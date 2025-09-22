Jedan od najpoznatijih bendova regije, Bajaga i Instruktori, 27. rujna dolazi u Osijek, gdje će održati koncert u dvorani Gradski vrt. – Nismo svirali u Osijeku otkako je počela korona i s velikim nestrpljenjem čekamo da ponovno dođemo. Jedan od najboljih koncerata s te turneje prije korone bio je upravo ovdje, radi atmosfere koja je vladala, rekao je frontmen benda Momčilo Bajagić Bajaga, te dodao kako ga uz Osijek vežu brojne uspomene. – Publika je rokerska, a i grad je rokerski, zato uvijek volimo doći. Svirao sam u Osijeku u svim dvoranama, još 80-ih smo dolazili… Iz Osijeka su potekle neke poznate rock grupe koje sam i ja slušao kao klinac, od Dinamita pa nadalje. Zato nam je uvijek posebno drago vratiti se ovdje i održati koncert, zaključio je Bajaga.

Nakon prošlogodišnje velike slavljeničke turneje s više od 40 koncerata kojom su obilježili 40 godina postojanja, bend će ove godine nastupati u tek nekoliko gradova – među njima i Osijek, gdje ih publika željno iščekuje.

Momčilo Bajagić Bajaga osnovao je bend 1984., a od tada do danas Bajaga i Instruktori nisu prestajali s radom, što ih čini jednim od rijetkih sastava na ovim prostorima s neprekinutim glazbenim kontinuitetom kroz četiri desetljeća. Prvi nastup imali su u tadašnjem zagrebačkom Kulušiću, a nakon toga su ispisali glazbenu povijest regije.

Svojim pjesmama poput „Plavi safir“, „Moji drugovi“, „Zažmuri“, „220 u voltima“, „Ti se ljubiš“ i mnogim drugima, bend je izgradio prepoznatljiv zvuk koji spaja rock, pop i nježne balade. Njihovi koncerti uvijek su posebna prilika na kojoj se susreću generacije – od onih koji su odrasli uz prve albume do mlađe publike koja tek otkriva bezvremenske hitove.

'Osijek je rokerski grad i zato se uvijek rado vraćamo!'

Do danas su objavili 13 studijskih albuma, a nedavno je u Beogradu predstavljena i monografija Bajaginih pjesama, koja sadrži više od 160 stihova i fotografija te dokumentira stvaralački put jednog od najznačajnijih glazbenika regije.