REALITY SHOW

FOTO Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' pokazale kako se druže u Vukovaru: Evo kako izgledaju nakon showa

18.11.2025.
u 13:00

Nakon izuzetno teške godine obilježene ozbiljnim zdravstvenim problemima i velikim životnim promjenama, Marija je objavila fotografiju koja govori više od tisuću riječi i otkrila gdje pronalazi snagu i utjehu. U Vukovaru, u društvu bliske prijateljice, pokazala je da je prijateljstvo doista neprocjenjivo

Marija Novak, jedna od najomiljenijih kandidatkinja osme sezone popularnog showa "Život na vagi", raznježila je svoje pratitelje na društvenim mrežama. Nakon izuzetno teške godine obilježene ozbiljnim zdravstvenim problemima i velikim životnim promjenama, Marija je objavila fotografiju koja govori više od tisuću riječi i otkrila gdje pronalazi snagu i utjehu. U Vukovaru, u društvu bliske prijateljice, pokazala je da je prijateljstvo doista neprocjenjivo.

Na najnovijoj objavi vidimo nasmijanu Mariju u opuštenom izdanju na terasi kafića u Vukovaru. Društvo joj pravi još jedna poznata natjecateljica iz showa "Život na vagi", ovoga puta iz devete sezone, a njihova povezanost je očigledna. Djevojke uživaju u zajedničkom vremenu, a atmosfera odiše toplinom i iskrenom srećom. Marija je uz seriju fotografija kratko, ali snažno poručila: "Prijateljstvo je neprocjenjivo". Ova objava dolazi kao prijeko potrebna zraka sunca nakon olujnog perioda kroz koji je ova hrabra žena prolazila, a njezin osmijeh jasan je znak da se ne predaje.

Podsjetimo, Marijina 2025. godina bila je iznimno teška i ispunjena neizvjesnošću. U listopadu je javnost zabrinula vijest o pogoršanju njezinog zdravstvenog stanja. Nakon što joj je ranije dijagnosticiran tumor, za koji se isprva vjerovalo da je benigan, novi liječnički nalazi otkrili su potencijalne komplikacije koje su zahtijevale daljnje pretrage. Uzorci tkiva poslani su na ponovnu analizu zbog nepravilnosti u prvim rezultatima, što je Mariju i njezine najbliže stavilo u stanje velikog stresa i straha. Cijelo to vrijeme hrabro se nosila s nelagodom i neizvjesnošću, stavljajući svoje zdravlje na apsolutno prvo mjesto i čekajući konačne odgovore.

Marija je prije toga prošla i kroz razvod. U jednom vrlo iskrenom TikTok videu, otvoreno je progovorila o krahu svog braka, otkrivši da su problemi postojali i prije njezinog sudjelovanja u showu. Priznala je tada da se bojala samoće, no njezina nevjerojatna fizička i mentalna transformacija u "Životu na vagi", gdje je u show ušla sa 163 kilograma i izgubila nevjerojatnih 60, očito joj je dala snagu da se suoči sa svim životnim izazovima, pa tako i s onim najtežim privatnim odlukama. Njezina borba s kilogramima inspirirala je tisuće, no njezina borba izvan kamera pokazala je još veću i impresivniju snagu karaktera.

