećom, Pitt u trenutku provale nije bio kod kuće jer se nalazio u inozemstvu na promotivnoj turneji za svoj novi film "F1". Iako policija nije službeno potvrdila da je riječ o glumčevom vlasništvu, adresa odgovara onoj nekretnine koju je kupio 2023. godine.

Provala u Pittov dom samo je jedna u nizu. Vlasti vjeruju da ista skupina stoji iza pljački koje su ove godine prijavile i druge zvijezde, uključujući glumicu Nicole Kidman i njezinog supruga Keitha Urbana, bacača bejzbolskog kluba LA Dodgers Yoshinobua Yamamota te bivšeg napadača nogometnog kluba LA Football Club, Oliviera Girouda. Policija nije detaljno navela koji su predmeti pronađeni prilikom uhićenja, no potvrđeno je da se radi o imovini otuđenoj iz više opljačkanih domova.

Šef policije McDonnell istaknuo je kako su provalnici postali iznimno sofisticirani u svojim metodama. Prije samih pljački, postavljali su skrivene nadzorne kamere u cvjetnjake ili preko puta kuća koje su ciljali kako bi detaljno pratili kretanje i navike svojih žrtava. Osim toga, koristili su i ometače Wi-Fi signala kako bi onesposobili moderne sigurnosne sustave i kamere koje bi inače mogle upozoriti vlasnike ili policiju na provalu u tijeku.

McDonnell je upozorio kako su slavne osobe i sportaši posebno ranjive mete jer su njihovi rasporedi, putovanja i nastupi često javno dostupni na internetu, što lopovima olakšava planiranje. Međutim, naglasio je da opasnost vrijedi za sve. - Ne razmišljamo dovoljno o tome... Dok želimo da naši prijatelji znaju gdje smo i što radimo, istodobno to govorimo i svima ostalima koji bi mogli pokušati iskoristiti situaciju - zaključio je, apelirajući na građane da budu oprezniji s objavama na društvenim mrežama.