Naš poznati glumac objavio fotografiju sa Severinom, a ona mu poručila da ga voli

Glumac Tarik Filipović u novoj je objavi na Instagramu pozirao u društvu pjevačice Severine, a fotografija je snimljena u njegovom matičnom kazalištu Kerempuh nakon predstave "Alan Ford" u kojoj Tarik glumi Sir Olivera. I ovom objavom je popularni glumac i voditelj HRT-ovog kviza "Tko želi biti milijunaš?" nasmijao svoje pratitelje i u potpisu pod zajedničku fotografiju napisao je: SIR & SEVE - Konačno je jasno kome je Severina posvetila “Pogled ispod obrva”. Oliveru… Sir Oliveru…Halo Bing, kako brat? Zanima li te koncert sjajne pjevačice? Djevojka sa sela ali voli štiklu. Cijena? E nije sitnica…I ona “volištosevolimo”…

Njegova duhovitost i originalnost, kao i neočekivani susret dviju velikih zvijezda, nisu prošli nezapaženo. Obožavatelji su odmah komentirali: "Za ovaj dvojac svaka cijena...prava sitnica", "Ajme top ste". Severina se također oglasila u komentarima ispod ove fotografije i poručila Tariku da ga voli. Godina 2025. za ovog 53-godišnjeg glumca rodom iz Zenice izuzetno je radna i ispunjena raznolikim projektima koji sežu daleko izvan granica Hrvatske. Osim kazališnih angažmana, Tarik je vrlo aktivan i na filmskom i televizijskom planu. U travnju 2024. najavio je novi, ambiciozni projekt "megakviza" u suradnji s Joškom Lokasom, koji bi trebao okupiti natjecatelje iz cijele regije u borbi za nagradu od milijun eura.

Paralelno s time, Filipović gradi i uspješnu međunarodnu karijeru. Snimao je ove godine i novu španjolsku seriju o kojoj nije smio puno govoriti i to mu je već drugi projekt u Španjolskoj nakon filma "42 sekunde". Ljeto 2025. proveo je snimajući bosanskohercegovački romantični film "Pisma snova", gdje igra ulogu poštara Hilme. Unatoč pretrpanom rasporedu, Tarik uvijek pronalazi vremena za obitelj, koja mu je najveća podrška. U sretnom je braku s bivšom misicom Lejlom Šehović od 2007. godine, s kojom ima sina Armana, a s velikom ljubavlju odgaja i Lejlinog sina iz prvog braka, Dina. Svoju obiteljsku stranu često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje dijeli dirljive trenutke. Tako je u lipnju 2025. objavio emotivnu čestitku za 22. rođendan sina Dine, a u veljači za 17. rođendan sina Armana.