VIDEO Jacques Houdek na poseban način odao počast žrtvama Vukovara: 'Srce mi se cijepa'

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, u večernjoj tišini koja se nadvila nad gradom herojem, glazbenik Jacques Houdek stao je ispod vukovarskog Vodotornja, jednog od najsnažnijih simbola otpora. Samo uz pratnju klavijatura, svojim je moćnim glasom odao počast svim žrtvama, a emotivna snimka podijeljena na društvenim mrežama u kratkom je roku izazvala lavinu reakcija diljem zemlje. Prizor pjevača koji s dubokim poštovanjem pjeva za Vukovar dirnuo je mnoge.

Za ovu posebnu prigodu Houdek je izabrao pjesmu benda Prljavo kazalište, "Mojoj majci", poznatiju kao "Ruža Hrvatska", jednu od najljepših pjesama posvećenih Hrvatskoj. Njegova izvedba dala je bezvremenskim stihovima novu dimenziju, a snagu trenutka dodatno je naglasio kratkim, ali snažnim opisom. - Vukovar - grad to ste vi - napisao je Houdek.

Reakcije na objavu nisu izostale. Prostor za komentare ispunile su poruke ganutih obožavatelja koji nisu skrivali oduševljenje. - "Naježila sam se. Moja mama se zove Ruža", "Srce mi se cijepa", "Briljantno izvedena ova prelijepa pjesma. Bravo", "Predivno", "Sva emocija iz dna srca i velike ljubavi za Hrvatsku je potaknuta ovom izvedbom" - samo su neke od poruka koje svjedoče o snazi njegove interpretacije i načinu na koji je pjesmom dotaknuo srca publike diljem Hrvatske.

Podsjetimo, Jacques je već pjevao "Ružu Hrvatsku" u Vukovaru, na otvaranju Vodotornja 2020. godine. Prije nego što je zapjevao na svečanosti, odlučio je pozirati s ocem podno vodotornja te se javio obožavateljima. "Moj Stari i ja, dva Slavonca ispred Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskoga zajedništva. Preponosan što ću večeras imati ogromnu čast uživo izvesti Ružu hrvatsku (Mojoj majci) na svečanom otvorenju vukovarskog simbola ponosa i slave", napisao je Jacques ispod fotografije s ocem koju su komentirali mnogobrojni obožavatelji istaknuvši da mu je otac poput mladića.