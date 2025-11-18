Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Poslušaj
Prijavi grešku
EMOTIVNA POSVETA

VIDEO Jacques Houdek na poseban način odao počast žrtvama Vukovara: 'Srce mi se cijepa'

Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 11:10

Na svom je Instagram profilu objavio snimku koja je dirnula tisuće, a prikazuje ga kako u tišini vukovarske noći izvodi legendarnu domoljubnu pjesmu

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, u večernjoj tišini koja se nadvila nad gradom herojem, glazbenik Jacques Houdek stao je ispod vukovarskog Vodotornja, jednog od najsnažnijih simbola otpora. Samo uz pratnju klavijatura, svojim je moćnim glasom odao počast svim žrtvama, a emotivna snimka podijeljena na društvenim mrežama u kratkom je roku izazvala lavinu reakcija diljem zemlje. Prizor pjevača koji s dubokim poštovanjem pjeva za Vukovar dirnuo je mnoge.

Za ovu posebnu prigodu Houdek je izabrao pjesmu benda Prljavo kazalište, "Mojoj majci", poznatiju kao "Ruža Hrvatska", jednu od najljepših pjesama posvećenih Hrvatskoj. Njegova izvedba dala je bezvremenskim stihovima novu dimenziju, a snagu trenutka dodatno je naglasio kratkim, ali snažnim opisom. - Vukovar - grad to ste vi - napisao je Houdek.

Reakcije na objavu nisu izostale. Prostor za komentare ispunile su poruke ganutih obožavatelja koji nisu skrivali oduševljenje. - "Naježila sam se. Moja mama se zove Ruža", "Srce mi se cijepa", "Briljantno izvedena ova prelijepa pjesma. Bravo", "Predivno", "Sva emocija iz dna srca i velike ljubavi za Hrvatsku je potaknuta ovom izvedbom" - samo su neke od poruka koje svjedoče o snazi njegove interpretacije i načinu na koji je pjesmom dotaknuo srca publike diljem Hrvatske.

FOTO Jacques slavi 20 godina braka. Nakon što je zaprosio suprugu završio je na traumtaologiji
Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
1/19

Podsjetimo, Jacques je već pjevao "Ružu Hrvatsku" u Vukovaru, na otvaranju Vodotornja 2020. godine. Prije nego što je zapjevao na svečanosti, odlučio je pozirati s ocem podno vodotornja te se javio obožavateljima. "Moj Stari i ja, dva Slavonca ispred Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskoga zajedništva. Preponosan što ću večeras imati ogromnu čast uživo izvesti Ružu hrvatsku (Mojoj majci) na svečanom otvorenju vukovarskog simbola ponosa i slave", napisao je Jacques ispod fotografije s ocem koju su komentirali mnogobrojni obožavatelji istaknuvši da mu je otac poput mladića.
Ključne riječi
showbiz Ruža hrvatska Prljavo kazalište Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata vodotoranj Vukovar Jacques Houdek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja