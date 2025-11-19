Tri vina, tri mesa i jedan izazov u kojem su se istaknuli Mark i Selma: 'Ovaj tanjur bio je kombinacija čiste genijalnosti i puke sreće'

Naglasak na novom zadatku u MasterChefu ovoga puta bio je na razumijevanju ravnoteže okusa i preciznom sljubljivanju vina i mesa. Ključnu ulogu odigrao je Krunoslav, koji je odredio s kojim će mesom i vinom svaki natjecatelj raditi. Kandidati su tako dobili tri kombinacije: janjeći kotlet sa sirahom, pačja prsa uz merlot te juneći file uz cabernet sauvignon. Upravo je ta početna podjela usmjerila daljnji tijek kuhanja, uz dodatno pojašnjenje sommeliera Kristijana Harjača koji je istaknuo važnost nijansi u sparivanju: „Sirah je najzahtjevnije ovdje, jer imamo jako lijepo meso, na raspolaganju jako puno začina i možete napraviti senzaciju ili vrlo lako pogriješiti.“

Na raspolaganju su natjecatelji imali 50 minuta, a atmosfera u kuhinji bila je izrazito dinamična. Nakon što je vrijeme isteklo, kandidati su u skupinama od troje donosili svoja jela stručnom žiriju i gostu sommelieru. Razlike u izvedbi bile su jasne: grupa koja je pripremala jelo s cabernet sauvignom pokazala je najviše znanja i osjećaja za sklad, dok je ekipa koja je radila s merlotom ostala ispod očekivanja.

Otac HRT-ove voditeljice na SUP-u krenuo prema Vukovaru: Htio sam na svoj način odati počast žrtvama Vukovara

Kristijan Harjač dodatno je naglasio širinu ovog izazova riječima: „Gastronomija nije samo hrana na tanjuru, to je puno više od toga, to je cijelo iskustvo. Da ovaj posao nije toliko izazovan, ne biste vi bili ovdje i on ne bi bio zabavan.“ Među najboljima našli su se Mark i Selma. „Odradio si jako dobar posao“, rekao je Marku chef Stjepan, dok je Mark opisao vlastiti tanjur riječima: „Ovaj tanjur bio je kombinacija čiste genijalnosti i puke sreće. Potrudio sam se za plejting i okusi odjednom valjaju.“

Selma je također impresionirala žiri. „Jako dobar izbor namirnica, tehnike su odrađene kako treba“, istaknuo je Stjepan, a Selma je nakon pohvala samouvjereno zaključila: „Ponosa sam, sretna i zadovoljna jer sam pomaknula svoju stepenicu. Sama sam sebi dokazala ako dobro slušaš, imaš dobre okuse, onda možeš sve i nema prepreke.“

Na suprotnoj strani našla se Renata, čije pačje jelo tehnički nije bilo na potrebnoj razini, a niti povezivanje vina s tanjurom nije donijelo željeni rezultat. Kako je njezin tanjur proglašen najslabijim, čeka je novi odlazak u stres test. Renata je to prihvatila mirno: „Bit će mi ovo peti za redom. Ali stres test je dobar jer se tu najbolje uči i najviše razvijaš svoje vještine.“

Izazov je pokazao koliko je sparivanje jela i pića u gastronomiji važno te koliko nijanse okusa mogu presuditi – ponekad u smjeru iznenađujućeg uspjeha, a ponekad u lekciju za budući rast.