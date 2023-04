Tko je Rosalia? Latino diva je raspametila publiku kada je uspred nastupa skinula šminku

Njezini singlovi ''Con Altura'', ''Yo x Ti, Tú x Mí'', ''Bizcochito'' poznati su svim ljubiteljima popa, a ovih dana pozornost je privukla nastupom na glazbenom festivalu Coachella– ona je španjolska pjevačica Rosalia Vila Tobella (30), javnosti poznata kao Rosalia. Glazbena umjetnica karijeru je izgradila na tradicionalnom flamenco žanru, koji u svojim pjesmama kombinira s pop i rap izričajem. Dok njezin rad mnogi prate već duži niz godina, drugima je izazvala znatiželju upravo na „Coachelli“, nastupom koji je rezultirao brojnim reakcijama na društvenim mrežama.



Njezin koncert svijet je pratio u subotu navečer, a već u samom početku zaokupila je pažnju izvođenjem pjesme Saoko, kada se na pozornici pojavila sa sjajnom motociklističkom kacigom i tako promovirala svoj treći studijski album Motomam . Ovo je ujedno i album koji joj je prošle godine donio Latino Grammy nagradu za Najbolji album godine. Istu nagradu osvojila je i 2019. godine za '' El Mal Wuerer'' album, čime je ušla u povijest kao prva žena na Latino Grammy nagradama koja je dvaput osvojila nagradu za Najbolji album godine, piše Grammy Awards. Publiku je u samom početku oduševio scenski nastup, ali i posebno uvježbani plesači kojih je u različitim izvedbama, povremeno na pozornici, bilo i tridesetak.



Tijekom nastupa, Rosalia se nekoliko puta zahvalila obožavateljima na podršci, a dok je izvodila pjesmu La Noche de Anoche' uzela je kameru, i uputila se prema publici. Mikrofon je usmjerila prema obožavateljima kako bi sami otpjevali refren pjesme. Između skladbi, Rosalia je na pozornici skinula svu šminku s lica, što često radi na svojim koncertima kao dio umjetničkog izražaja. Ipak, mnogima omiljeni dio večeri svakako je trenutak kada je najavila svog zaručnika, portorikanskog pjevača i tekstopisca Rauwa Alejandra (30) .

''Ova noć je vrlo važna za mene. Prošle su četiri godine od mog posljednjeg nastupa na Coachelli, išla sam sama. Ove godine, nisam' , izjavila je netom prije nego što se Alejandro popeo na pozornicu. Potez je, očekivano, izazvao ovacije!

Par je tada zajednički otpjevao njihovu novu pjesmu ''Beso'', koja je na YouTube-u objavljena prošlog mjeseca te je od tada poslušana 35 milijuna puta . Uz pjesmu, objavili su i videospot kojim su najavili zaruke, a obožavatelje je oduševio upravo zbog njegove autentičnosti i jednostavnosti. Riječ je privatnim snimkama koje prate svakodnevni život para, uz mnoštvo zagrljaja i poljubaca, a posebno je upečatljivo to što je snimljen kamerom mobitela. Osim ''Beso'', otpjevali su i pjesmu ''Vampiro'' koja se nalazi na njihovom EP-u nazvanom ''RR''.

Foto: Instagarm



Par je vezu službeno potvrdio u studenom 2021. godine objavom na TikToku, a već sljedećeg dana pjevačica je objavila i zajedničku sliku na Instagramu, koja je, u kratkom roku, prikupila gotovo 5 milijuna sviđanja. Glazbenici su od tada nerazdvojni, a samo nekoliko tjedana prije „Coachelle“ održali su i prvi zajednički nastup u Puerto Ricu, gdje su na Alejandrovom koncertu predstavili ''RR''.

Nastup na ovom festivalu nije jedini ovogodišnji uspjeh pjevačice – samo mjesec dana ranije osvojila je nagradu za producenticu godine na '' Billboard 2023 Women In Music Awards'' , a posvetila ju je svim ženama koje se žele baviti produkcijom.

“Posao producenta je posao u sjeni, nije baš zabavan. To znači 15 sati dnevno raditi na zvuku. To dolazi iz ljubavi i opsesije i zato ostaješ u toj maloj sobi bez prozora dok svi ostali žive život i rade uobičajena ljudska sra**, dok smo mi u studiju satima'' , rekla je pjevačica.

Rosalia je u karijeri osvojila 11 Latin Grammy nagrada, dok ih u karijeri broji gotovo 60, prenosi Grammy Awards. Rođena u predgrađu Barcelone, nekadašnja studentica muzikologije na ''Catalonia College of Music'', izražavala je svoj flamenco stil raznim pjevačkim i plesnim nastupima. Veliki skok u karijeri dogodio se kada je njezin talent prepoznao producent Raül Refree, s kojim surađuje na svom albumu ''Los Ángeles'' temeljenog na tradicionalnom španjolskom stilu, a koji kasnije postavlja temelj za nadolazeće hitove.

