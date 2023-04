Valentina iz 'Ljubav je na selu' razvodi se od Vatroslava: 'Ne želim više više nikakav kontakt s njim'

Tijekom proteklih 15 sezona popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' rodile su se i brojne ljubavi koje su se nastavile i nakon što su ugašene kamere. Jedna od njih je i ljubav Vatroslava Tijana (45) iz Ražanca i njegove 'zlatne djevojke' Valentine Kordić (30) koja je sredinom 2019. okrunjena i brakom. U njemu su dobili i dvoje djece, kćer Viktoriju i sina Vita, no unatoč naizgled idili koju su proživljavali nakon emisije njihov brak nije opstao. - Istina je, razvodimo se - potvrdila je Valentina za Večernji list i otkrila zbog čega je inicirala razvod nakon više od tri godine braka.

- Vatroslav je taj koji je prestao imati odnose sa mnom i već godinu i pol ili dvije govorio javno da je rastavljen i mene zvao bivšom ženom. Rastavu sam podnijela ja kada sam shvatila da on jednostavno nije zainteresiran da budemo zajedno i da od toga više ne može biti ništa - iskreno nam je ispričala Valentina koja je papire za razvod predala još prije Božića prošle godine. Odmah je zatražila i samostalnu roditeljsku skrb, a pojasnila je i zbog čega.

- U trenutku kada sam predala papire za razvod naš sin Vito još nije bio dobio vrtić i tada sam tetama od kćeri Viktorije govorila da bi se selili iz Istre. Zbog selidbe u okolici Splita tražila sam samostalnu roditeljsku skrb jer želim sama donositi odluke jer mi je to lakše - govori Tijan.

Smeta joj, kaže, što njezin uskoro bivši suprug nije angažiran oko djece koliko i ona. - Općenito i sada ja radim sve sama oko djece, on većinom niti ne zna kada imaju neke izlete ili kada imaju termin kod doktora, ako treba nešto potpisati to potpiše ako ga se traži, ako ne ni ne sudjeluje. Tako da mi je ovo nešto sto meni olakšava jer želim što manje kontakta nakon razvoda imati s njim - zaključila je Valentina Kordić Tijan.

