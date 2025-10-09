Uhićen poznati glumac, napao osobu stariju od 65 godina

Američki glumac i bivši zaručnik pjevačice Demi Lovato, Max Ehrich (34), nalazi se u ozbiljnim pravnim problemima nakon što je u utorak navečer uhićen na Floridi zbog obiteljskog nasilja. Prema izvješćima koje je prvi objavio portal TMZ, izvori iz policije potvrdili su da je Ehrich priveden pod optužbom za fizički napad na osobu stariju od 65 godina. Žrtva je navodno član njegove obitelji, no identitet napadnute osobe još uvijek nije javno otkriven, što cijelom slučaju daje dodatnu dozu misterije. Glumac, poznat po ulozi Fenmorea Baldwina u popularnoj sapunici "Mladi i nemirni", pušten je iz pritvora već sljedećeg dana, u srijedu, nakon što je platio jamčevinu u iznosu od 1000 dolara, što je otprilike 930 eura. Njegovi pravni zastupnici još se nisu oglasili povodom ovog slučaja, a pokušaji medija da dođu do samog Ehricha bili su neuspješni.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita

Incidentu je prethodilo izrazito zabrinjavajuće ponašanje na društvenim mrežama koje je trajalo satima prije uhićenja. Ehrich je objavio niz nepovezanih i kriptičnih poruka na svom Instagram profilu te je pokrenuo nekoliko prijenosa uživo u kojima se ponašao vrlo nestabilno. U jednoj od objava, koja je bila snimka zaslona iz aplikacije za bilješke na telefonu, stajalo je samo: "Srce mi je slomljeno :(". Ubrzo nakon toga, objavio je još jednu poruku u kojoj je od svojih pratitelja tražio da pošalju novac njegovoj majci putem aplikacije Zelle, priloživši uz to i njezin navodni broj telefona. Njegovo ponašanje kulminiralo je tijekom prijenosa uživo u kojima se u pozadini mogla vidjeti i njegova majka, Rhonda Ehrich. Obožavatelji su bili šokirani njegovim ispadima, a mnogi su izrazili duboku zabrinutost za njegovo mentalno zdravlje.

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. Brojni pratitelji molili su glumca da potraži pomoć i uzme pauzu od interneta. "Max, molim te, moraš se na neko vrijeme maknuti s interneta", napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao prijenos uživo: "Glumac Max Ehrich, kojeg se jedva sjećam, uživo na Instagramu napada svoju majku..." Treći su se pitali o ozbiljnosti njegovog stanja, a jedan od komentara glasio je: "Je li on u stanju aktivne psihoze ili nešto slično? Što se ovdje događa?" Njegovo ponašanje djelovalo je kao poziv u pomoć, a uhićenje koje je uslijedilo samo je potvrdilo da se glumac nalazi u ozbiljnoj osobnoj krizi. U jednoj od svojih objava pokušao je objasniti svoje ponašanje kao posljedicu "metodske glume", tvrdeći da se teško vraća u stvarnost nakon završetka snimanja filma "Reckless", no malo tko je povjerovao u to opravdanje.

Ovaj skandal ponovno je u središte pozornosti stavio njegovu burnu vezu s glazbenom zvijezdom Demi Lovato. Par je započeo vezu 2020. godine, a nakon samo četiri mjeseca, u srpnju iste godine, objavili su zaruke. Lovato je tada na Instagramu podijelila emotivnu poruku, koja je u međuvremenu izbrisana: "Znala sam da te volim onog trenutka kad sam te upoznala. Nikad se u životu nisam osjećala tako bezuvjetno voljenom od nekoga. Čast mi je prihvatiti tvoju ruku za brak." I Ehrich je bio jednako entuzijastičan, opisujući pjevačicu kao "svaku ljubavnu pjesmu, svaki film, svaki stih i svaku pjesmu". Međutim, idila je trajala kratko – samo dva mjeseca kasnije, u rujnu 2020., par je naglo prekinuo zaruke.

Prekid s Demi Lovato bio je jednako dramatičan kao i sama veza. Izvori bliski paru tada su izjavili da su se razišli kako bi se usredotočili na svoje karijere, no Ehrichovo ponašanje nakon prekida sugeriralo je drugačije. Na Instagramu je objavljivao zbunjujuće poruke poput "#FreeDemi" i "#FreeDemetria", aludirajući na to da je pjevačica pod kontrolom drugih ljudi. Ova epizoda baca novo svjetlo na njegovu trenutnu situaciju, pokazujući obrazac nestabilnog ponašanja. Max Ehrich je inače cijenjen glumac s četiri nominacije za dnevnu nagradu Emmy za svoj rad u seriji "Mladi i nemirni". Osim te uloge, pojavio se i u filmovima poput "High School Musical 3: Senior Year" te serijama "Ugly Betty" i "Zakon i red: Odjel za žrtve".

Cijela situacija dodatno je potresna kada se uzme u obzir tragična sudbina još jednog bivšeg partnera Demi Lovato. MMA borac Guilherme “Bomba” Vasconcelos, s kojim je pjevačica bila u vezi 2017. godine, tragično je preminuo u listopadu 2024. godine. Iako ova dva slučaja nisu izravno povezana, bacaju tamnu sjenu na privatni život jedne od najvećih pop zvijezda današnjice.