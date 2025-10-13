Trener s kandidatima posjetio svetište u Mariji Bistrici, a onda je uslijedilo iskušenje

Prošli je tjedan u 'Životu na vagi' bio u znaku sportskog natjecanja. „Pokazat ćemo i dokazati koliko olimpijski duh obitava u 'Životu na vagi'“, najavio je Edo na početku, a kandidati su to itekako osjetili. Crveni tim nastavio je pobjednički niz dok su plavci, kako je rekao Dominik, zbrajali poraze. „Žao mi je, plavci, tako vam je pao grah“, komentirao je. Na prošlom vaganju crveni su osvojili tri kilograma prednosti, a njihova se razlika i dalje povećava - iako još nisu u potpunosti iskoristili svoju snagu.

U tjednu punom preokreta show je napustila Kate, koja je priznala: „Nije zahvalno biti prorok vage, niti možeš više to biti jer više nitko ne zna što očekivati.“ Plavci su, pak, zasjali u velikom izazovu i osigurali si važnu pobjedu - što znači da će se crveni na nadolazećem vaganju morati vagati u mokrim majicama. Mirna je tada rekla: „Zanimljivo mi je sa psihološkog aspekta vidjeti crveni tim koliko se buni oko gubitka ovog izazova. Ne znam jesu li svjesni da imaju četiri kilograma prednosti i da dobro gube kilograme. A i pobijedili su toliko izazova, da su zaista ovaj put mogli prijateljski čestitati.“

Kandidati sada ulaze u tjedan duhovnosti, a Edo će s Marijom, Dominikom i Domagojem posjetiti svetište u Mariji Bistrici. „Vas troje najviše prakticirate vjeru“, objašnjava trener. No duhovni mir neće trajati dugo - jer iskušenje stiže u obliku koji svi vole. „Na stolu imate sedam različitih pizza, za svaku piše koliko kalorija nosi jedna kriška. Možete naručiti koju želite, pojesti koliko želite i svaka kriška donosi 0,2 kilograma prednosti na idućem vaganju. Ukupnu prednost će ostvariti samo onaj tim koji je pojeo više kalorija“, najavljuje Antonija, a odluka neće biti laka. „Zrak miriše na pizzu“, duhovito kaže Mare, a Dominik otkriva: „Danas bi jedan momak koji je u finalu mogao nešto popapati.“

„Nagrada je dobra, ali nije baš isplativa. Ako pojedeš ogromnu količinu i to ne potrošiš - ideš kući“, razumno procjenjuje Nena, ali Mare priznaje: „Pizza mi je jedno od najdražih jela, to sam stalno jela kad sam bila vani. Znala sam prije pojesti tri pizze, a sad ćemo vidjeti hoću li uopće jesti.“ A Dubravko zaključuje sa smiješkom: „Ovo ostaje dulje u tijelu od janjetine, ja to ne bih dirao.“

Danas slijedi i posljednji trening prije vaganja, kada će se pokazati tko je spreman platiti cijenu svojih odluka, a tko će se pokajati zbog svog izbora. Koliko je jak duh kandidata, a koliko njihov apetit - doznajte u novoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.