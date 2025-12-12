Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NA INSTAGRAMU

Naš poznati glumac objavio fotografiju sa Severinom, a ona mu poručila da ga voli

Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 15:21

Godina 2025. za ovog 53-godišnjeg glumca rodom iz Zenice izuzetno je radna i ispunjena raznolikim projektima koji sežu daleko izvan granica Hrvatske

Glumac Tarik Filipović u novoj je objavi na Instagramu pozirao u društvu pjevačice Severine, a fotografija je snimljena u njegovom matičnom kazalištu Kerempuh nakon predstave "Alan Ford" u kojoj Tarik glumi Sir Olivera. I ovom objavom je popularni glumac i voditelj HRT-ovog kviza "Tko želi biti milijunaš?" nasmijao svoje pratitelje i u potpisu pod zajedničku fotografiju napisao je: SIR & SEVE - Konačno je jasno kome je Severina posvetila “Pogled ispod obrva”. Oliveru… Sir Oliveru…Halo Bing, kako brat? Zanima li te koncert sjajne pjevačice? Djevojka sa sela ali voli štiklu. Cijena? E nije sitnica…I ona “volištosevolimo”…

Njegova duhovitost i originalnost, kao i neočekivani susret dviju velikih zvijezda, nisu prošli nezapaženo. Obožavatelji su odmah komentirali: "Za ovaj dvojac svaka cijena...prava sitnica", "Ajme top ste". Severina se također oglasila u komentarima ispod ove fotografije i poručila Tariku da ga voli. Godina 2025. za ovog 53-godišnjeg glumca rodom iz Zenice izuzetno je radna i ispunjena raznolikim projektima koji sežu daleko izvan granica Hrvatske. Osim kazališnih angažmana, Tarik je vrlo aktivan i na filmskom i televizijskom planu. U travnju 2024. najavio je novi, ambiciozni projekt "megakviza" u suradnji s Joškom Lokasom, koji bi trebao okupiti natjecatelje iz cijele regije u borbi za nagradu od milijun eura.

Paralelno s time, Filipović gradi i uspješnu međunarodnu karijeru. Snimao je ove godine i novu španjolsku seriju o kojoj nije smio puno govoriti i to mu je već drugi projekt u Španjolskoj nakon filma "42 sekunde". Ljeto 2025. proveo je snimajući bosanskohercegovački romantični film "Pisma snova", gdje igra ulogu poštara Hilme. Unatoč pretrpanom rasporedu, Tarik uvijek pronalazi vremena za obitelj, koja mu je najveća podrška. U sretnom je braku s bivšom misicom Lejlom Šehović od 2007. godine, s kojom ima sina Armana, a s velikom ljubavlju odgaja i Lejlinog sina iz prvog braka, Dina. Svoju obiteljsku stranu često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje dijeli dirljive trenutke. Tako je u lipnju 2025. objavio emotivnu čestitku za 22. rođendan sina Dine, a u veljači za 17. rođendan sina Armana. 
Ključne riječi
showbiz Severina Tarik Filipović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Koprivnica: Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupili na Adventu
velik koncert

Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupaju u Areni: 'Ponosni smo na svih naših 40 godina, rasli smo uz našu publiku'

Tomislav Bralić danas se s blagim osmijehom prisjeća kako je vrijeme proletjelo brže nego što su očekivali. "Četrdeset godina... Vi ste to tako brzo rekli, a nama je sve brzo proteklo jer smo u tih 40 godina puno toga napravili i puno očekivali. Ovo će biti koncert zahvale našoj publici", kaže, svjestan da je publika od prvog dana bila njihova najvažnija snaga. S osmijehom dodaje: "Arena će ponovno biti veliki zbor: otpjevat ćemo četrdeset najboljih pjesama klape Intrade. Bit će to klapa iz Zadra i zbor iz zagrebačke Arene."

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!