Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Tko više ne može izdržati? Show potresaju ozljede i emocionalne krize

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 19:59

„Noga je puno bolje. Prespavala sam i digla sam se sretnija i opuštenija. Sve je super, i glava i noga, spremna sam za novi dan“, otkriva Mare. Domagojevo stanje puno je ozbiljnije.

Prošli tjedan plavci su imali moćnu joker patkicu kojom su mogli spasiti jednog člana svog tima, no nisu je uspjeli iskoristiti jer je Ivica zbog bolova u leđima odlučio napustiti 'Život na vagi'! Kao da to nije bilo dovoljno, Mare muči ozljeda noge, ali ipak, gore su prošli crveni - Domagoj je u velikom izazovu ozlijedio koljeno.

„Noga je puno bolje. Prespavala sam i digla sam se sretnija i opuštenija. Sve je super, i glava i noga, spremna sam za novi dan“, otkriva Mare. Domagojevo stanje puno je ozbiljnije. „Od jutra me boli. Ne mogu se namjestiti, kako god namjestim nogu - boli“, kaže Domagoj i dodaje: „Mentalno sam dobro... navikneš se i pomiriš s tim.“ Edo ga podsjetio da su se u prijašnjim sezonama događale slične stvari, no Domagoj se osjeća bespomoćno: „Osjećam se beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa.“

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

No, unatoč ozljedama, natjecatelje danas očekuje poseban izazov: plesni dvoboj! I dok plavci pucaju od samopouzdanja i sigurni su da će savršeno odraditi svoju koreografiju i osvojiti tri kilograma prednosti na nadolazećem vaganju, crveni su sve demotiviraniji, što Edu jako pogađa, pa sukobi samo što nisu eksplodirali...
Hoće li ozljede presuditi natjecateljima? Tko će izdržati pritisak, a tko posustati? I kakav će rasplet donijeti plesni dvoboj - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo! 

Ključne riječi
život na vagi RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još