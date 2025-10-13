FOTO Stigao lijes u džamiju, Halidov sin slomljen, počela molitva za legendarnog pjevača

U Sarajevu je danas, 13. listopada proglašen Dan žalosti zbog smrti legendarnog glazbenika Halida Bešlića.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
U tijeku je dženaza, a Halidov lijes unijeli su u džamiju.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Trenutačno traje i molitva za pokojnika.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Njegov sin, Dino, slomljen je i neutješan.
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Više detalja pogledajte u nastavku galerije. 
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
