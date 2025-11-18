Naši Portali
„Apetitlih“

Od štrudle do bečkog odreska, priče iza jela koja se prenose generacijama

Foto: HRT
1/5
U nedjelju, 23. studenoga 2025. u 16:50 na HRT1, počinje emitiranje dokumentarno-putopisne serije „Apetitlih“, koja će se prikazivati još pet idućih nedjelja u istom terminu. Serijal vodi gledatelje vlakom nekadašnjim rutama Austro-Ugarske Monarhije, otkrivajući priče iza jela koja su oblikovala današnju kuhinju naših prostora

Mnogi od nas čuvaju stare kuharice, bilježnice ili recepte svojih baka i prabaka, često pomalo požutjele od vremena. Svaki list nosi sjećanja – mirise kuhinje, zvukove doma i trenutke dijeljene s obitelji. Pregledavajući te recepte, lako se osjećamo povezano s prošlim generacijama, a istovremeno potaknuti da isprobamo vlastite interpretacije. Nekad dodamo začin po svom ukusu, skratimo postupak ili prilagodimo obrok modernim navikama, ali i tada u svakom zalogaju ostaje duh tradicije i ljubav prema hrani koja se prenosi s generacije na generaciju. U nedjelju, 23. studenoga 2025. u 16:50 na HRT1, počinje emitiranje dokumentarno-putopisne serije „Apetitlih“, koja će se prikazivati još pet idućih nedjelja u istom terminu. Serijal vodi gledatelje vlakom nekadašnjim rutama Austro-Ugarske Monarhije, otkrivajući priče iza jela koja su oblikovala današnju kuhinju naših prostora. Mladi duo – glumica Vini Jurčić i chef Leo Jurešić – putuje kroz gradove i zemlje, razgovara s kuharima, povjesničarima i lokalnim stanovnicima te istražuje kulturne, povijesne, ali i osobne priče koje krije svaki tanjur.

Vini i Leo putuju željeznicom, koristeći stare željezničke trase, kako bi na autentičan način povezali prošlost i sadašnjost. Kroz svima dobro poznata jela, štrudlu i Kaiserschmarrn, bečki odrezak, doboš tortu i paprikaš, serijal prikazuje kako se tradicionalni recepti održavaju kroz stoljeća, ali i kako su ih prilagodili moderni kuhari. Svaka epizoda završava nagovještajem novog putovanja i nove avanture, ostavljajući gledatelje s iščekivanjem idućeg jela. Poseban vizualni izraz serije postiže se kombinacijom autentičnih snimaka putovanja vlakom, dinamične montaže, dron kadrova, arhivskih fotografija i animacija kolažnog tipa, koje gledateljima omogućuju da pripremu jela prate gotovo kao da su u kuhinji s protagonistima. Naracija Vini Jurčić i kulinarska strast Lea Jurešića dodatno približavaju priču, uz dozu humora i emocija koji bude nostalgiju, dok animacije prikazuju detaljne recepte iz povijesnih kuharica, čineći svako jelo iskustvom koje gledatelji mogu i sami isprobati kod kuće.


 
Seriju je režirao Goran Ribarić, koji je napisao i scenarij, a producirali su je Filip Trezner i Kim Kukuruzović iz produkcijske kuće Izvan fokusa, a na male ekrane donose nam ne samo ne samo gastronomsku avanturu kroz bogato kulinarsko nasljeđe Austro-Ugarske, već i duboko emocionalno iskustvo koje nas vodi na putovanje kroz povijest. Svake nedjelje u 16:50 na HRT1, „Apetitlih“ pratite novo kulinarsko putovanje – novo jelo, novu destinaciju i novu priču i inspirirajte se za neku vlastitu gastronomsku potragu!

