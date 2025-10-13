Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Stigao lijes u džamiju, Halidov sin slomljen, počela molitva za legendarnog pjevača
U Sarajevu je danas, 13. listopada proglašen Dan žalosti zbog smrti legendarnog glazbenika Halida Bešlića.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U tijeku je dženaza, a Halidov lijes unijeli su u džamiju.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Trenutačno traje i molitva za pokojnika.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Njegov sin, Dino, slomljen je i neutješan.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Više detalja pogledajte u nastavku galerije.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
ŠTO NAS ČEKA?
Gledanje utakmica SP-a bit će nezgodno u Europi, utakmice u ponoć i tri ujutro
EU ODUSTALA
Sporna uredba o praćenju poruka povučena nakon žestokih rasprava među državama članicama
Izjednačavanje prava
HDLU traži porezne olakšice za ulaganja u kulturu po uzoru na sport
ODUZIMAJU IH NAJČEŠĆE MALOLJETNICIMA
Policija je dosad zaplijenila mnogo električnih romobila, evo gdje oni završe
1
/